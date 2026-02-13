"Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию

Что сказал Орбан:
- Украина представляет угрозу для Венгрии
- Вступление Украины в ЕС опасно для Европы
- Украинские военные могут оказаться на восточной границе Венгрии
Известный своими пророссийскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное циничное заявление об Украине. Соответствующее видео он опубликовал в соцсети X.
Он обвинил украинских военных в "жестких угрозах против Венгрии", якобы все более сильные ВСУ могут оказаться на восточных границах страны.
"Это не подлежит обсуждению: Венгрия не будет финансировать, вооружать и легитимизировать угрозу собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Кроме этого, политик в очередной раз отметил, что, по его мнению, членство Украины в ЕС принесет не мир, а войну в Европу.
Сможет ли Орбан дальше продвигать прокремлевские идеи
Главред писал, что, по словам общественного деятеля Леонида Невзлина, антиукраинская кампания, которую "Фидес" развернула в Венгрии по образцу прежних "антисоросовских" и "антимигрантских" кампаний, не принесла ожидаемого эффекта.
Теперь "Фидес" делает ставку на политический вес Трампа, который популярен в "консервативном Диснейленде", как называют в европейских СМИ орбановскую Венгрию. Если Орбану удастся по пути ускользнуть из-под нефтяных санкций и продвинуть прокремлевскую повестку дня в отношении Украины, это станет для него серьезным политическим успехом.
Позиция Орбана по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии во время публичного выступления заявил, что Украина является врагом его страны. А все потому, что Киев постоянно призывает Брюссель лишить Будапешт доступа к дешевой российской энергии, что грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.
Ранее стало известно, что Виктор Орбан раскритиковал решение ЕС предоставить Украине кредит в 90 млрд евро и заявил, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ.
Накануне Орбан возмутился из-за письма главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении дополнительной экономической поддержки для Украины и сравнил страну, которая сопротивляется полномасштабному российскому вторжению, с "алкоголиком".
О персоне: Виктор Орбан
Виктор Орбан (венг. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998—2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно выражал поддержку России и выступал против оказания военной и финансовой помощи Украине.
