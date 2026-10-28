В Ровенской области российская атака унесла жизнь человека: что известно о "прилете"

Кратко:
- РФ атаковала Ровенскую область ударными беспилотниками
- Под удар попало гражданское предприятие в Сарненском районе
- В результате вражеской атаки погиб один человек
Вечером 28 октября российские войска атаковали Ровенскую область ударными беспилотниками.
Под ударом оказалось гражданское предприятие в Сарненском районе. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
К сожалению, в результате вражеского удара погиб мужчина.
"Гражданское предприятие в Сарненском районе подверглось атаке врага. К сожалению, избежать человеческих жертв не удалось. Один мужчина погиб", - говорится в сообщении.
Пожар, возникший на месте происшествия, спасателям удалось локализовать. Сейчас там работают соответствующие службы.
Почему реактивные дроны начали долетать до западных областей
Россия может увеличивать дальность полета реактивных беспилотников, уменьшая их боевую нагрузку в пользу запаса топлива. Это позволяет дронам преодолевать большие расстояния и достигать западных областей Украины. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в подкасте РБК-Украина.
По словам Игната, реактивные беспилотники по своим характеристикам уже приближаются к крылатым ракетам, которые могут долетать, в частности, до Львовской области. Дальность полета зависит от конструкции конкретного аппарата, объема топлива и веса боевой части.
"Вопрос в том, какие характеристики заложены в конкретный дрон, сколько в нём топлива и какая боевая часть. Если боевую часть снять полностью или минимизировать её, соответственно, можно взять больше топлива и увеличить дальность", - отметил он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Российские войска вечером 27 октября нанесли удар по Харькову. Вражеский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В результате удара российского дрона по Основянскому району пострадали четыре человека: 32-летняя и 56-летняя женщины, 65-летний мужчина и 4-летний мальчик.
Напомним, Главред сообщал, что вечером 26 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты запустили по столице баллистические ракеты. В результате ракетного обстрела были повреждены Южный мост и инфраструктура метрополитена.
Ранее, 25 октября, сообщалось, что в результате российских обстрелов Днепропетровской области погибли четыре человека, ещё 22 получили ранения. В Виннице российский беспилотник попал в многоэтажный дом, в результате чего пострадали шесть человек.
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О персоне: Александр Коваль
Александр Коваль - украинский государственный деятель, глава Ровенской областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года, пишет Википедия.
С 5 марта 2021 года по 27 декабря 2023 года был председателем Ровенской районной государственной администрации Ровенской области.
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