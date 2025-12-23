Силы обороны вышли из одного из городов в Донецкой области - Генштаб

Город остается под огневым контролем украинских сил после ухода подразделений.

https://glavred.info/front/sily-oborony-vyshli-iz-odnogo-iz-gorodov-v-doneckoy-oblasti-genshtab-10726622.html Ссылка скопирована

Украинские войска отошли из Северска для сохранения жизни / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Украинские войска отошли из Северска

Решение приняли для сохранения жизни военных

Город остается под огневым контролем ВСУ

Украинские Силы обороны отошли из города Северск в Донецкой области с целью сохранения жизни личного состава. Соответствующее решение приняли на фоне интенсивных боевых действий и значительного преимущества противника в живой силе и технике. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

Ход боев в Северске

В военном командовании отметили, что в районе Северска продолжались тяжелые бои, во время которых российские войска постоянно осуществляли штурмовые действия малыми группами, несмотря на значительные потери.

видео дня

"С целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой", - отметили в Генштабе ВСУ.

Стратегическая ситуация

По данным штаба, противник смог продвинуться вперед из-за численного превосходства и непрерывного давления в сложных погодных условиях. При этом город продолжает находиться под огневым контролем украинских войск.

"Город остается под огневым контролем наших войск. Оккупантам, которые находятся в городе, наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения", - отметили в Генштабе.

Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на Славянском направлении.

Что известно о боях возле Северска - мнение эксперта

По мнению эксперта, российские войска вероятно смогли преодолеть один из самых укрепленных участков обороны ВСУ в Донецкой области. Как отмечает корреспондент немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, после захвата населенных пунктов Выемка и Ивано-Дарьевка оккупанты продвинулись к Северску с южного направления, удерживая сейчас около пятой части города.

Эксперт подчеркивает, что на прорыв этого отрезка фронта протяженностью примерно 9 километров российская армия потратила почти 40 месяцев, что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне сопротивления украинских войск и сложности этого оборонительного участка.

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее сообщал Главред, российские войска захватили 52 гражданских, среди них дети, из села Грабовское в Сумской области, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, бои за Гуляйполе на Запорожском направлении остаются чрезвычайно сложными, а ситуация там "достаточно серьезная". Об этом в комментарии Киев24 сообщил военный эксперт Иван Тимочко.

Напомним, что США заявляют об усилиях для скорейшего завершения войны, однако Россия не уменьшает интенсивности боев, в частности в районе Покровска. Враг применяет большое количество ударных средств и живой силы, однако значительных успехов на этом направлении не имеет.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред