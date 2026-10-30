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Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября

Анастасия Заремба
30 октября 2026, 09:00
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В ноябре украинцев ждет ряд существенных изменений.
Что меняется с 1 ноября 2026
Что изменится с 1 ноября 2026 года в Украине - список / Коллаж: Главред

Последний месяц осени принесет ряд важных нововведений для украинцев. Часть из них вступит в силу непосредственно 1 ноября, другие начнут действовать позже или будут касаться продления уже введенных государственных программ. В частности, в ноябре продолжат действовать военное положение и всеобщая мобилизация, предприятия будут работать с учетом обновленных подходов к резервированию работников, а для отдельных подоходных налогов введут новые бюджетные счета. Об основных изменениях ноября - в материале Главреда.

Мобилизация и бронирование по-новому – как будет действовать военное положение с 1 ноября

В ноябре 2026 года в Украине продолжат действовать военное положение и всеобщая мобилизация. 26 октября Верховная Рада поддержала законопроекты №16182 и №16183 о продлении их действия еще на 90 суток, до 29 января 2027 года. Таким образом, в течение ноября будут оставаться в силе установленные законодательством правила воинского учета, мобилизации военнообязанных, оформления отсрочек и ограничений, связанных с военным положением.

В то же время само продление мобилизации не означает автоматического введения новых правил призыва с 1 ноября. Порядок мобилизации, прохождения военно-медицинских комиссий, предоставления отсрочек и бронирования работников определяется отдельными нормативными актами.

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Также в конце октября Кабинет Министров внес изменения в механизм бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. В частности, правительство пересмотрело подходы к определению критичности предприятий и предельного количества работников, которые могут получить бронирование.

Особое внимание уделили предприятиям топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Для определенных предприятий этих отраслей предусмотрена возможность бронирования до 95% военнообязанных работников. Однако конкретный объем бронирования будет зависеть от соответствия установленным критериям и решений уполномоченных органов.

В то же время правительство предусмотрело возможность полного бронирования работников, которые непосредственно обеспечивают выполнение критически важных производственных, оборонных, ремонтных и аварийно-восстановительных задач.

Кроме того, создан Координационный центр по организации бронирования, который будет заниматься согласованием критериев критичности и рассмотрением обоснованных обращений предприятий.

Отдельно правительство работает над механизмом, который позволит предприятиям бронировать работников в полном объеме при условии выполнения определенных мобилизационных обязательств.

Детали этого механизма должны быть урегулированы дополнительными решениями до 1 декабря 2026 года.

Тарифы на электроэнергию с 1 ноября - сколько будут платить украинцы

С 1 ноября 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей останется неизменной, поскольку правительство продлило действие механизма возложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Благодаря этому тариф для большинства бытовых потребителей составит 4,32 грн за кВт·ч.

В то же время в течение отопительного сезона для отдельных категорий бытовых потребителей будет действовать льготный тариф. В частности, для домохозяйств, использующих электроотопление, предусмотрен тариф 2,64 грн за кВт·ч в пределах льготного объема потребления (до 2000 кВт·ч в месяц).

Субсидии в ноябре - кому нужно подать заявление до 30 ноября

В ноябре украинцы продолжат получать субсидии на оплату отопления и других коммунальных услуг. Тем, кто уже получал помощь, Пенсионный фонд в большинстве случаев перечислит ее автоматически. То есть повторно подавать заявление не нужно.

А вот украинцам, которые ранее не получали субсидию, но теперь нуждаются в помощи с оплатой коммунальных услуг, необходимо самостоятельно подать заявление до 30 ноября 2026 года. В таком случае, если семья имеет право на субсидию, ее могут назначить с начала отопительного сезона - с октября.

Если подать заявление позже, помощь будет назначаться с месяца обращения. То есть деньги за предыдущие месяцы могут не начислить.

Сумма субсидии для каждой семьи будет различной и будет зависеть от уровня доходов, количества человек в домохозяйстве и расходов на коммунальные услуги в пределах установленных нормативов. Подать заявление можно в отделении Пенсионного фонда, через ЦНАП или онлайн - на портале Пенсионного фонда или через приложение "Дия".

Выплаты для ВПЛ - кто будет получать помощьв ноябре

В ноябре 2026 года украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, продолжат получать государственную помощь на проживание. В сентябре правительство продлило выплаты для определенных категорий переселенцев еще на шесть месяцев - до 28 февраля 2027 года.

Тем, кто уже получает помощь и соответствует установленным требованиям, в большинстве случаев повторно подавать заявление не нужно. Выплаты будут продлены автоматически. В то же время помощь будут получать не все переселенцы. Право на нее зависит от доходов семьи, количества ее членов и других условий. Если в семье изменились обстоятельства, которые могут повлиять на выплаты, об этом нужно сообщить в Пенсионный фонд.

Пенсии с 1 ноября - кому повысят выплаты

С 1 ноября 2026 года общего повышения пенсий в Украине не планируется. Последняя ежегодная индексация состоялась в марте. Однако некоторые пенсионеры все же получат больше денег. Речь идет об украинцах, которым в ноябре исполнится 70, 75 или 80 лет.

Для них предусмотрены следующие ежемесячные доплаты:

  • от 70 до 74 лет - до 300 грн;
  • от 75 до 79 лет - до 456 грн;
  • от 80 лет - до 570 грн.

Доплаты назначаются только тем пенсионерам, которые соответствуют установленным требованиям. В частности, учитывается общий размер пенсии.

"Пакет школьника" -когда последний день для получения 5000 грн

1 ноября 2026 года - последний день, когда родители первоклассников могут подать заявление на получение 5000 грн по программе "Пакет школьника". Это единовременная государственная помощь для семей, чьи дети в 2026 году впервые пошли в школу.

