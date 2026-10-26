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Надпись на памятнике потемнела и позеленела: как вернуть буквам блеск

Мария Николишин
26 октября 2026, 10:30
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Настоящее золото и дешевая имитация теряют блеск по разным причинам, поэтому ухаживать за ними нужно по-разному.
Надпись на памятнике потемнела и позеленела: как вернуть буквам блеск
Как восстановить надпись на памятнике / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему золотые буквы на надгробии темнеют
  • Как очистить позолоту и не повредить её

На некоторых памятниках позолоченные буквы со временем темнеют, а иногда даже покрываются серым или зеленым налетом. Однако восстановить выцветшие надписи на надгробии можно самостоятельно.

Главред решил разобраться, как восстановить выцветшую надпись на памятнике.

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Почему позолота на надгробке тускнеет и темнеет

Золотые надписи на надгробиях тускнеют независимо от того, выполнены ли они настоящим сусальным золотом или дешевой имитацией. Причины в этих двух случаях разные, а неправильный уход способен окончательно уничтожить покрытие, пишет Deccoria.

Имитацию изготавливают из шлагметалла. Это тонкая фольга из сплава меди и цинка, а тот же сплав в виде порошка входит в состав некоторых золотых красок. Без защитного лака оба металла вступают в реакцию с воздухом и влагой, поэтому надпись быстро темнеет, а со временем может даже позеленеть.

Высокопробное золото, напротив, не окисляется и не меняет цвет даже после многих лет под открытым небом. Его блеск приглушает налет в пазах: шероховатая поверхность вырезанных букв дольше задерживает влагу и пыль, чем гладкая плита. Поэтому перед уходом стоит выяснить, с каким материалом вы имеете дело.

Как правильно чистить позолоту

Для чистки позолоты достаточно чистой воды и мягкой щетки с натуральной или нейлоновой щетиной. Слой сусального золота имеет толщину всего около 0,1 микрометра, поэтому на буквы нельзя давить. Сначала плиту обильно смачивают, чтобы размягчить засохшую грязь, а затем обрабатывают круговыми движениями.

Если одной воды недостаточно, можно добавить средство для камня с нейтральным pH. Перед мытьем также стоит осмотреть буквы: если покрытие отслаивается, шелушится или трескается, вода и щетка снимут остатки, поэтому такую надпись нужно заново покрыть золотом.

Чего нельзя делать во время чистки

Для самих букв подойдет мягкая зубная щетка, однако ее пригодность стоит проверить заранее.

"Сначала проведите ею по тыльной стороне ладони - если она поцарапает кожу, она поцарапает и золото", - говорят эксперты.

Упорную грязь не стоит тереть с усилием. Букву лучше еще раз облить водой, дождаться, пока остатки размягчатся, и снова осторожно пройтись щеткой. Так же удаляют мох и лишайник, а на граните грязь в углах букв можно аккуратно соскрести деревянной палочкой.

Уборку лучше планировать на день без мороза. Вода, успевшая проникнуть в мелкие трещины, при замерзании может расколоть камень.

Как восстановить позолоченные буквы

Если после мытья буквы остаются тусклыми или имеют заметные потертости, блеск вернёт повторное позолочение. Стоит брать сусальное золото не ниже 23,5 карата, ведь металл меньшей пробы содержит больше примесей и со временем может потемнеть под действием света.

Более дешёвая и простая альтернатива - золотая краска для наружных работ, однако в описании следует проверить, требует ли она лакировки после высыхания.

Как самостоятельно покрасить надпись на гранитном памятнике – видео:

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Об источнике: Deccoria

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