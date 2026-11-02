Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 3 ноября.

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Курс валют в Украине на 3 ноября / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс валют во вторник

Какая новая стоимость доллара

На вторник, 3 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и злотый стремительно взлетели вверх. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На вторник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,53 грн/долл. При этом 2 ноября валюта стоила 45,35 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 18 копеек.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 3 ноября установлен на уровне 51,05 грн/евро, что на 37 копеек больше, чем в понедельник (50,68 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на вторник установлен на уровне 11,55 грн/злотый. 2 ноября эта валюта стоила 11,50 грн/злотый. Таким образом, злотый подорожал на 5 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара до конца года

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что если гривня и дальше будет ослабевать такими же темпами, как в последние десять дней, то в декабре доллар может стоить 46–47 грн.

По его мнению, такой сценарий спровоцирует ускорение инфляции во всей экономике: сначала подорожают импортные товары, затем услуги, а впоследствии и продукция украинского производства.

"Гривня начала стремительно девальвировать и чуть ли не каждый день устанавливать антирекорды. Пока ничего критического не происходит, ведь мы наблюдаем "ползучую" девальвацию на несколько копеек или несколько десятков копеек в неделю. Но тенденция неутешительная", - подчеркнул он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что в период с 2 по 8 ноября курс доллара будет колебаться в пределах 44,85–45,7 грн, а евро - 50–52 грн. Резких курсовых колебаний пока не ожидается.

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявлял, что из-за нехватки средств в бюджете американская валюта может подорожать до 48–50 грн. Наихудший вариант развития событий, по его мнению, предполагает курс доллара на уровне 80 грн.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что до конца года курс доллара будет в пределах 45,5–46,7 грн. Впрочем, это возможно только при двух условиях: достижении энергетического перемирия и бесперебойном внешнем финансировании, в отношении которых пока сохраняется значительная неопределенность.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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