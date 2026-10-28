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В Ровенской области российская атака унесла жизнь человека: что известно о "прилете"

Инна Ковенько
28 октября 2026, 20:31
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К сожалению, избежать человеческих жертв не удалось.
Россия нанесла удар по предприятию в Ровенской области
Россия нанесла удар по предприятию в Ровенской области / Коллаж: Главред, фото: ОВА, скриншот

Кратко:

  • РФ атаковала Ровенскую область ударными беспилотниками
  • Под удар попало гражданское предприятие в Сарненском районе
  • В результате вражеской атаки погиб один человек

Вечером 28 октября российские войска атаковали Ровенскую область ударными беспилотниками.

Под ударом оказалось гражданское предприятие в Сарненском районе. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

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К сожалению, в результате вражеского удара погиб мужчина.

"Гражданское предприятие в Сарненском районе подверглось атаке врага. К сожалению, избежать человеческих жертв не удалось. Один мужчина погиб", - говорится в сообщении.

Пожар, возникший на месте происшествия, спасателям удалось локализовать. Сейчас там работают соответствующие службы.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Почему реактивные дроны начали долетать до западных областей

Россия может увеличивать дальность полета реактивных беспилотников, уменьшая их боевую нагрузку в пользу запаса топлива. Это позволяет дронам преодолевать большие расстояния и достигать западных областей Украины. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в подкасте РБК-Украина.

По словам Игната, реактивные беспилотники по своим характеристикам уже приближаются к крылатым ракетам, которые могут долетать, в частности, до Львовской области. Дальность полета зависит от конструкции конкретного аппарата, объема топлива и веса боевой части.

"Вопрос в том, какие характеристики заложены в конкретный дрон, сколько в нём топлива и какая боевая часть. Если боевую часть снять полностью или минимизировать её, соответственно, можно взять больше топлива и увеличить дальность", - отметил он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Российские войска вечером 27 октября нанесли удар по Харькову. Вражеский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В результате удара российского дрона по Основянскому району пострадали четыре человека: 32-летняя и 56-летняя женщины, 65-летний мужчина и 4-летний мальчик.

Напомним, Главред сообщал, что вечером 26 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты запустили по столице баллистические ракеты. В результате ракетного обстрела были повреждены Южный мост и инфраструктура метрополитена.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что в результате российских обстрелов Днепропетровской области погибли четыре человека, ещё 22 получили ранения. В Виннице российский беспилотник попал в многоэтажный дом, в результате чего пострадали шесть человек.

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О персоне: Александр Коваль

Александр Коваль - украинский государственный деятель, глава Ровенской областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года, пишет Википедия.

С 5 марта 2021 года по 27 декабря 2023 года был председателем Ровенской районной государственной администрации Ровенской области.

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