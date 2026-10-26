Украина хочет ускорить и изменить повестку дня мирных переговоров — СМИ

Украинская сторона надеется добиться успеха в переговорах, но не после первой встречи.

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В трехсторонних переговорах между Украиной, РФ и США могут произойти изменения / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Киев хочет провести трехсторонние переговоры раньше запланированного срока

Украина планирует привлечь к переговорам европейцев

Украинская сторона хочет изменить повестку дня переговоров

Киев вместе с Вашингтоном добивается, чтобы новый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоялся как минимум на неделю раньше. Сейчас встреча ориентировочно запланирована на период после промежуточных выборов в Конгресс США, примерно с 10 ноября.

Как сообщает "Украинская правда", по состоянию на вечер 25 октября Москва окончательно не подтвердила изменение даты.

видео дня

Издание пишет, что ещё одна цель украинской стороны - привлечь к переговорам представителя Евросоюза, хотя страна-агрессор Россия, а нередко и США, этому сопротивляются.

Почему Украина хочет ускорить переговоры

В Киеве спешку связывают с приближением самого холодного периода года. На Банковой считают, что в Кремле до сих пор рассчитывают сломить Украину именно этой зимой.

"В декабре каждая неделя будет важной. Когда у тебя нет света, воды или отопления, то каждый день имеет значение", - пояснил собеседник УП из команды Зеленского.

Чего ожидает Киев от переговоров

Украинская сторона не питает иллюзий относительно быстрого результата. Чтобы прийти к конкретным договоренностям, понадобится как минимум несколько раундов. Один из участников предыдущих переговоров в команде Зеленского прогнозирует постепенное развитие событий.

"Есть ощущение, что в составах групп будут изменения. Поэтому на первой встрече новые делегации будут притираться друг к другу. На второй начнется предметная работа. Ну и где-то на третьей могут быть уже какие-то реальные решения", - рассказал он.

Отдельный вопрос - формат участия ЕС. Собеседник УП, близкий к переговорной группе, описал, как Киев планирует обойти ограничения Москвы.

"Россияне, кстати, не хотят сажать европейцев за стол на первой встрече. Но наши их привезут и прямо в режиме реального времени будут там, в Абу-Даби, проводить брифинги. Проблема европейцев в том, что у них нет определенного представителя, а значит, все эти посланцы могут работать только на прием сигнала. У них нет мандата хоть что-то решать", - отмечает источник.

Впрочем, на двух последних встречах кандидатура от Евросоюза наконец-то начала вырисовываться. Ею стал Бьорн Зайберт – руководитель кабинета и ближайший помощник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Какие изменения могут произойти в переговорах

Киев предлагает изменить саму повестку дня: вместо того чтобы с самого начала спорить, кому достанется то или иное село, сначала определить, каким будет послевоенный уклад.

"Нам нужно нарисовать картину того, как будет выглядеть эта часть мира, как будут защищать Украину, каким будет сотрудничество с НАТО или что там ещё будет. У нас внутри страны доверие к Трампу всего на 6% выше, чем доверие к Путину. Просто под заверения Трампа здесь никто ничего не сделает", - подчеркивает собеседник издания.

По данным источников УП в дипломатической команде Зеленского, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф передали Путину идею обсудить новую модель безопасности, и тот якобы даже согласился.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, по словам собеседника УП, доносил американцам мысль о том, что итоговая мирная конфигурация должна быть такой, с которой могли бы согласиться харьковчане и днепряне.

"После Донбасса они следующие, и если жители этих регионов посмотрят на нашу "формулу мира" и скажут: "Окей, нас это устраивает", - тогда это действительно будет работающая история", - передает слова Арахамии источник.

Когда РФ не сможет продолжать боевые действия - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украина перешла в завершающую фазу противостояния с Россией и уже располагает ресурсами для того, чтобы лишить врага способности вести боевые действия.

Сейчас главной задачей Украины является уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ, особенно тех, которые производят дизельное топливо. Когда украинские военные это сделают, враг остановится.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия не собирается прекращать удары по Украине из-за возобновления трехсторонних переговоров. Решение вернуться к диалогу не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что Кремль планирует использовать новый раунд мирных переговоров по Украине, чтобы выбить у Запада уступки по вопросу расширения НАТО и ослабить оборонный потенциал Альянса.

Накануне Зеленский заявил, что согласие лидера РФ Владимира Путина возобновить мирные переговоры с Украиной ещё не гарантирует, что встреча состоится. Важно оценивать её результаты уже после проведения, а не делать выводы заранее.

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Об источнике: "Украинская правда" "Украинская правда" - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, основанное Георгием Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредительница издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

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