Массированные атаки РФ имеют временную цикличность: эксперт назвал вероятную дату нового удара

В последнее время российская армия масштабировала использование управляемых авиационных бомб.

Эксперт спрогнозировал вероятную дату новой массированной атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ/Facebook, Владислав Селезнев/Facebook

Главное из новости:

Потепление не уменьшает риск нового массированного удара РФ:

Россия установила рекорд по применению КАБов - более 300 за предыдущие сутки

Аналитик предполагает, что очередная массированная атака возможна уже в ближайшие выходные

Несмотря на постепенное повышение температуры в Украине, угроза нового масштабного ракетно-дронового удара со стороны России остается высокой.

Об этом в комментарии для ТСН заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, который проанализировал последнюю динамику воздушных атак.

По его словам, погодный фактор не играет ключевой роли в планировании российских операций. Решающим остается ресурс, который оккупанты способны накопить.

"Фактор погодных условий не будет определяющим при планировании россиянами их ракетных и дронных атак. Ключевое — это имеющиеся ресурсы... россияне используют все, что имеют... В то же время россияне понимают, что вряд ли им целесообразно осуществлять единичные пуски ракет. Рассчитывают на то, что во время массированных пусков хотя бы часть ракет попадет по цели.

Рекордное применение авиабомб

Аналитик отмечает, что в последнее время РФ резко увеличила использование управляемых авиабомб. По его словам, суточный показатель (12 февраля) превысил 300 КАБов - это самый большой за все время полномасштабной войны. Бомбы поражают прифронтовые территории, а дистанция более 100 км уже стала привычной.

"Я думаю, что оккупанты используют то, что им осталось в наследство от СССР", - добавил он.

Когда возможен новый удар

Селезнев предполагает, что очередная массированная атака может произойти уже в ближайшие дни. Он обращает внимание на характерную для РФ тенденцию атаковать именно в выходные.

"Для себя лично я вывел формулу, что россияне обычно пытаются нас атаковать в выходные... Я бы не исключал варианта, что атака может произойти в эти выходные", - сказал аналитик.

Политический подтекст

Россия продолжает применять тактику концентрированных ударов по отдельным городам, как это произошло в ночь на 12 февраля, когда ракеты летели на Киев и Днепр. По мнению Селезнева, такие действия могут иметь не только военную, но и политическую мотивацию.

"Вполне вероятно, что в военную рациональность вмешивается политическая целесообразность... возможно, РФ таким образом пытается продемонстрировать свою готовность давить дальше", - предположил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что следующий раунд переговоров в формате Украина-США-Россия запланирован на 17 или 18 февраля в США.

РФ может усилить баллистический террор: мнение эксперта

В 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины. Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, которая охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 12 февраля 2026 года в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. Днепр и район были под ударом ракет и беспилотников. Повреждены жилые дома.

Кроме того, в ночь на 12 февраля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Одессу. Зафиксированы повреждения гражданской и критической инфраструктуры. Детали раскрыл глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Также российские оккупанты атаковали Киев и область ракетами. В результате серьезные повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

О персоне: Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верным украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с окончанием контракта.