Деньги выплачиваются на каждого ребенка отдельно. То есть если в семье двое первоклассников, родители могут получить в общей сложности 10 тысяч гривен.

Помощь можно потратить на подготовку ребенка к школе - покупку одежды, обуви, рюкзака, канцелярских товаров и других необходимых вещей.

Средства поступают на специальный счет, поэтому использовать их на любые покупки не получится.

Подать заявление можно через приложение "Дия". Для этого нужно найти услугу "Школьный набор" и заполнить заявку.

Международные посылки - сколько будут стоить после нового сбора

С 1 ноября 2026 года в Европейском Союзе вводится дополнительный сбор за обработку небольших коммерческих посылок, поступающих из стран за пределами ЕС, в частности из Украины.

Размер сбора составит 2 евро за товарную единицу, на которую распространяются новые правила.

Курс валют в ноябре - сколько будут стоить доллар и евро

Как рассказал в комментарии Главреду вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, в ноябре валютный рынок будет находиться под давлением ряда экономических факторов. Прежде всего речь идет о росте цен, значительных объемах импорта и военных рисках. В то же время Национальный банк располагает достаточным количеством инструментов, чтобы сдерживать чрезмерные колебания курса.

"Мы предполагаем, что в течение ноября доллар будет находиться в коридоре 45–45,7 грн, а евро - 50–53 грн. Конечно, в отдельные дни спрос на валюту может усиливаться, однако пока мы не видим достаточных экономических предпосылок для резкой и неконтролируемой девальвации гривны", - отметил Мамедов.

Эксперт пояснил, что одним из главных рисков для гривны остается значительный дефицит внешней торговли. За девять месяцев 2026 года он составил около 45,5 млрд долларов. При этом расходы на импорт почти в 2,5 раза превышали экспортные поступления.

Дополнительное давление на экономику создают российские удары по энергетике и предприятиям. Из-за разрушений бизнес вынужден тратить больше средств на восстановление производства, генераторы, логистику и обеспечение бесперебойной работы. В конечном итоге эти расходы влияют на стоимость товаров и услуг.

По оценкам Мамедова, в октябре месячная инфляция может приблизиться к 2%, а годовая - к 11–11,2%. Рост цен, в свою очередь, может подталкивать украинцев к более активной покупке иностранной валюты.

В то же время банкир подчеркнул, что даже увеличение спроса на доллары и евро среди населения не обязательно приведет к существенным курсовым изменениям.

"Сегодня нет оснований говорить об угрозе дефицита наличных долларов или евро. Банки имеют возможности удовлетворять потребности клиентов, а наличные курсы в основном формируются с учетом ситуации на межбанковском рынке", - пояснил он.

О персоне: Сергей Мамедов

Сергей Мамедов - украинский банкир, финансист, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банк".

Имеет многолетний опыт работы в банковском секторе Украины. Специализируется на вопросах развития финансового рынка, банковского регулирования, кредитования и макроэкономических процессов. Участвует в формировании позиции банковского сообщества по ключевым экономическим решениям, в частности в сфере валютной политики и стабильности финансовой системы. Регулярно выступает в СМИ в качестве эксперта по вопросам банковской деятельности, валютного рынка и экономической ситуации в Украине.

"Поэтому ноябрь, скорее всего, не станет месяцем валютных потрясений. Гривна может испытывать определенное давление, а курсовые показатели - меняться в зависимости от текущих обстоятельств. Однако при сохранении эффективности денежно-кредитной политики и стабильного функционирования банковской системы эти изменения должны оставаться контролируемыми", - подытожил Мамедов.

Цены на продукты с 1 ноября - что подорожает в Украине

В ноябре 2026 года украинцам стоит готовиться к дальнейшему росту цен на продукты питания. Больше всего могут подорожать тепличные овощи, молочная продукция и гречка. Также ожидается постепенное повышение стоимости хлеба, яиц и свинины.

Как рассказал в комментарии Главреду заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, на цены будут влиять сезонное сокращение производства, расходы на хранение продукции, подорожание энергоносителей и необходимость использования генераторов из-за российских атак на энергетику.

По прогнозу эксперта, в ноябре овощи борщового набора могут подорожать на 7–8%, а тепличные овощи - более чем на 20%.

"Овощи у нас поступают на склады. Ноябрь может привести к росту стоимости овощей для борща примерно на 7–8%. Самая сложная ситуация будет с тепличными овощами - они подорожают более чем на 20%, потому что теплицы без тепла и света просто не могут функционировать", - пояснил Марчук.

Молочная продукция, которая в течение осени уже подорожала примерно на 15%, зимой может подорожать еще на 20–25%. В первую очередь это касается сметаны, кефира и йогуртов.

Яйца, которые по сравнению с летом подорожали более чем на 30%, могут вырасти в цене еще на 5–6%. В то же время свинина в течение ближайших месяцев может подорожать примерно на 6–8% из-за распространения африканской чумы свиней и сокращения поголовья.

Кроме того, по словам Марчука, хлеб может дорожать на 1,5–2% ежемесячно, а стоимость гречки, несмотря на ожидаемый хороший урожай, может вырасти примерно на 15%.

"Хлебозаводы - это те, кто больше всего тратится на доставку своей продукции по сети. Любой рост цен на топливо очень больно по ним бьет, соответственно, это вынуждает частично поднимать цены на производимую продукцию", - отметил эксперт.

Марчук подчеркнул, что дальнейшая динамика цен на продукты в ноябре и в течение зимы в значительной степени будет зависеть от ситуации в энергетике. Чем чаще производителям придется использовать альтернативные источники энергии, тем выше будет себестоимость продукции.

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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