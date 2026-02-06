Землетрясение произошло в Украине : где ощутимо "трясло"

В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла вечером, 6 февраля.
Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил Главный центр специального контроля.
Подземные толчки зарегистрировали в 19:46 вечера по киевскому времени. Эпицентр был вблизи села Мильцы Полтавской общины, на глубине 9 километров.
В центре отмечают, что по классификации такие землетрясения считаются неощутимыми – то есть жители территории, где оно произошло, могли и не заметить колебаний почвы.
Это уже не первый случай сейсмической активности на территории Полтавщины. В прошлом году 1 июля на Полтавщине регистрировали землетрясение также с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера).
Как писал Главред, 28 октября в Украине произошло землетрясение в Днестровском районе Черновицкой области. Землетрясение было магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера). Оно произошло на глубине 3 км.
29 сентября во Львовской области произошло землетрясение. По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым.
В мае в Одесской области ощутили землетрясение. Его магнитуда была 4,6.
Вам может быть интересно:
- На Камчатке произошло мощное землетрясение: россияне бьют тревогу
- Во Львовской области произошло землетрясение: детали
- Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред