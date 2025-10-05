В Винницкой области рыбак поймал трофейную рыбу: 'речной монстр' весит 40 кг

Размер рыбы впечатляет.

Мужчина поймал "речного монстра" - как он выглядит / Коллаж: Главред, фото: Общественная организация РЫБОЛОВ Бершадская ОТГ

Вкратце:

Мужчина в Винницкой области поймал сома

Рыба весит 40 кг, а длина почти 180 см

В Винницкой области местный рыбак из Бершадской общины поймал в реке Дохна рыбу длиной почти 1,8 метра. Фото "речного монстра" обнародовал председатель ОО "Рыболов" Леонид Когут.

Размеры сома / фото: Общественная организация РЫБОЛОВ Бершадская ОТГ

Рыбак Иван Васильевич Шевчук установил новый местный рекорд, вытащив рыбу весом 40,2 кг.

Эта добыча стала настоящим "монстром" среди уловов в Бершадской громаде.

Чтобы продемонстрировать реальные размеры рыбы, Иван Васильевич лег рядом с пойманным сомом на берегу. Оказывается, рыбак и его добыча почти одного "роста". Рыба имеет длину 1,76 м и диаметр в 21 см.

Некоторые коллеги поздравили рыбака, отметив, что это является наградой мужчине за многие годы попыток и неудач.

Какая пресноводная рыба водится в Украине / Инфографика: Главред

Редкие трофеи рыбаков в Украине

Как ранее писал Главред, рыбак в Киеве поймал яркую, красивую, но чрезвычайно опасную для украинских водоемов рыбу - солнечного окуня.

Недавно в Киеве угорь попал на удочку рыбака. Женщина поймала его из Днепра на донку.

О рыбе: сом обыкновенный Сом обыкновенный, или европейский (Silurus glanis) - рыба из рода сом (Silurus) отряда сомообразных (Siluriformes). Пресноводная донная речная рыба, живущая на глубоких участках рек, глубоких протоках и старицах, в озерах и водохранилищах, также в солоноватых водах лиманов. Крупнейшая пресноводная рыба в Европе. Ценная промысловая рыба, пишет Википедия. Распространен в Европе к востоку от Рейна в Южной и Восточной Европе, в бассейнах Балтийского, Черного, Каспийского и Аральского морей, Ладожского и Онежского озер.Обитатель пресных вод, однако может выходить на нагул в соленую воду морей. Предпочитает теплую воду; чем севернее, тем сомы встречаются в меньшем количестве и меньшего размера. Ареал на севере ограничен Ленинградской областью и югом Финляндии, где сомы редко достигают веса 10 кг. В Украине живет в бассейнах всех рек. Самый многочисленный в низовьях Дуная, Днестре, в бассейне Днепра. В западных районах немногочисленный, встречается в горных течениях до высоты 400 м. Также встречается в отдельных участках Черного моря, в частности был замечен у острова Змеиный.

