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Как легко отчистить старую сковороду от нагара без химии: будет сиять как новая

Юрий Берендий
3 ноября 2026, 19:09
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Старая сковорода с нагаром снова засияет. Очистка сковороды с помощью трёх ингредиентов помогла блогеру восстановить посуду без дорогих средств.
Как легко отчистить старую сковороду от нагара без химии: будет сиять как новая
Как очистить старую сковороду от многолетнего нагара - способ без химии / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как очистить старую сковороду от нагара
  • Как восстановить старую сковороду
  • Как отмыть многолетний нагар

Старую сковороду с многолетним нагаром можно попробовать восстановить без дорогих химических чистящих средств. Блогер YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" показал, как очистить алюминиевую посуду с помощью хозяйственного мыла, пищевой соды и горчичного порошка.

Автор решил не покупать новую сковороду, а попробовать вернуть старой первоначальный вид. В ходе эксперимента он также очистил крышку, ручку и накладку от неё. По его словам, результат превзошёл ожидания.

видео дня

Действительно ли простые ингредиенты помогают избавиться от многолетнего нагара и как правильно провести очистку - выяснял Главред.

Как очистить старую сковороду от нагара без химии

Для восстановления алюминиевой сковороды блогер использовал доступные ингредиенты, которые можно купить в обычном магазине. Основной метод заключается в кипячении посуды в воде с добавлением специальной смеси.

Автор подчеркивает, что для такого способа не нужно покупать дорогие средства для удаления нагара. Он предлагает воспользоваться простыми компонентами, которые помогают очистить даже сильно загрязненную посуду.

"Не нужно ничего скрести, тереть или отдирать. Не нужно покупать дорогие средства для удаления нагара, ведь всё это можно легко отмыть благодаря довольно простым ингредиентам", - отметил блогер.

Что нужно для очистки сковороды от нагара

Для приготовления смеси блогер использовал три основных компонента. Их нужно добавить в воду, в которой будет кипеть загрязненная посуда.

Для очистки понадобятся хозяйственное мыло - примерно половина куска, пищевая сода - 250–300 граммов, а также горчичный порошок - 100 граммов.

Автор уточнил, что купил кусок хозяйственного мыла весом 200 граммов за 12 гривен. В пачке соды было 400 граммов, но для эксперимента он использовал примерно 300 граммов. Горчичный порошок он купил в обычном магазине и использовал всю пачку.

Также понадобилась большая кастрюля, в которую полностью поместится сковорода. Перед началом процедуры автор открутил ручку посуды, чтобы она не мешала очистке. Для этого понадобилась отвертка. Саму ручку блогер также решил положить в кастрюлю.

Как отмыть многолетний нагар с помощью соды и хозяйственного мыла

Сначала блогер поместил сковороду в большую кастрюлю и залил холодной водой. Жидкость должна полностью покрывать посуду. Автор отметил, что можно использовать и кипяток, но сам решил начать с холодной воды.

После этого кастрюлю поставили на газовую плиту и довели воду до кипения. Пока она нагревалась, блогер натер примерно половину куска хозяйственного мыла на обычной терке.

Смотрите видео о том, как отмыть сковороду от нагара:

Когда вода закипела, он добавил в кастрюлю натертое мыло, пищевую соду и горчичный порошок. После добавления компонентов смесь начала активно пениться, поэтому автор перемешал её ложкой, чтобы ингредиенты хорошо растворились.

"Высыпаем примерно 300 граммов соды. Я добавлю 300 граммов на всякий случай. Далее нам понадобится горчичный порошок. Высыпаем всю пачку", - рассказал эксперт.

После этого блогер окунул сковороду в горячую жидкость. Важно, чтобы она полностью находилась в воде с чистящей смесью. Посуду оставили кипеть на маленьком огне, периодически перемешивая жидкость и поворачивая сковороду, чтобы обработать все её участки.

Автор также положил в кастрюлю отвинченную ручку, чтобы очистить её от накопившегося жира и грязи.

Сколько времени нужно кипятить сковороду для удаления нагара

Первые изменения блогер заметил уже через 3–5 минут после начала кипячения. На поверхности воды начал появляться нагар, который отделялся от сковороды.

"Ну что, друзья, прошло буквально 3–5 минут кипячения. Уже видно, что нагар плавает на поверхности воды. Он начинает отходить от сковороды. Будем кипятить ещё минут пять", - отметил блогер.

Примерно через 10 минут автор снова осмотрел посуду и заметил, что загрязнения начали отставать от поверхности. Он решил продолжить кипячение ещё на несколько минут.

"Ну что, друзья, прошло примерно 10 минут, и видно, что нагар уже начинает отставать. Еще минут пять будем кипятить. Процесс пошел, надеемся, что в итоге получим почти новую сковороду", - рассказал эксперт.

После этого блогер достал из кастрюли ручку, поскольку она уже очистилась. Её результат он показал отдельно, отметив, что деталь стала значительно чище. Также автор достал крышку и накладку от ручки, которые тоже хорошо отмылись.

В общей сложности сковорода пробыла в растворе около 30 минут. За это время на поверхности воды скопилось много частиц нагара, а загрязнения начали отходить большими кусками.

"Друзья, прошло уже около 30 минут. Посмотрим, что происходит. Смотрите, сколько нагара плавает в воде! Просто замечательно! Посмотрите, какие большие куски отпадают", - рассказал эксперт.

После этого автор решил оставить сковороду кипеть ещё примерно на пять минут, а затем достать её и промыть.

Как очистить старую алюминиевую сковороду и её крышку

Во время эксперимента блогер обработал не только сковороду, но и её крышку, ручку и накладку от неё. По его словам, металлические детали также удалось очистить от накопившейся грязи.

После завершения кипячения автор достал посуду из кастрюли, промыл её водой и удалил остатки загрязнений. Этот процесс он решил не снимать на видео, а сразу показал конечный результат.

Крышка, по словам блогера, стала практически новой. Саму сковороду он также оценил положительно, отдельно продемонстрировав её дно, которое удалось хорошо очистить от нагара.

"Ну вот, друзья, наша сковорода. Считаю, что результат довольно неплохой. Посмотрите на дно - отмылось просто великолепно. Вот как она теперь выглядит", - отметил блогер.

Как избавиться от нагара: 4 золотых правила
Как забыть о нагаре: 4 золотых правила / Инфографика: Главред

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰

"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками и полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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