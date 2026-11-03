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Переговоры Украины, США и РФ: у Трампа назвали главную цель встречи

Алексей Тесля
3 ноября 2026, 02:01
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В США заявили о планах заключения всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения.
Переговоры Украины, США и РФ: у Трампа назвали главную цель встречи
Стив Уиткофф сделал заявление о посредничестве в переговорах Украины и РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, сайт Кремля

Главное из заявлений Уиткоффа:

  • Обсуждения будут сосредоточены на вопросах послевоенной безопасности
  • Вашингтон планирует выработать архитектуру послевоенной безопасности в Европе

США выступят посредниками на переговорах рабочего уровня между Украиной и Россией в Абу-Даби 10 и 11 ноября, сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

"Обсуждения будут сосредоточены на вопросах послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных мерах, а также дальнейших шагах на пути к миру", – написал он в социальной сети Х.

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Кроме того, на этой неделе в Брюсселе американские переговорщики встретятся с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО. По словам Уиткоффа, они обсудят гарантии безопасности для Украины, архитектуру послевоенной безопасности в Европе и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

"Мы стремимся развить прогресс, достигнутый в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, для заключения всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения", – добавил спецпосланник.

Стив Уиткофф
/ Инфографика: Главред

Новый раунд переговоров: стоит ли ожидать реальных шагов к завершению войны

Ранее сообщалось, что Россия может вернуться к трёхстороннему переговорному формату с участием Украины и США уже в ноябре. Однако сам факт возобновления дипломатических контактов ещё не означает, что стороны приблизились к достижению мирного соглашения.

Такое мнение высказал политолог Пётр Олещук. По его оценке, Москва может использовать предстоящую встречу прежде всего для создания впечатления дипломатического продвижения перед президентом США Дональдом Трампом. При этом рассчитывать на прекращение боевых действий в ближайшее время не приходится.

Эксперт считает, что инициатива Кремля провести очередной раунд переговоров в первой половине ноября не говорит о намерении российского руководства пересматривать свою позицию или идти на реальные уступки. Скорее, таким образом Москва стремится продемонстрировать Вашингтону готовность к диалогу и сформировать видимость движения к урегулированию конфликта, продолжая военные действия.

Мирные переговоры - новости по теме

Напомним, Кремль назвал переговоры в Абу-Даби преждевременными. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отказался гарантировать Абу-Даби в качестве места для трехсторонних контактов. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что дату проведения назовут в ближайшее время, и не подтвердил информацию о встрече 10 ноября.

Юрий Ушаков заявил, что дальнейшие планы относительно переговоров будут зависеть от обстановки на фронте и общей международной ситуации. Ушаков также отметил, что российская сторона пока не предложила конкретных сроков проведения встречи.

Аналитики Института изучения войны (ISW) указали на цели Кремля в переговорном процессе. В своём отчёте ISW отмечает, что Кремль стремится добиться уступок от США и ограничить участие европейских стран в переговорах.

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О персоне: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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Переговоры о прекращении огня Стив Уиткофф
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