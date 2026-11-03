РФ атаковала Украину в день выборов в США: Зеленский обратился к Вашингтону

Оккупанты ударили по энергетике девяти областей. Также пострадали больницы в Харькове и Днепре.

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Атака на Украину 3 ноября 2026 - Зеленский раскрыл подробности / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Россия выпустила 289 дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет

Основная мишень атаки - генерация и подстанции

Под удар попали энергообъекты в девяти областях

В Харькове атаковали больницу, пострадали 73 человека

Страна-агрессор Россия в ночь на 3 ноября атаковала Украину 289 ударными дронами, 17 баллистическими и 59 крылатыми ракетами. Основной удар пришелся на энергетические объекты в девяти областях, а в Харькове под обстрел попала городская клиническая больница. Детали ночной атаки раскрыл президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства указывает, что атаку спланировали заранее и направили ее на конкретные цели.

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"Сложный массированный удар нанесли россияне этой ночью, просчитанный прежде всего против критической инфраструктуры. И главная мишень – энергетика, генерация и подстанции в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепровской, Черновицкой, Черниговской, Ровенской областях. Во многих городах и громадах продолжаются аварийные и экстренные отключения", - подчеркнул Зеленский.

В Харькове российский удар пришелся непосредственно по городской клинической больнице. Пострадали 73 человека, повреждено кардиологическое отделение, где находились на лечении пациенты.

По словам президента, после ночной атаки воздушная тревога не отменена, а угроза новых ракетных и дроновых ударов сохраняется.

В Камышевахе погибли уже 29 человек

Параллельно с ликвидацией последствий ночной атаки в Запорожской области не прекращаются поисковые работы в Камышевахе, которые начались еще 2 ноября. Данные о жертвах продолжают обновляться.

"К сожалению, выросло число погибших. Двадцать девять человек были убиты Россией. Мои соболезнования родным и близким. Пятеро ранены. Под завалами еще люди", - отметил президент.

Разбирать завалы спасателям приходится под постоянной угрозой.

"Работы продолжаются, насколько позволяет ситуация с безопасностью: есть угроза российских повторных ударов, как они всегда это подло делают", - предупредил Зеленский.

Атака в день голосования в США

Президент обратил внимание на символичность даты атаки и призвал партнеров реагировать на подобные действия Москвы.

"Очень показательно, что все это в день американских выборов в Конгресс. Россияне считают, что Америка этот их сигнал не заметит. Но нужно замечать и останавливать такой террор", - заявил Зеленский.

Среди главных запросов к союзникам глава государства назвал усиление противовоздушной обороны и содействие мирному процессу.

"Нужно помогать Украине защищать небо, иначе Россия никогда не прекратит своих ракетных ударов. Нужно помогать строить мир честно и надежно, и Америка может это сделать", - подчеркнул он.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 3 ноября 2026

Как писал Главред, в ночь на вторник, 3 ноября, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. Оккупанты применили не менее 18 баллистических и гиперзвуковых ракет, а также реактивыне дроны "Герань-5". Под ударами были десятки украинских городов. Целями стали тепловые электростанции.

Ночью оккупанты нанесли авиационный удар по больнице в Немышлянском районе Харькова, в результате чего пострадали 73 человека. Среди пострадавших - пациенты медучреждения, медицинские работники и жители соседних домов.

На рассвете 3 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Днепру. Как сообщили в ОВА, россияне атаковали город ракетами, когда люди спали в своих домах. Повреждены и больницы.

Сначала сообщалось о пяти пострадавших. Позже стало известно, что количество раненых из-за атаки россиян на Днепр выросло до 15. Трое мужчин – в тяжелом состоянии.

По состоянию на 09:35 до 17 выросло количество раненых из-за атаки россиян на Днепр. Погиб один человек. Спасатели пытаются деблокировать тело погибшего из-под завалов.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что оккупанты атаковали Укриану баллистическими, крылатыми и противокорабельными ракетами, а также ударными дронами. По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 309 целей. Попадания ракет и БпЛА зафиксированы на 23 локациях, а обломки сбитых целей упали еще на 14.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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