Слухи подтвердились: названа дата премьеры нового фильма о "Мумии"

Кратко:
- Universal выпустят новый фильм из кинофраншизы "Мумия"
- Брендан Фрэйзер и Рэйчел Вайс вернутся к своим ролям
Последний фильм из трилогии "Мумия" о приключениях Рика О’Коннелла и его компаньонов вышел на экраны в 2008 году. Впрочем, эта история не канула в забвение - уже почти двадцать лет поклонники франшизы мечтают о возвращении любимых героев на экраны.
В ноябре 2025 года появились слухи о том, что киностудия Universal готовится возродить "Мумию" с оригинальными актерами. Теперь, как сообщает издание Deadline, новый фильм перешел от стадии идеи до стадии производства. Предварительной датой премьеры называют 19 мая 2028 года.
Подтвердилось также, что к своим ролям вернутся актеры Брендан Фрэйзер (Рик О’Коннелл) и Рэйчел Вайс (Эвелин Карнахан О’Коннелл). Сюжет создатели пока держат в секрете. Также неизвестно, примут ли участие в проекте другие актеры - Джон Ханна, Одед Фер, Арнольд Вослу и Патрисия Веласкес.
