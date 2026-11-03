РФ усиливает удары по энергетике: каким регионам Украины грозит самая сложная зима

В преддверии холодов Россия усиливает удары по энергетическим объектам, пытаясь ослабить энергосистему в период наибольшей нагрузки.

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Какими будут отключения света зимой / Коллаж: Главред, фото: ДТЭК, "Суспильне", скриншот

Читайте в материале:

Какие регионы оказались в самой сложной ситуации с освещением

От чего будет зависеть продолжительность отключений зимой

Возможен ли полный блэкаут в крупных городах

Россия продолжает массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, нанося удары по теплоэлектростанциям, высоковольтным подстанциям и сетям передачи электроэнергии. После обстрелов 3 ноября в ряде регионов ввели экстренные отключения, а три теплоэлектростанции остановили работу из-за серьезных повреждений оборудования.

Главред разобрался, насколько сложной может быть ситуация зимой, где риск длительных отключений электроэнергии наиболее высок и от чего будет зависеть стабильность электроснабжения.

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"Укрэнерго" заявило об одной из самых масштабных российских атак на энергетику

Российские оккупанты с ночи 3 ноября не прекращают удары по энергетическим объектам Украины. В "Укрэнерго" заявили, что это одна из самых масштабных атак на энергетические объекты.

"С ночи продолжается одна из самых масштабных атак врага на энергетическую инфраструктуру страны. В результате сегодняшних обстрелов ситуация в энергосистеме еще более осложнилась", - отметили в компании.

Только за последние сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергетические объекты Украины. Для этого враг применил беспрецедентное количество вооружения. Энергетическая инфраструктура понесла значительные повреждения.

Последствия ударов подтвердили и в ДТЭК. После ночной атаки три теплоэлектростанции прекратили работу из-за серьезных повреждений оборудования. Энергетики сейчас обследуют ТЭС и оценивают масштаб разрушений. Ремонт начнётся, как только оценка будет завершена, но продлится долго.

Каких отключений следует ожидать после новых ударов РФ

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью УНИАН рассказал, что во время атаки 3 ноября по всей Украине зафиксировали около 20 попаданий по энергетическим объектам. Российские войска сосредоточили внимание прежде всего на высоковольтных сетях и объектах генерации.

"Были нанесены удары по нескольким теплоэлектростанциям, прежде всего в Криворожско-Днепровском энергетическом регионе и, во-вторых, в Харьковском. То есть на этот раз они бьют по востоку", - отметил эксперт.

В то же время Харченко не считает, что последствия этих ударов были катастрофическими.

"Я бы не сказал, что ситуация является чрезвычайно критической. Это была еще одна атака. Она вписывается в основной сценарий, который мы ожидали на отопительный сезон. Волны атак повышенной интенсивности, как сегодня, происходят примерно раз в три недели. Мы вполне выдерживаем этот темп", - говорит эксперт.

Он также сообщил, что восстановление электроснабжения уже идет. По оценке Харченко, большинство аварийных отключений к вечеру удастся перевести в обычные плановые ограничения.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Где зимой могут быть самые длительные отключения света

Последствия российских ударов ощущаются в разных регионах неравномерно. По словам Харченко, Киев после атаки не оказался в самом сложном положении. Значительно больше проблем с электроснабжением могут возникнуть в прифронтовых областях.

"Все прифронтовые районы, безусловно, находятся в более сложной ситуации. Сумская, Харьковская и Черниговская области, безусловно, находятся в более сложной ситуации, чем Киев", - уточнил Харченко.

Одна из причин - возможность российских войск наносить удары по региональным распределительным сетям. Такие удары способны вызывать масштабные отключения электроэнергии в отдельных областях, даже если в целом энергосистема продолжает работать.

"То есть наносить удары по какому-то энергетическому узлу. В регионах, где происходят такие удары, в течение первых суток ситуация сложная, но затем объекты восстанавливаются", - объясняет Харченко.

В то же время председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждает, что в случае дальнейших атак и понижения температуры продолжительность отключений может существенно увеличиться. По его словам, подвергшиеся атаке в ночь на 3 ноября четыре ТЭС обеспечивали электроэнергией регионы и покрывали потребности во время пиковой нагрузки. Сейчас стабильность энергосистемы в значительной степени будет зависеть от поставок электроэнергии атомными станциями.

"Далее, учитывая ещё и похолодание, отключения могут длиться не несколько часов, а сутки и более. Как это было в прошлом году в той же Киевской области. А недавно такая ситуация была в Конотопе, там света не было пять суток. Подобная история может повториться во многих регионах", - прогнозирует Попенко.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Эксперт также обратил внимание на проблемы с защитой энергетической инфраструктуры. По его словам, полностью обезопасить такие объекты от российских атак практически невозможно. Отдельные элементы теплоэлектростанций, в частности трансформаторные подстанции, можно прикрыть, однако саму генерацию защитить значительно сложнее.

"Что касается защиты объектов распределения электроэнергии, то проблемы есть. Как выяснилось, большинство из них незащищены. К тому же выяснилось, что средства, которые направлялись на это, попадали в руки скандально известных компаний с криминальным прошлым. Поэтому часть точек также не была защищена", - констатировал Попенко.

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета по ЖКХ, благоустройству, экологии и охране окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Удастся ли восстановить генерацию на поврежденных ТЭЦ

Проблемы с генерацией возникли не только после последних обстрелов. Часть энергетических объектов остается поврежденной еще с предыдущих российских атак. Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире "Ранок.LIVE" сообщил, что киевские ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 до сих пор не производят электроэнергию после российской атаки 7 января. Восстановить генерацию на этих объектах с тех пор не удалось.

