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Даже мелкие предметы создают большие проблемы: что нельзя сбрасывать в унитаз

Марина Иваненко
30 октября 2026, 03:33
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Некоторые привычные бытовые отходы могут забить слив и привести к необходимости ремонта. Узнайте, что нельзя выбрасывать в унитаз и почему.
Какие обычные предметы могут забить канализацию
Какие обычные предметы могут забить канализацию / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что чаще всего вызывает засоры в канализации
  • Почему зубная нить и бумажные полотенца опасны
  • Что сантехники советуют выбрасывать только в мусорное ведро

Серьезные засоры канализации нередко возникают из-за привычек, которые кажутся вполне безопасными. Даже небольшие предметы и бытовые отходы могут скапливаться в трубах, препятствовать отводу воды и в конечном итоге приводить к дорогостоящему ремонту. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как отмечает Kertvar.hu, специалисты обращают внимание на вещи, которые люди часто смывают в унитаз, не задумываясь о возможных последствиях. Некоторые из них не растворяются в воде, другие впитывают влагу или цепляются за стенки труб, задерживая остальной мусор. Чтобы избежать проблем с канализацией, стоит знать, чего не должно быть в унитазе.

Влажные салфетки

Даже если на упаковке влажных салфеток есть пометка о возможности смыва, это не означает, что они безопасно проходят через любую канализационную систему. В отличие от туалетной бумаги, многие салфетки изготавливаются из прочных волокон, которые медленно распадаются в воде или вообще не разлагаются в условиях канализации.

Такие изделия могут задерживаться в трубах, цепляться за другие отходы и способствовать образованию засоров. Особенно опасным становится их накопление вместе с жиром и другими материалами. Безопаснее всего выбрасывать использованные салфетки в мусорное ведро, если местные правила не предусматривают иного способа утилизации.

Средства женской гигиены

Использованные тампоны и гигиенические прокладки не предназначены для смыва в унитаз. Они рассчитаны на впитывание влаги, а потому могут увеличиваться в объеме и застревать в канализационных трубах.

Попав в слив, такие изделия могут задерживать другие отходы и образовывать плотные пробки. Их удаление иногда требует специального оборудования и помощи сантехника. Тампоны и прокладки нужно заворачивать и выбрасывать в мусорный бак в соответствии с правилами утилизации бытовых отходов.

Зубная нить

Зубная нить кажется слишком тонкой, чтобы вызвать серьёзное засорение. Однако она не растворяется в воде и может скапливаться в канализационной системе.

Нить способна обматываться вокруг других отходов, в частности волос, и образовывать плотные клубки, которые препятствуют нормальному прохождению воды. Поэтому даже небольшой кусочек использованной зубной нити нужно выбрасывать в мусорное ведро, а не смывать в унитаз.

Волосы

Длинные волосы также могут стать причиной засора канализации. Они не растворяются в воде, легко спутываются и задерживают другие отходы, которые постепенно скапливаются в трубах.

Особенно опасно сочетание волос с влажными салфетками, нитками и другими материалами, которые образуют плотные скопления. Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на канализацию, волосы с расчёски нужно выбрасывать в мусорное ведро.

Бумажные полотенца

Бумажные полотенца могут напоминать туалетную бумагу, но их свойства существенно отличаются. Они обычно более прочные, лучше сохраняют структуру после намокания и не распадаются в воде так быстро, как туалетная бумага.

Если смывать бумажные полотенца в унитаз, они могут задерживаться в трубах и способствовать образованию засоров. Даже небольшие кусочки, которые регулярно попадают в канализацию, способны накапливаться вместе с другими отходами. Использованные полотенца следует выбрасывать в мусорное ведро.

Медицинские пластыри

Обычные медицинские пластыри также нельзя смывать в унитаз. Они содержат материалы, которые не растворяются в воде, а клейкая поверхность может способствовать их прилипанию к другим отходам или элементам канализационной системы.

Пластыри не разлагаются так же, как туалетная бумага, и могут задерживаться в трубах, особенно если смешиваются с волосами и другими посторонними предметами. Использованные пластыри нужно выбрасывать в мусорное ведро в соответствии с правилами обращения с бытовыми отходами.

Чтобы избежать засорения, в унитаз следует смывать только то, для чего он предназначен: человеческие отходы и туалетную бумагу в количестве, допустимом для конкретной канализационной системы. Остальные предметы лучше выбрасывать в мусорное ведро, даже если они кажутся маленькими и безобидными.

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Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

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