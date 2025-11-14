Мужчина даже не мечтал о таком трофее: рыбак поймал "речного монстра"

Мужчина удивил всех своим уловом.

Мужчина поймал 5-килограммового судака / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Рыбак поймал судака на реке Тетерев

Вес рыбы - 5 килограммов

В Житомирской области на реке Тетерев рыбак поймал крупного судака. Это его первый трофей такого размера. Об этом мужчина рассказал на своей странице в Facebook и опубликовал фото "речного гиганта".

Рыбак рассказал, что раньше такую рыбу видел только на фото, даже вживую не удавалось полюбоваться. Однако, однажды он поймал заветного трофея.

Он написал, что судак весит 5 килограммов. При этом рыбак отметил, что зверюгу он отпустил обратно в реку.

"Судак икряный, поплыл обратно домой, пусть река набирает обороты по популяции судака. Хочу, чтобы такая рыба была не таким редким явлением, как сейчас. Осень в самом разгаре", - говорится в сообщении.

Что известно о рыбе судак

Судак - хищная рыба средних и крупных размеров с удлиненным телом, немного сплющенным по бокам. На спине расположены два плавника: передний колючий, задний мягкий.

Голова относительно большая с вытянутым носом, рот широкий и вооружен крупными острыми зубами. Глаза также заметно большие.

Как пишет Википедия, судак может весить до 45 килограммов, а в длину - до 230 см.

Об источнике: Википедия Wikipedia - общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия, которой занимается неприбыльная организация "Фонд Викимедиа". Название образовано от слов "вики" (технологии для создания сайтов) и "энциклопедия". Основателями Википедии являются Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс.