По его словам, в Киеве есть и другие источники собственной генерации, однако их мощности недостаточно, чтобы самостоятельно обеспечить потребности всего города.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

В то же время эксперт подчеркивает, что проблемы с электроснабжением столицы связаны не только с дефицитом генерации. Важную роль играет состояние сетей, отвечающих за передачу и распределение электроэнергии. Даже при наличии достаточного количества электроэнергии её поставка потребителям зависит от исправности соответствующей инфраструктуры.

Поэтому быстро исправить ситуацию в столице не удастся: для стабилизации электроснабжения необходимо восстановить не только поврежденные генерирующие мощности, но и сетевые объекты.

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант Национального института стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича при Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук в области государственного управления, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6-го ранга.

От чего будет зависеть продолжительность отключений зимой

Проблемы с передачей электроэнергии усугубляются из-за российских атак на подстанции в западных областях. По словам энергетического эксперта Омельченко, повреждение таких объектов уже затрудняет поставки электроэнергии в Киев и центральные регионы.

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Принимал участие в разработке и реализации международных энергетических проектов, а также в научных исследованиях в области международной энергетической политики. В 1992–1996 гг. работал на различных должностях в сфере машиностроения; в 1997–1998 гг. - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998–2003 гг. - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспортировки нефти; 2004–2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

Речь идет, в частности, о подстанциях, через которые передается мощность Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций. Поражение этих объектов создает дополнительные препятствия для передачи электроэнергии между регионами.

Украинская энергосистема взаимосвязана, поэтому повреждение инфраструктуры в одной области может повлиять на электроснабжение других городов. Российские войска пытаются вывести из строя линии электропередачи, обеспечивающие Киев, Харьков, Днепр, Одессу и другие населенные пункты.

Успех таких атак зависит от эффективности противовоздушной обороны и наличия резервного оборудования, позволяющего заменять поврежденные элементы.

Комментируя перспективы стабилизации электроснабжения в Киеве, где в отдельные дни свет может быть только около двух часов в сутки, Омельченко подчеркнул, что определяющим фактором останется военная ситуация.

"Основной фактор сейчас не зависит от энергетиков. То, что они могут, - они все делают. А основной фактор, влияющий на состояние энергетики, - это военный", - сказал он.

По его оценке, в ближайшее время может продолжаться цикл российских обстрелов, ремонтов и частичного восстановления энергетических объектов.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Возможен ли полный блэкаут в Киеве, Харькове и других крупных городах

Несмотря на регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру, эксперты не берутся утверждать, что российским войскам удастся полностью обесточить крупные украинские города.

Омельченко, комментируя опасения относительно возможного полного блэкаута в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе, отметил, что намерения России не означают успешной реализации такого сценария.

"У нас есть украинцы, есть армия, есть тыл, есть энергетика, которая не позволяет этого сделать. […] Я думаю, ничего у него (Путина) из этого не выйдет", - сказал эксперт.

В то же время он не стал прогнозировать, насколько жестче могут стать графики отключений зимой, и называть конкретное количество часов без электроэнергии для отдельных городов. По его словам, без доступа к закрытой информации такие оценки будут спекулятивными.

Эксперт назвал три основных фактора, от которых будет зависеть продолжительность отключений:

возможности России наносить воздушные удары;

способность Украины защищать воздушное пространство средствами ПВО;

скорость ремонтных работ, в частности наличие резервного оборудования для замены поврежденного.

Поможет ли импорт электроэнергии избежать длительных отключений

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев в комментарии "Фокусу" отметил, что ранее, когда противник не так сильно наносил удары по соответствующим объектам, была возможность частично компенсировать нехватку за счет импорта.

"Технически мы можем импортировать максимум 2,5 ГВт в час. Это больше, чем генерирует Хмельницкая АЭС. Но у европейцев не всегда есть эта электроэнергия, и следует учитывать предельные цены, по которым мы можем её приобрести. Её покупает крупный бизнес. В прошлом году "Укрэнерго" приняло правильное решение, согласно которому в первую очередь ограничивается крупный и средний бизнес, имеющий собственную генерацию. За последние 2,5 года бизнес построил почти 4 ГВт распределенной генерации для покрытия собственных потребностей. По мощности это равносильно четырем атомным энергоблокам, что в летние пиковые периоды позволяло не ограничивать бытовых потребителей", - отметил Игнатьев.

О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерирующих мощностей и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

В то же время сейчас Украина столкнулась с двумя серьезными проблемами: значительными разрушениями крупных теплоэлектростанций и повреждениями инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии.

Российские войска также атаковали объекты, задействованные в импорте электроэнергии. В частности, под удар попала подстанция "Мукачевская – 550", ранее известная как "Мир". Через неё проходит две трети импорта электроэнергии из Словакии и Венгрии. Однако, по оценке Игнатьева, существенного результата от этой атаки Россия не достигла.

Он прогнозирует, что Россия и в дальнейшем будет продолжать атаки, чтобы разбить украинскую энергосистему на части. В этой ситуации важную роль будут играть решения и действия на местах. Если в какой-то области есть собственная генерация, то там будут действовать более мягкие графики отключений света, если же нет, как, например, в Киеве, - они будут более жесткими.

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