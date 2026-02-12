Редкие 'одноногие' существа напугали местных: что выбросил шторм на побережье Британии (фото)

По словам представителя Национального фонда Purbeck Countryside, это самая удивительная находка на местных берегах за последние годы.

https://glavred.info/world/redkie-odnonogie-sushchestva-napugali-mestnyh-chto-vybrosil-shtorm-na-poberezhe-britanii-foto-10740275.html Ссылка скопирована

Массовое скопление моллюсков-выдр на пляже в графстве Дорсет / Коллаж: Главред, фото: Jam Press/National Trust Purbeck Countryside

Главное из новости:

видео дня

Шторм вынес на берег Дорсета сотни глубоководных моллюсков с причудливыми сифонами

Большинство погибло, а выжившие почти не имеют шансов вернуться в экосистему

Экологи отмечают, что популяция способна восстановиться, как это уже было в 2018 году

На южном побережье Англии местные жители наткнулись на необычное зрелище: берег залива Стадленд в графстве Дорсет был буквально усыпан двустворчатыми моллюсками с мясистыми сифонами, напоминающими фантастических существ.

Некоторые сравнили их с монстрами из сериала "Странные чудеса", а соцсети быстро подхватили обсуждение. О массовом появлении моллюсков пишет Daily Mail.

Что случилось с морскими обитателями

В Национальном фонде Purbeck Countryside признают, что подобной картины на местных пляжах не видели уже давно. По словам представителя фонда, эти моллюски обычно живут глубоко под морским дном и редко попадают на поверхность.

Причиной стала комбинация сильных восточных ветров и мощных волн, которые разворошили донные слои и буквально "вытащили" моллюсков из их укрытий.

Массовое скопление моллюсков-выдр / Фото: Jam Press/National Trust Purbeck Countryside

Печальные последствия для экосистемы

Несмотря на научную ценность находки, экологи говорят о серьезных потерях. Большинство моллюсков погибли еще во время шторма, а выжившие почти не имеют шансов вернуться к нормальной жизни даже после погружения в воду.

Специалисты Фонда дикой природы Дорсета определили возраст найденных особей по годовым кольцам на панцирях - примерно семь лет.

Массовое скопление моллюсков-выдр / Фото: Jam Press/National Trust Purbeck Countryside

Стоит ли беспокоиться местным жителям

Жители Дорсета обеспокоены массовой гибелью морских существ, однако эксперты успокаивают, что такие события свидетельствуют о богатстве морской жизни региона. Подобный случай уже происходил в 2018 году, и тогда популяция полностью восстановилась.

Ученые продолжают мониторинг береговой линии и просят людей не пытаться самостоятельно спасать моллюсков — после шторма они практически не способны адаптироваться без специальных условий.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail — британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред