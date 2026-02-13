Укр
Не подчиняется гравитации: ученые раскрыли загадку уникальной реки, текущей "вверх"

Дарья Пшеничник
13 февраля 2026, 10:35
Отмечается, что в нынешнем виде русло реки Грин-Ривер противоречит любой логике.
Грин-Ривер

Главное из новости:

  • Грин-Ривер прорезала горы Уинта из-за временного провисания земной коры
  • Литосферная "капля" позволила реке сформировать каньон сквозь хребет
  • Слияние с Колорадо изменило водораздел Северной Америки и эволюцию фауны

Большинство рек мира ведут себя предсказуемо: "рождаются" в высокогорье, подчиняются силе тяжести и ищут самый простой путь к морю, огибая препятствия. Но Грин-Ривер в США — исключение, которое десятилетиями смущало ученых.

Вместо того чтобы обойти массивные горы Уинта в Юте, река буквально прорезает их пополам, формируя каньон глубиной около 700 метров. На своем пути длиной более 1100 километров она пересекает Вайоминг, Юту и Колорадо и упорно держит курс через хребет, вершины которого достигают 4 километров, пишет IFLScience.

В исследовании, опубликованном в Journal of Geophysical Research: Earth Surface, геологи из Университета Глазго предложили объяснение этого парадокса. Они предполагают, что ключ к загадке — в поведении земной коры, которая в течение миллионов лет могла вести себя "как мягкий воск": опускаться, подниматься и менять форму.

Команда проанализировала сейсмические данные и создала подробные модели, которые показали, что регион претерпел масштабные геологические трансформации. Под горами Уинта обнаружили более тонкую, чем ожидалось, кору и характерный "точечный" рисунок поднятия окружающих территорий. Отсутствующие слои пород соответствуют примерно 400 метрам перепада высот — именно столько нужно, чтобы объяснить, почему река смогла прорезать хребет.

"Другими словами, земля под горами Уинта временно провисла, поскольку земная кора "просочилась" в мантию, позволив реке Грин-Ривер установить свое русло через хребет. По мере того, как земля медленно поднималась, река смогла сохранить свое русло, прорезая прямо поднимающиеся горы", — объясняют исследователи.

Это необычное происхождение русла имело далеко идущие последствия. Когда Грин-Ривер соединилась с Колорадо, это изменило гидрологическую карту континента и даже повлияло на эволюцию местной фауны.

Доктор Адам Смит, ведущий автор работы, объяснил масштаб изменений:

"Слияние рек Грин и Колорадо миллионы лет назад изменило континентальный водораздел Северной Америки. Оно создало линию, разделяющую реки, впадающие в Тихий океан, от рек, впадающих в Атлантический океан, и создало новые границы среды обитания для диких животных, которые повлияли на их эволюцию".

По его словам, этот участок континента остается одним из важнейших для понимания древних геологических процессов. В течение полутора веков ученые спорили, как именно сформировался этот водораздел, особенно учитывая, что регион не является тектонически активным. Теперь команда уверена: явление "литосферной капли" — относительно новая концепция — могло опустить земную поверхность настолько, что реки получили возможность соединиться.

Об источнике: IFLScience

IFLScience — популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает примерно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука интересные новости
