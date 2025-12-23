Святвечер без света: где не будет электроэнергии в среду, 24 декабря

Министерство энергетики напоминает о важности экономного использования электричества во время отключений.

Специалисты призывают проверять актуальные графики отключений на официальных страницах облэнерго / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua

Кратко:

Все области Украины под графиками почасовых отключений 24 декабря

Ограничения коснутся населения и промышленных потребителей

Причина - последствия атак на энергетическую инфраструктуру

В среду, 24 декабря, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения мощности коснутся не только населения, но и промышленных потребителей.

Причиной таких мер в "Укрэнерго" называют последствия российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты. При этом в компании отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться, а объемы и продолжительность отключений сообщат региональные энергокомпании.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго".

Рекомендации энергетиков

Энергетики также призывают потреблять электроэнергию экономно в часы ее подачи. После последней массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, специалисты постепенно стабилизируют ситуацию.

"В Ровенской, Тернопольской и Одесской областях продолжаются восстановительные работы", - сообщили в Министерстве энергетики.

Ограничения во всех областях

По словам ведомства, ограничения потребления электроэнергии продолжают действовать во всех областях.

"Действуют как графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, так и почасовые отключения для всех категорий потребителей", - уточнили в министерстве.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Самые сложные регионы

Самая сложная ситуация остается в прифронтовых и приграничных регионах, где долгосрочные обесточивания осложнены боевыми действиями.

"Восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями", - пояснили в минэнерго.

Где проверять графики

Актуальные графики отключений и оперативную информацию следует проверять только на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Экспертная оценка последствий для разных регионов

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим вопросам, подчеркнул, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут неодинаковыми.

"Нельзя утверждать, что отключения будут длиться по 12 часов во всех областях. Центральные регионы страны в целом более уязвимы к перебоям", - пояснил он, добавив, что Киев и столичный регион традиционно имеют дефицит энергии.

Гончар также отметил, что в случае выхода из строя подстанции, которая поставляет электроэнергию с АЭС, могут повториться ситуации, подобные тем, что наблюдали в 2022 и 2024 годах.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру ночью и утром 23 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, что 22 декабря украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение двух-трех массированных атак.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

