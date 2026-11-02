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Спальня будет выглядеть в разы дороже: что повесить на окна вместо штор

Инна Ковенько
2 ноября 2026, 10:09
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Традиционные шторы занимают немало места, поэтому для оформления спальни всё чаще выбирают компактные альтернативы.
Спальня будет выглядеть в разы дороже: что повесить на окна вместо штор
Чем заменить шторы в спальне / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Чем заменить шторы в спальне
  • Какие конструкции лучше всего защищают от света
  • Как подобрать оформление окон в зависимости от размера комнаты

Оформление окон существенно влияет на облик спальни. Вместо обычных штор можно использовать более компактные конструкции, которые не перегружают пространство, придают интерьеру современный вид и помогают регулировать освещение. К тому же правильно подобранное оформление защитит комнату от посторонних взглядов и избыточного солнечного света.

Главред со ссылкой на Los Andes расскажет о пяти современных решениях для оформления окон спальни.

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Ролеты blackout

Ролеты из непрозрачной ткани blackout - один из лучших вариантов для тех, кто хочет затемнить спальню. Полотно сворачивается в верхней части окна, поэтому не занимает много места и не перегружает интерьер. Такие ролеты особенно полезны, если в окна светят уличные фонари. Чтобы свет не проникал с боков, стоит выбирать модели с боковыми направляющими или специальными коробками.

Деревянные венецианские жалюзи

Жалюзи из дерева или его имитации помогают регулировать освещение благодаря подвижным горизонтальным ламелям. Их можно поворачивать под нужным углом, пропуская в комнату больше или меньше солнечного света. Такое оформление хорошо сочетается с деревянной мебелью и натуральными фактурами. В то же время из-за зазоров между ламелями жалюзи не обеспечивают полного затемнения.

5 способов удалить следы скотча с пластиковых окон
5 способов удалить следы скотча с пластиковых окон / Инфографика: Главред

Японские раздвижные панели

Тканевые панели, которые перемещаются по специальным направляющим, хорошо подходят для широких окон и балконных дверей. В закрытом положении они образуют ровную поверхность без складок, благодаря чему окно выглядит аккуратно и современно. В зависимости от плотности ткани панели могут пропускать рассеянный свет или лучше затемнять комнату. Главное условие монтажа - достаточное свободное место сбоку, куда будут сдвигаться полотна.

Внутренние жалюзи с подвижными ламелями

Жалюзи устанавливаются с внутренней стороны окна. Благодаря подвижным ламелям можно регулировать освещение и ограничивать обзор с улицы. Они также становятся заметной архитектурной деталью интерьера. Перед установкой важно правильно измерить оконный проем, чтобы конструкция не мешала открывать створки и мыть стекло.

Матовая пленка для окон

Матовую пленку или виниловое покрытие наклеивают непосредственно на стекло. Они пропускают рассеянный дневной свет, но ограничивают видимость снаружи. Это удобный вариант для спален, расположенных близко к соседним домам или оживленным улицам. Однако пленка не обеспечивает полного затемнения, поэтому для комфортного сна её лучше сочетать с непрозрачными роллетами.

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Об источнике: Los Andes

"Los Andes" - аргентинское региональное издание, основанное в 1883 году в Мендосе, которое сегодня имеет одну из крупнейших аудиторий в стране. Онлайн-платформа losandes.com.ar публикует новости о политике, экономике, спорте, культуре и жизни региона Куйо

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