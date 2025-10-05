В Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу: 'речной монстр' весит 40 кг

Вкратце:
- Мужчина в Винницкой области поймал сома
- Рыба весит 40 кг, а длина почти 180 см
В Винницкой области местный рыбак из Бершадской общины поймал в реке Дохна рыбу длиной почти 1,8 метра. Фото "речного монстра" обнародовал председатель ОО "Рыболов" Леонид Когут.
Рыбак Иван Васильевич Шевчук установил новый местный рекорд, вытащив рыбу весом 40,2 кг.
Эта добыча стала настоящим "монстром" среди уловов в Бершадской громаде.
Чтобы продемонстрировать реальные размеры рыбы, Иван Васильевич лег рядом с пойманным сомом на берегу. Оказывается, рыбак и его добыча почти одного "роста". Рыба имеет длину 1,76 м и диаметр в 21 см.
Некоторые коллеги поздравили рыбака, отметив, что это является наградой мужчине за многие годы попыток и неудач.
Редкие трофеи рыбаков в Украине
Как ранее писал Главред, рыбак в Киеве поймал яркую, красивую, но чрезвычайно опасную для украинских водоемов рыбу - солнечного окуня.
Недавно в Киеве угорь попал на удочку рыбака. Женщина поймала его из Днепра на донку.
Другие новости:
- В водоемах Украины появилась уникальная и красивая рыба: где ее можно отыскать
- Украинцев предупредили об исчезновении известной рыбы: какой вид под угрозой
- Рыба, от которой убегают даже коты: как правильно есть сюрстреминг
О рыбе: сом обыкновенный
Сом обыкновенный, или европейский (Silurus glanis) - рыба из рода сом (Silurus) отряда сомообразных (Siluriformes). Пресноводная донная речная рыба, живущая на глубоких участках рек, глубоких протоках и старицах, в озерах и водохранилищах, также в солоноватых водах лиманов. Крупнейшая пресноводная рыба в Европе. Ценная промысловая рыба, пишет Википедия.
Распространен в Европе к востоку от Рейна в Южной и Восточной Европе, в бассейнах Балтийского, Черного, Каспийского и Аральского морей, Ладожского и Онежского озер.Обитатель пресных вод, однако может выходить на нагул в соленую воду морей. Предпочитает теплую воду; чем севернее, тем сомы встречаются в меньшем количестве и меньшего размера. Ареал на севере ограничен Ленинградской областью и югом Финляндии, где сомы редко достигают веса 10 кг.
В Украине живет в бассейнах всех рек. Самый многочисленный в низовьях Дуная, Днестре, в бассейне Днепра. В западных районах немногочисленный, встречается в горных течениях до высоты 400 м. Также встречается в отдельных участках Черного моря, в частности был замечен у острова Змеиный.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред