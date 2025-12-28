Ушла из жизни Брижит Бардо: 6 лучших фильмов с актрисой

Бардо была синонимом привлекательности, дерзости и чувственности и через много лет после последнего появления в кино.

Брижит Бардо фильмы - что посмотреть с Брижит Бардо в ролях / коллаж: Главред, фото: imdb.com

28 декабря умерла французская актриса, певица и активистка Брижит Бардо. Ей был 91 год.

Ее актерская карьера длилась 21 год, и завершилась в семидесятых. За это время Бардо снялась в 48 картинах, навсегда записав свое имя в историю кинематографа. Лучшие фильмы с Брижит Бардо собрал для читателей Главред.

И Бог создал женщину (1956)

Небольшой приморский городок сотрясает появление молодой женщины, которая живет по собственным правилам и не привыкла подстраиваться под чужие ожидания. Ее свобода, импульсивность и откровенность притягивают и раздражают мужчин. Страсти накаляются, и любовные отношения быстро превращаются в опасную игру. Фильм, который сделал Брижит Бардо мировой звездой и секс-символом французского кино.

И Бог создал женщину / фото: imdb.com

Бабетта идет на войну (1959)

Легкая и ироничная комедия, в которой Бардо примеряет образ наивной, но решительной девушки, которая оказывается вовлеченной в шпионскую историю. Главная героиня игрива и многогранна, что заставляет зрителей неотрывно следить за каждым ее движением.

Бабетта идет на войну / фото: imdb.com

Истина (1960)

Судебный процесс становится отправной точкой для рассказа о сложных и противоречивых отношениях. Через показания свидетелей постепенно вырисовывается портрет женщины, чья личная жизнь оказывается предметом предметом публичного обсуждения. И осуждения. Каждое новое воспоминание меняет взгляд на происходящее и заставляет сомневаться в однозначности выводов.

Истина / фото: imdb.com

Презрение (1963)

Культовая работа режиссера Жан-Люка Годара и одна из самых ярких ролей Брижит Бардо. Ее героиня - женщина, которая устала от компромиссов и пустоты в отношениях. Разговоры, взгляды и недосказанность постепенно отдаляют ее от супруга и подсвечивают внутренний конфликт пары.

Презрение / фото: imdb.com

Вива, Мария! (1965)

Яркая приключенческая комедия, где Бардо играет с Жанной Моро. Их героини - бунтарки и авантюристки, которые оказываются втянутыми в революционные события. Взрывы, переезды и постоянная смена ролей превращают их путь в череду авантюр.

Вива, Мария! / фото: imdb.com

Если бы Дон Жуан был женщиной (1973)

Одна из последних крупных ролей Брижит Бардо, прощание актрисы с кинематографом. На экране она воплощает женскую версию известного обольстителя Дона Жуана - загадочная, она появляется в жизни людей внезапно, и так же внезапно исчезает, оставляя после себя нераскрытые вопросы, разбитые сердца и разрушенные иллюзии.

Если бы Дон Жуан был женщиной / фото: imdb.com

О персоне: Брижит Бардо Брижит Анн-Мари Бардо - французская киноартистка, фотомодель, певица, танцовщица, автобиографистка, сообщает Википедия.Секс-символ 1950-60-х, с начала 1970-х - активистка движения за права животных, основательница и председатель фонда защиты животных "Fondation Brigitte Bardot". В течение 21-летней карьеры сыграла в 48 фильмах, выступила в многочисленных музыкальных программах и записала 80 песен; номинантка премии Британской киноакадемии за фильм "Вива Мария!". Наибольшего успеха достигла в жанре романтической комедии.

