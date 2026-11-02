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Борта Ту уже в воздухе: РФ готовит новый массированный обстрел, что известно

Мария Николишин
2 ноября 2026, 21:35
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В ходе атаки оккупанты могут задействовать крылатые и баллистические ракеты, а также около 880 ударных дронов.
Борта Ту уже в воздухе: РФ готовит новый массированный обстрел, что известно
Угроза массированного удара по Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Разведка зафиксировала подготовку России к масштабной атаке
  • Под угрозой находятся энергетическая и логистическая инфраструктура
  • РФ может задействовать стратегическую авиацию и сотни беспилотников

Страна-агрессор Россия готовит новый массированный удар по Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, под ударом могут оказаться прежде всего логистика и энергетика.

видео дня

"Мы знаем от нашей разведки, что Россия готовит новый массированный удар по энергетике и логистике", - подчеркнул он.

В то же время мониторинговые каналы сообщают, что отмечены действия РФ, которые могут указывать на подготовку к возможному нанесению ракетного удара с применением Ту-95МС/Ту-160/Ту-22М3 в течение этой ночи и утром.

Известно, что в воздухе уже находятся самолеты Ту-160 с Дальнего Востока.

"В зоне запуска КР они будут примерно в 03:30–04:00. Ожидаем дополнительных вылетов с авиабазы "Оленья", - говорится в сообщении.

Борта Ту уже в воздухе: РФ готовит новый массированный обстрел, что известно
Самолеты Ту / Инфографика: Главред

Мониторы добавляют, что к атаке россияне могут привлечь:

  • до 15 бомбардировщиков Ту-95МС и 5 Ту-160;
  • до 60–70 крылатых ракет Х-101;
  • до 42 баллистических ракет "Искандер";
  • ракеты "Калибр", "Циркон" и "Оникс";
  • около 880 ударных БПЛА: "Герань-2", "Герань-4" и "Герань-5".
Борта Ту уже в воздухе: РФ готовит новый массированный обстрел, что известно
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Какие новые дроны начала использовать Россия

В ГУР подчеркнули, что Россия начала применять увеличенную версию беспилотника "Гербера-2", способную преодолевать до 1 200 км и нести боевую часть весом до 25 кг.

Увеличенный беспилотник получил новый топливный бак, который позволяет ему преодолевать значительно большие расстояния.

Отмечается, что увеличение дальности полета российского БПЛА создает угрозу не только для Украины.

"Увеличенная благодаря большому топливному баку операционная дальность БПЛА свидетельствует о том, что регион его применения может выйти за пределы территории Украины. Именно "Герберу-2" с боевой частью обнаружили в середине сентября на балтийском побережье Польши", - подчеркнули в ГУР.

Борта Ту уже в воздухе: РФ готовит новый массированный обстрел, что известно
"Гербера-2" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 2 ноября российские оккупационные войска сбросили десять авиабомб на укрытие с людьми в поселке Комышуваха Запорожской области. В результате удара погибли 24 человека, среди них 2 спасателя и 4 полицейских. Еще 5 человек получили ранения, в том числе 2 спасателя.

1 ноября российские войска атаковали Ровенскую область. В Острожском районе в результате вражеской атаки загорелся жилой дом. В результате обстрела со стороны РФ ранения получили четверо человек.

Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 1 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в четырёх областях Украины. Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи.

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Об источнике: ГУР

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