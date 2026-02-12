Масленица 2026: что на самом деле означает каждый день Сыропустной недели

В этом году празднование Масленицы продлится с 16 февраля до Прощеного воскресенья.

https://glavred.info/holidays/maslenica-2026-chto-oznachaet-kazhdyy-den-syropostnoy-nedeli-i-kakie-blyuda-gotovit-10740284.html Ссылка скопирована

Как праздновать Масленицу 2026 по дням / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Когда в 2026 году начинается и заканчивается Масленица

Как появился этот праздник и каковы его народные названия в Украине

Как именно отмечают Масленицу по дням

Масленица - один из самых ярких и теплых народных праздников, символизирующий прощание с зимой и встречу весны. Масленичная неделя в этом году начнется 16 февраля и закончится 22 февраля, а на следующий день начнется Великий пост.

Главред узнал особенности празднования Масленицы.

видео дня

На протяжении веков сформировалась традиция праздновать Масленицу по дням, придавая каждому из них особое значение. Каждый день Масленичной недели имеет свое название и особенности празднования.

Как появилась Масленица и каковы ее народные названия

История праздника уходит корнями в глубокую древность, еще в дохристианские времена. Для наших предков-славян это было магическое время прощания с изнурительной зимой и призыва теплого весны.

С приходом христианства церковь наполнила эти дни новым смыслом, сделав их подготовительным этапом к посту. В Украине праздник имеет множество колоритных названий: Колодий, Масленица, Запусти, Сыропуст, Бабья неделя или Сырное воскресенье. Каждое название подчеркивает определенную грань традиции - от употребления молочных блюд до специфических женских обрядов.

Чем особенен Колодий

В Украине Масленица-Колодий издавна имела выраженный "женский" характер. Считалось, что в течение этой недели женщины становятся главными в доме и общине, а мужчины должны им во всем подыгрывать и слушаться.

Одним из самых интересных обычаев было "наказание" парней, которые не успели жениться в течение года. Девушки привязывали к ноге такого парня деревянную колодку, украшенную лентами. Чтобы избавиться от этого символического бремени, парень должен был либо пообещать найти невесту, либо откупиться угощением или подарками.

Как отмечается Масленица 2026

Именно от обряда с деревянным поленем (колодкой) происходит название Колодий. В течение недели люди разыгрывали настоящий шуточный спектакль, который символизировал этапы человеческой жизни и пробуждение природы:

Понедельник: колодка "рождалась";

колодка "рождалась"; Вторник: происходили ее "крестины";

происходили ее "крестины"; Среда: гуляли "похрестины";

гуляли "похрестины"; Четверг: колодка "умирала";

колодка "умирала"; Пятница: ее символически "хоронили";

ее символически "хоронили"; Суббота: наступало время "плача".

Несмотря на "смерть" колодки, настроение оставалось праздничным, ведь это означало конец зимнего оцепенения. Воскресенье становилось кульминацией развлечений, когда старое соломенное чучело сжигали, освобождая путь весне.

Что было главным блюдом украинцев

Хотя сегодня многие ассоциируют Масленицу исключительно с блинами, для Украины исторически главным ритуальным блюдом были вареники с творогом и сметаной, рассказала победительница шоу "МастерШеф" Виктория Матрохина в TikTok. Блины также готовили, но чаще в виде наличников с начинками. Поскольку мясо в эту неделю уже было под запретом (Сиропустная неделя), стол ломился от других блюд:

сырные запеканки и пироги;

наваристый рыбный борщ;

капустянка и тушеная капуста;

холодец, но не из мяса, а из свиных ножек. Большое количество масла и сыра символизировало будущее плодородие земли и сытость семьи.

Смотрите видео о традиционных блюдах украинцев на Масленицу:

@valeria.matrokhina Что есть на Масленицу? Вареники или блины? ?&?? И как все-таки правильно говорить: Масленица, Колодий или Сыропустная неделя? Мой ответ на этот вопрос в конце видео ?? а вы пока пишите в комментариях, что готовили у вас в детстве и что готовите вы на этой неделе? И конечно же рецепт вареников??? Тесто: Мука - 500 г Яйцо - 1 шт Теплая вода или кипяток - 200 мл Растительное масло - 2 ст. л. Мак - 2 ст. л. Щепотка соли Начинка: Кисломолочный творог - 400 г Сахар или сахарная пудра - по вкусу Желток - 1 шт. Любая дополнительная начинка: ягоды, сухофрукты 1. Готовим тесто, смешивая все ингредиенты. Оно должно получиться мягким. Заворачиваем тесто в пленку и оставляем отдохнуть 20-30 мин. 2. Для начинки кисломолочный творог смешиваем с желтком, сахарной пудрой или сахаром и по желанию дополнительной начинкой (у меня сублимированная голубика). 3. Раскатываем тесто, вырезаем кружочки, выкладываем начинку и залепиваем вашим любимым способом. 4. Далее отправляем в кипящую воду и варим 3-4 минуты после всплытия. 5. Для подачи смазываем сливочным маслом, я еще добавила итальянскую меренгу, которую поджарила горелкой. Сохраняйте рецепт и пишите в комментариях, что готовят у вас на Масленицу - Колодий ? #вареники #блины #масленица #колодийтрейлеров ♬ оригинальный звук - Валерия Матрохина| Мастер шеф

Как празднуют Масленицу по дням

Понедельник - встреча

Начало Масленицы - это символическая встреча праздника. В понедельник готовят первые блины, которые олицетворяют солнце, тепло и возрождение жизни. Именно в понедельник начинали сооружать чучело Масленицы, которое в конце недели сжигали в знак прощания с зимой. Люди настраивались на праздничные дни, планировали гостеприимство и забавы.

Вторник - заигрывание

Этот день посвящали веселью, играм и знакомствам. Молодежь устраивала катание на санях, ярмарки, пение и танцы. Считалось, что знакомства, завязанные на Масленицу, могут привести к счастливому браку. Заигрывание наполняло праздник легкостью, смехом и предвкушением весны.

Среда - лакомка

Среда - день щедрых угощений. Хозяйки накрывали богатые столы, приглашали родственников и друзей. Особую роль играли блины с разнообразными начинками. Этот день символизирует достаток, гостеприимство и семейное тепло.

Четверг - разгуляй

Самый шумный и веселый день Масленицы. В этот день устраивали массовые гуляния, кулачные бои, гонки, катание с горок. Люди пытались выплеснуть всю накопленную за зиму энергию, чтобы встретить весну с радостью и обновленными силами.

Пятница - тещины вечеринки

В этот день зять шел в гости к теще на блины. Это был важный элемент налаживания семейных отношений, взаимного уважения и примирения. Считалось, что щедрый прием способствует согласию в семье в течение всего года.

Суббота - посиделки золовки

Молодая невестка приглашала в гости сестер мужа, демонстрируя свое гостеприимство и доброжелательность. Этот день укреплял семейные узы и помогал избегать конфликтов между родственниками.

Воскресенье - прощение

Самый важный и глубокий по смыслу день Масленицы. В Прощеное воскресенье принято просить прощения у всех, кого могли обидеть, и прощать других. Это время духовного очищения, примирения и подготовки к Великому посту. Именно в этот день сжигают чучело Масленицы, символически прощаясь с зимой и старыми обидами.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Валерия Матрохина Валерия Матрохина - украинская кулинарка, победительница 12-го сезона популярного телешоу "МастерШеф" на телеканале СТБ. Она родом из Луганска, однако из-за войны была вынуждена переехать в Харьков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред