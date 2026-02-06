Землетрясение произошло в Украине : где ощутимо "трясло"

Подземные толчки зарегистрировали в 19:46 вечера по киевскому времени.

В Украине произошло землетрясение / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла вечером, 6 февраля.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил Главный центр специального контроля.

Подземные толчки зарегистрировали в 19:46 вечера по киевскому времени. Эпицентр был вблизи села Мильцы Полтавской общины, на глубине 9 километров.

Землетрясение под Полтавой / Фото: ГЦСК

В центре отмечают, что по классификации такие землетрясения считаются неощутимыми – то есть жители территории, где оно произошло, могли и не заметить колебаний почвы.

Это уже не первый случай сейсмической активности на территории Полтавщины. В прошлом году 1 июля на Полтавщине регистрировали землетрясение также с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера).

Как писал Главред, 28 октября в Украине произошло землетрясение в Днестровском районе Черновицкой области. Землетрясение было магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера). Оно произошло на глубине 3 км.

29 сентября во Львовской области произошло землетрясение. По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым.

В мае в Одесской области ощутили землетрясение. Его магнитуда была 4,6.

