Раскрыт секрет древнего мега-памятника майя: причина строительства поражает

Массивное сооружение протяжённостью почти девять километров имеет форму креста.

https://glavred.info/nauka/raskryt-sekret-drevnego-mega-pamyatnika-mayya-prichina-stroitelstva-porazhaet-10713428.html Ссылка скопирована

Знаменитый комплекс майя Агуада-Феникс / Коллаж Главред, фото скриншот

Вы узнаете:

Агуада-Феникс в мексиканском штате Табаско был возведён около трёх тысяч лет назад

Древняя постройка является архитектурной моделью космоса

Учёные-археологи установили, что знаменитый комплекс майя Агуада-Феникс в мексиканском штате Табаско был возведён около трёх тысяч лет назад.

Он служил архитектурной моделью космоса, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

видео дня

Установлено, что массивное сооружение протяжённостью почти девять километров имеет форму креста — символа вселенной и циклов времени в древней мезоамериканской традиции. В центре комплекса археологи обнаружили две вложенные крестообразные ямы, в которых находились дары: раковины, фигурки из нефрита и зелёного камня.

Особенно интересно, что на территории комплекса отсутствуют признаки социальной иерархии — нет ни дворцов, ни статуй правителей. Учёные считают, что строительство, потребовавшее более 10 миллионов человеко-дней, было результатом совместных усилий общества.

Главной целью было создание символической карты вселенной и места для коллективных ритуалов, что доказывает: грандиозные проекты могут быть реализованы без принуждения и власти монархов.

Невероятное открытие: ученые сотворили сенсацию

Среди множества артефактов, извлечённых с священного японского острова Окиносима, археологи наткнулись на чрезвычайно редкий наконечник копья, спрятанный в древних золотых ножнах. Эта уникальная находка, признанная национальным сокровищем Японии, проливает свет на тонкости сложных ритуалов эпохи Ямато.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Читайте также:

Об источнике: Science Advances Многопрофильный журнал Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS), публикующий влиятельные исследовательские статьи и обзоры по всем направлениям науки, как в узкоспециализированных, так и в междисциплинарных областях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред