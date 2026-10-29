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РФ разбомбила пятиэтажку в Изюме: есть пострадавшие, под завалами ищут людей

Руслана Заклинская
29 октября 2026, 16:33обновлено 29 октября, 17:17
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Россия нанесла удар тремя КАБами по Изюму в Харьковской области.
РФ разбомбила пятиэтажку в Изюме: есть пострадавшие, под завалами ищут людей
Россия нанесла удар тремя КАБами по Изюму / Коллаж: Главред, фото: Изюмская МВА, Минобороны РФ

Что известно:

  • Россия атаковала Изюм тремя управляемыми авиабомбами
  • Частично разрушен пятиэтажный дом
  • Известно о 12 пострадавших

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Изюму Харьковской области тремя управляемыми авиабомбами. В результате атаки разрушена часть пятиэтажного дома, известно о 12 пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Около 14:07 российские войска нанесли авиаудар по Изюму. Одна из управляемых авиабомб попала в пятиэтажный жилой дом.

видео дня

"Попадание зафиксировано в пятиэтажное здание с последующим частичным разрушением с 1 по 5 этажи", - рассказал Синегубов.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Позже в Изюмской городской военной администрации уточнили, что оккупанты атаковали город тремя КАБами. В районе Нижнего города также повреждены административное здание, хозяйственные постройки и более 20 частных жилых домов.

По состоянию на 16:25 в результате российского удара пострадали 10 человек. Семеро из них госпитализированы с взрывными ранениями, остальным оказывается необходимая медицинская помощь.

"В Изюме спасатели деблокировали из-под завалов пятиэтажного здания одного пострадавшего. Медики оказывают необходимую помощь", - рассказал Синегубов.

Также глава ОГА добавил, что, по предварительной информации, под завалами могут находиться 4 человека. Поисково-спасательная операция продолжается.

Обновлено 17:05: Спасатели деблокировали из-под завалов разбитого здания в Изюме еще одного пострадавшего человека. Предоставляется вся необходимая помощь. В настоящее время количество пострадавших возросло до 12 человек. Продолжается поисково-спасательная операция.

Как БПЛА становятся опаснее - объяснение "Флеша"

Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что российские реактивные беспилотники "Герань-5" во время маневрирования способны разгоняться до 1000 км/ч. Кроме того, Россия модернизирует ударные дроны и оснащает отдельные модификации искусственным интеллектом, который позволяет самостоятельно находить и атаковать цели.

"Мы фиксировали случаи, когда во время маневрирования "Герань-5" разгонялась до 1000 километров в час", - сообщил Бескрестнов.

По его словам, ИИ уже используется в дронах "Молния", V2U, "Ланцет" и некоторых модификациях "Гераней". Они могут распознавать транспорт, железнодорожные пути и логистические объекты, работать без GPS и связи с оператором.

"Можно запустить тысячу беспилотников, и дальше они будут автономно искать цели и атаковать их. Это действительно ужасное будущее", - предупредил "Флеш".

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Киевская городская государственная администрация сообщила о временных ограничениях движения в связи с ночным ракетным обстрелом столицы. В городской администрации подтвердили повреждение Южного моста и нарушение работы инфраструктуры метрополитена.

Начальник областной администрации Александр Коваль заявил об ударе по гражданскому предприятию в Ровенской области. Он уточнил, что один человек погиб в результате вражеской атаки в Сарненском районе. Пожар на месте происшествия спасателям удалось локализовать.

Мониторинговый канал "Разведка Украины" предупредил о повышенной баллистической угрозе для нескольких областей страны. В сообщении отмечается, что риск баллистических атак также касается Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.

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О персоне: Олег Синегубов

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, возглавлял Полтавскую областную государственную администрацию.

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