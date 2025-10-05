Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

В Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу: "речной монстр" весит 40 кг

Марина Фурман
5 октября 2025, 15:34
229
Размер рыбы впечатляет.
сом
Мужчина поймал "речного монстра" - как он выглядит / Коллаж: Главред, фото: Общественная организация РЫБОЛОВ Бершадская ОТГ

Вкратце:

  • Мужчина в Винницкой области поймал сома
  • Рыба весит 40 кг, а длина почти 180 см

В Винницкой области местный рыбак из Бершадской общины поймал в реке Дохна рыбу длиной почти 1,8 метра. Фото "речного монстра" обнародовал председатель ОО "Рыболов" Леонид Когут.

В Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу: 'речной монстр' весит 40 кг
Размеры сома / фото: Общественная организация РЫБОЛОВ Бершадская ОТГ

Рыбак Иван Васильевич Шевчук установил новый местный рекорд, вытащив рыбу весом 40,2 кг.

видео дня

Эта добыча стала настоящим "монстром" среди уловов в Бершадской громаде.

Чтобы продемонстрировать реальные размеры рыбы, Иван Васильевич лег рядом с пойманным сомом на берегу. Оказывается, рыбак и его добыча почти одного "роста". Рыба имеет длину 1,76 м и диаметр в 21 см.

Некоторые коллеги поздравили рыбака, отметив, что это является наградой мужчине за многие годы попыток и неудач.

Какая пресноводная рыба водится в Украине
Какая пресноводная рыба водится в Украине / Инфографика: Главред

Редкие трофеи рыбаков в Украине

Как ранее писал Главред, рыбак в Киеве поймал яркую, красивую, но чрезвычайно опасную для украинских водоемов рыбу - солнечного окуня.

Недавно в Киеве угорь попал на удочку рыбака. Женщина поймала его из Днепра на донку.

Другие новости:

О рыбе: сом обыкновенный

Сом обыкновенный, или европейский (Silurus glanis) - рыба из рода сом (Silurus) отряда сомообразных (Siluriformes). Пресноводная донная речная рыба, живущая на глубоких участках рек, глубоких протоках и старицах, в озерах и водохранилищах, также в солоноватых водах лиманов. Крупнейшая пресноводная рыба в Европе. Ценная промысловая рыба, пишет Википедия.

Распространен в Европе к востоку от Рейна в Южной и Восточной Европе, в бассейнах Балтийского, Черного, Каспийского и Аральского морей, Ладожского и Онежского озер.Обитатель пресных вод, однако может выходить на нагул в соленую воду морей. Предпочитает теплую воду; чем севернее, тем сомы встречаются в меньшем количестве и меньшего размера. Ареал на севере ограничен Ленинградской областью и югом Финляндии, где сомы редко достигают веса 10 кг.

В Украине живет в бассейнах всех рек. Самый многочисленный в низовьях Дуная, Днестре, в бассейне Днепра. В западных районах немногочисленный, встречается в горных течениях до высоты 400 м. Также встречается в отдельных участках Черного моря, в частности был замечен у острова Змеиный.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рыба рыбалка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тело искали под завалами: на Львовщине погибла 15-летняя девочка с семьей

Тело искали под завалами: на Львовщине погибла 15-летняя девочка с семьей

17:42Украина
"Взяли регион в полукольцо": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

"Взяли регион в полукольцо": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

17:32Война
Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

17:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

Последние новости

17:42

Тело искали под завалами: на Львовщине погибла 15-летняя девочка с семьей

17:36

Надя Дорофеева оказалась во Львове во время атаки РФ

17:32

"Взяли регион в полукольцо": Игнат назвал особенность массированного удара РФ

17:07

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

16:30

Россия нанесла самый мощный удар по Львову с начала войнымнение

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
16:17

Люди, родившиеся в эти даты, будут самыми преданными друзьями

15:50

Считали сокровищем и носили как талисман: раскрыт секрет стеклянных шариков из СССРВидео

15:34

В Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу: "речной монстр" весит 40 кг

15:14

Почему 6 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Реклама
15:12

Угроза блэкаута и риски для отопительного сезона: новые детали удара РФ

14:42

Россия запустила по Украине более 500 ракет и дронов - названа основная цель атаки

14:29

Невеста в шоке: подруга отказалась идти к алтарю из-за странной причины

14:29

Время сделать запасы: в Украине резко подорожают популярные продукты

14:18

Закричала и отвернулась: беременная Бех-Романчук узнала пол первенцаВидео

14:06

Передача Украине ракет Tomahawk - Путин выступил с громким заявлениемВидео

13:50

Осень подготовила сюрпризы на 6 октября: где завтра понадобится зонт

13:39

Безработная Оксана Баюл распродает имущество в США - подробности

13:23

Под Покровском ВСУ перешли в контратаку: что удалось отвоевать у врага

12:59

Забудьте про скребки: гениальный способ моментально убирает жир со стекла духовкиВидео

12:46

"Все погибли": щемящие подробности о семье, которую убила РФ во Львовской области

Реклама
12:21

Путин может открыть второй фронт в войне - раскрыт тревожный сценарий

12:18

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

12:07

Прицельный удар дрона: РФ убила на Донбассе известного французского журналиста

11:07

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 октября

11:02

Погибла целая семья из 4 человек: появились новые детали ночного обстрелаФото

10:56

Прорыв в переговорах Украины и РФ: в Турции назвали главное условие

10:41

В Украину возвращается тепло: в каких регионах разогреет до +23 °С

10:36

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 октября: Водолеям - сомнения, Рыбам - сказка

10:00

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев

09:59

РФ била по Львовщине ракетами и дронами: есть жертвы, на месте прилетов пожарыВидео

09:51

Каким областям Украины зимой грозят отключения света: прогноз эксперта

09:10

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

08:59

"Тяжелая ночь": россияне массированно обстреляли Украину, бушуют сильные пожарыФото

08:37

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:22

РФ била по жилым домам в Запорожье: что известно о жертве, раненых и прилетахФото

07:21

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"Видео

05:48

"Будет замечательным папой": победительница "Холостяка" сделала важное заявление

05:39

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"Фото

05:16

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

04:30

Поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется финансовая фортуна 5 октября

Реклама
04:00

Как за 10 минут подготовить розы к зиме: полезный и простой лайфхак

03:31

Худшие решения для маленького помещения: в какие цвета не стоит красить кухню

03:02

Как посеять морковь, чтобы потом не прореживать: два хитрых способа

02:30

Угроза новой пандемии: ученые предупредил о неожиданной опасности

04 октября, суббота
23:58

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

22:46

Летят сотни "Шахедов", Ту-95 уже на старте: высока угроза массированной атаки

22:29

Украинских рыбаков начали штрафовать на тысячи гривен: стала известна причина

21:56

Цены на мясо безумно взлетели, сахар ринулся вниз: какие цены на продукты в мире

21:55

Духовные дары и благословения: что вам оставили предки по дате рождения

20:45

Кто притянет финансовую удачу в октябре: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять