РФ ударила баллистикой по Киеву – есть жертва, пострадали медики

Военно-воздушные силы ВСУ предупредили о запусках баллистических ракет из Брянска.

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Киев подвергся ракетному обстрелу / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Что известно:

В Деснянском районе зафиксировали попадание возле станции метро

Под обстрел попала бригада скорой помощи

Парамедик и экстренный медицинский техник получили ранения

В Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты запустили по столице баллистические ракеты. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По предварительной информации, как минимум четыре ракеты летели из Черниговской области в направлении правобережной части Киева. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистических ракет из Брянска.

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Обновлено 22:52: Уже 7 пострадавших в столице. 6 раненых находятся в стационарах городских больниц.

Обновлено 22:41: Пятеро пострадавших сейчас в столице. Всех медики госпитализировали.

Обновлено 22:39: В Деснянском районе попадание возле жилого дома. В нем, предварительно, могут быть заблокированы люди.

Обновлено 22:36: Среди пострадавших в Киеве - парамедик и экстренный медицинский техник бригады скорой помощи. Предварительно они получили некритические ранения. Медики продолжают работать. Также поврежден автомобиль скорой.

Обновлено 22:31: По данным КГГА, в Днепровском районе Киева в результате вражеского обстрела повреждены два медицинских учреждения. Взрывной волной выбило окна в отделении реанимации одного из них, а также в двух отделениях другой больницы.

По предварительным данным, пациенты и медицинский персонал не пострадали.

Также в Днепровском районе зафиксировали попадание в здание на территории нежилой застройки. Предварительно, возле одного из супермаркетов есть погибший.

По данным мониторинговых каналов, враг применил до 10 баллистических ракет типа С-400 по столице. Под ударом оказался в основном левый берег Киева.

"До утра сохраняется очень высокая угроза повторных баллистических ударов, будьте внимательны", - предупредили в канале "Мониторинг UA".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе Киева, по предварительным данным, зафиксировали попадание вблизи одной из станций метро. На месте загорелся автомобиль. Экстренные службы направляются туда.

"Под обстрел попала бригада медиков скорой помощи, которая направлялась на вызов. Предварительно, есть пострадавшие", - добавил он.

Искандер-М / Инфографика: Главред

Ранее канал "Kyiv AirDefense" сообщил, что Россия доставила дополнительные ракеты в приграничные с Украиной регионы. В частности, в Брянской области якобы разместили 13 баллистических ракет "Искандер-М" и восемь ракет комплексов С-400, в Ростовской области - ещё семь "Искандер-М", а в Курскую область доставили шесть гиперзвуковых ракет "Циркон".

Также сообщается о повышенной угрозе применения ракет по Киеву, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областям.

Сколько баллистических ракет РФ планирует запускать по Украине

Россия может запускать по Украине более 300 баллистических ракет в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов. В то же время у Украины критически мало ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

По словам Игната, во время трёх последних обстрелов Россия применила около 39, 16 и 23 ракет соответственно. С учётом единичных пусков это примерно 80 ракет в неделю. Военный отметил, что во время одной из атак, когда РФ выпустила 39 ракет, украинской ПВО удалось сбить лишь пять. В то же время он выразил сомнение, что Россия сможет длительное время поддерживать такие темпы из-за ограниченных запасов.

Для противодействия угрозе Игнат призвал усилить превентивные действия против России. Он также подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на российскую нефтегазовую отрасль и дальнейшей военной помощи со стороны партнеров, в частности поставок ракет для Patriot.

"Что в таком случае может помочь? Превентивный ответ - то есть симметричные действия. Нужно наносить удары по их пусковым установкам, по предприятиям, которые производят сами ракеты и компоненты к ним", - отметил Игнат.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мониторинговый Telegram-канал "еРадар" предупредил о высоком риске баллистического обстрела Киева. Мониторы уточнили, что повышенная угроза прогнозировалась на ночь с 27 на 28 октября.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил об изменении поведения российских беспилотных реактивных систем и об увеличении их дальности полета. Он подчеркнул, что реактивные дроны долетают до запада благодаря уменьшению боевой части и увеличению запаса топлива.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий констатировал, что РФ усилила удары по экономической инфраструктуре страны. В своей речи премьер отметил, что Россия изменила тактику ударов с целью истощения экономики Украины.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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