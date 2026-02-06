Размером с человека: рыбак поймал необычайно крупный 63-килограммовый трофей

Трофей пришлось переносить, привязав к двум деревянным шестам и перемещая поэтапно.

Рыбак поймал необычайно крупный 63-килограммовый трофей / Коллаж Главред, фото: news.tuoitre.vn

Вы узнаете:

Где удалось поймать трофей

Как долго его вылавливали

Во Вьетнаме рыбак удивил местных жителей и пользователей соцсетей по-настоящему редким уловом. Мужчина вытащил из моря гигантскую макрель весом около 63 килограммов, которая по размеру оказалась почти как взрослый человек.

Как сообщает издание Tuoi Tre, необычную рыбу поймал житель Вьетнама по имени Ле Ван Хай. Рыбалка проходила у скалистого рифа неподалеку от пляжа Сонтра в городе Дананг. По словам рыбака, в какой-то момент его удочка резко согнулась, а поверхность воды начала бурлить — стало ясно, что на крючке нечто очень крупное.

Час борьбы с морским гигантом

Поняв, что в одиночку справиться не удастся, Ле Ван Хай позвал на помощь друзей. На то, чтобы вытащить макрель на берег, у компании ушел почти целый час. Длина рыбы составила около 1,7 метра, а из-за ее веса трофей пришлось переносить, привязав к двум деревянным шестам и перемещая поэтапно.

Позже рыбак опубликовал фото с уловом, на котором он лежит рядом с макрелью. На снимке хорошо видно, что рыба практически не уступает человеку в длине.

Трофей вьетнамца / Фото: news.tuoitre.vn

Даже опытного рыбака удивил улов

Ле Ван Хай признался, что за годы рыбалки ему уже приходилось ловить крупную рыбу, в том числе акул весом в несколько десятков килограммов. Однако макрель таких размеров попалась ему впервые.

Продавать необычный трофей мужчина не стал. Вместо этого он разделил мясо между родственниками и друзьями, превратив редкую находку в настоящий семейный праздник.

Необычный улов быстро стал местной сенсацией и еще раз доказал, что море способно удивлять даже самых опытных рыбаков.

Ранее Главред рассказывал, как рыбак из Винницы поймал настоящую щуку-монстра. Ему посчастливилось вытащить огромную хищницу, которая весила почти 4 килограмма.

А вот на Киевщине другому рыбаку повезло еще больше. В Володарском районе, на озере Картар, он вытащил очень редкую рыбу. Его трофеем стал черный амур. Это вид, который внесен в Красную книгу Украины.

