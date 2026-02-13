Укр
"Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию

Анна Косик
13 февраля 2026, 09:43
Венгерский политик рассказал об абсурдном "плане" Украины в отношении его государства.
Орбан, ВСУ
Орбан обвинил Украину в намерении напасть на его страну / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Что сказал Орбан:

  • Украина представляет угрозу для Венгрии
  • Вступление Украины в ЕС опасно для Европы
  • Украинские военные могут оказаться на восточной границе Венгрии

Известный своими пророссийскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное циничное заявление об Украине. Соответствующее видео он опубликовал в соцсети X.

Он обвинил украинских военных в "жестких угрозах против Венгрии", якобы все более сильные ВСУ могут оказаться на восточных границах страны.

"Это не подлежит обсуждению: Венгрия не будет финансировать, вооружать и легитимизировать угрозу собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме этого, политик в очередной раз отметил, что, по его мнению, членство Украины в ЕС принесет не мир, а войну в Европу.

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Сможет ли Орбан дальше продвигать прокремлевские идеи

Главред писал, что, по словам общественного деятеля Леонида Невзлина, антиукраинская кампания, которую "Фидес" развернула в Венгрии по образцу прежних "антисоросовских" и "антимигрантских" кампаний, не принесла ожидаемого эффекта.

Теперь "Фидес" делает ставку на политический вес Трампа, который популярен в "консервативном Диснейленде", как называют в европейских СМИ орбановскую Венгрию. Если Орбану удастся по пути ускользнуть из-под нефтяных санкций и продвинуть прокремлевскую повестку дня в отношении Украины, это станет для него серьезным политическим успехом.

Позиция Орбана по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии во время публичного выступления заявил, что Украина является врагом его страны. А все потому, что Киев постоянно призывает Брюссель лишить Будапешт доступа к дешевой российской энергии, что грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.

Ранее стало известно, что Виктор Орбан раскритиковал решение ЕС предоставить Украине кредит в 90 млрд евро и заявил, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ.

Накануне Орбан возмутился из-за письма главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении дополнительной экономической поддержки для Украины и сравнил страну, которая сопротивляется полномасштабному российскому вторжению, с "алкоголиком".

О персоне: Виктор Орбан

Виктор Орбан (венг. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998—2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно выражал поддержку России и выступал против оказания военной и финансовой помощи Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Венгрия Виктор Орбан новости Украины новости Венгрии
