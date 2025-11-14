Мужчина даже не мечтал о таком трофее: рыбак поймал "речного монстра"

Вкратце:
- Рыбак поймал судака на реке Тетерев
- Вес рыбы - 5 килограммов
В Житомирской области на реке Тетерев рыбак поймал крупного судака. Это его первый трофей такого размера. Об этом мужчина рассказал на своей странице в Facebook и опубликовал фото "речного гиганта".
Рыбак рассказал, что раньше такую рыбу видел только на фото, даже вживую не удавалось полюбоваться. Однако, однажды он поймал заветного трофея.
Он написал, что судак весит 5 килограммов. При этом рыбак отметил, что зверюгу он отпустил обратно в реку.
"Судак икряный, поплыл обратно домой, пусть река набирает обороты по популяции судака. Хочу, чтобы такая рыба была не таким редким явлением, как сейчас. Осень в самом разгаре", - говорится в сообщении.
Что известно о рыбе судак
Судак - хищная рыба средних и крупных размеров с удлиненным телом, немного сплющенным по бокам. На спине расположены два плавника: передний колючий, задний мягкий.
Голова относительно большая с вытянутым носом, рот широкий и вооружен крупными острыми зубами. Глаза также заметно большие.
Как пишет Википедия, судак может весить до 45 килограммов, а в длину - до 230 см.
Редкие трофеи рыбаков в Украине
Как ранее писал Главред, рыбак в Киеве поймал яркую, красивую, но чрезвычайно опасную для украинских водоемов рыбу - солнечного окуня.
Недавно в Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу. Гигант весит 40 кг, а длина почти 180 см.
Напомним, в Днепре юный рыбак удивил прохожих, когда прямо в парке Глобы достал из водоема огромного карпа. Необычный момент попал на видео, которое быстро начало распространяться в соцсетях.
Читайте также:
- Спят ли рыбы ночью: ученые раскрыли тайну подводных жителей
- В Киеве рыбалка показала улов: женщина выловила в Днепре экзотическую рыбу
- На крючке - краснокнижный вид: стало известно, откуда в Киеве редкая рыба
Об источнике: Википедия
Wikipedia - общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия, которой занимается неприбыльная организация "Фонд Викимедиа". Название образовано от слов "вики" (технологии для создания сайтов) и "энциклопедия". Основателями Википедии являются Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред