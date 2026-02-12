Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Редкие "одноногие" существа напугали местных: что выбросил шторм на побережье Британии (фото)

Дарья Пшеничник
12 февраля 2026, 19:34
57
По словам представителя Национального фонда Purbeck Countryside, это самая удивительная находка на местных берегах за последние годы.
Редкие 'одноногие' существа напугали местных: что выбросил шторм на побережье Британии (фото)
Массовое скопление моллюсков-выдр на пляже в графстве Дорсет / Коллаж: Главред, фото: Jam Press/National Trust Purbeck Countryside

Главное из новости:

видео дня
  • Шторм вынес на берег Дорсета сотни глубоководных моллюсков с причудливыми сифонами
  • Большинство погибло, а выжившие почти не имеют шансов вернуться в экосистему
  • Экологи отмечают, что популяция способна восстановиться, как это уже было в 2018 году

На южном побережье Англии местные жители наткнулись на необычное зрелище: берег залива Стадленд в графстве Дорсет был буквально усыпан двустворчатыми моллюсками с мясистыми сифонами, напоминающими фантастических существ.

Некоторые сравнили их с монстрами из сериала "Странные чудеса", а соцсети быстро подхватили обсуждение. О массовом появлении моллюсков пишет Daily Mail.

Что случилось с морскими обитателями

В Национальном фонде Purbeck Countryside признают, что подобной картины на местных пляжах не видели уже давно. По словам представителя фонда, эти моллюски обычно живут глубоко под морским дном и редко попадают на поверхность.

Причиной стала комбинация сильных восточных ветров и мощных волн, которые разворошили донные слои и буквально "вытащили" моллюсков из их укрытий.

Массовое скопление моллюсков-выдр
Массовое скопление моллюсков-выдр / Фото: Jam Press/National Trust Purbeck Countryside

Печальные последствия для экосистемы

Несмотря на научную ценность находки, экологи говорят о серьезных потерях. Большинство моллюсков погибли еще во время шторма, а выжившие почти не имеют шансов вернуться к нормальной жизни даже после погружения в воду.

Специалисты Фонда дикой природы Дорсета определили возраст найденных особей по годовым кольцам на панцирях - примерно семь лет.

Редкие 'одноногие' существа напугали местных: что выбросил шторм на побережье Британии (фото)
Массовое скопление моллюсков-выдр / Фото: Jam Press/National Trust Purbeck Countryside

Стоит ли беспокоиться местным жителям

Жители Дорсета обеспокоены массовой гибелью морских существ, однако эксперты успокаивают, что такие события свидетельствуют о богатстве морской жизни региона. Подобный случай уже происходил в 2018 году, и тогда популяция полностью восстановилась.

Ученые продолжают мониторинг береговой линии и просят людей не пытаться самостоятельно спасать моллюсков — после шторма они практически не способны адаптироваться без специальных условий.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail — британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

20:45Энергетика
Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

19:27Энергетика
Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержал

Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержал

19:11Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Последние новости

20:45

Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

20:41

Никита Добрынин об увлечениях 4-летнего сына Льва: "У него много артистизма"

20:39

Любовь ворвется неожиданно: каким знакам зодиака совсем скоро повезет

20:35

Забытое благозвучное слово: как на украинском на самом деле называется "стрекоза"

19:55

Масленица 2026: что на самом деле означает каждый день Сыропустной неделиВидео

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянкуКонец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку
19:53

В Днепр придет потепление, но с характером: что приготовила погода на выходные

19:34

Редкие "одноногие" существа напугали местных: что выбросил шторм на побережье Британии (фото)

19:27

Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

19:11

Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержалВидео

Реклама
19:10

Что пытается сделать Путин украинцаммнение

18:45

В Украине разгорелся громкий скандал из-за корма для кошек: что говорят ветеринарыВидео

18:27

Рада готовит масштабную реформу мобилизации: к чему следует готовиться украинцам

17:51

"Шанс очень велик": в Раде назвали сценарий завершения войны

17:44

Появился всего 40 лет назад - какой город Украины является самым молодым

17:32

Скандал вокруг Интернационального легиона: в ВСУ прокомментировали слухи о "ликвидации"

17:12

Украинские звезды мощно поддержали дисквалифицированного украинского спортсмена

17:04

Проклятая "чертова дюжина": почему мир боится пятницу 13-го до сих порВидео

16:32

Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом оно есть: объяснение эксперта

16:28

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

16:21

Сколько могут стоить доллар и евро в ближайшие дни: неожиданный прогноз

Реклама
16:08

Скандал на Олимпийских играх получил продолжение - какую награду получил Гераскевич

16:02

Жена Виталия Козловского рассказала о болезни с осложнением

15:58

Зачем стучать по дереву и как это делать правильно: в чем смысл приметы

15:51

МОК вляпался в новый скандал на фоне дисквалификации Гераскевича

15:31

Королева показала проукраинскую маму Люду и "убила" ее комплиментом

15:31

Можно ли праздновать День святого Валентина: священник расставил точки над "і"Видео

15:22

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

14:49

"Момент стыда": Зеленский и МИД - о дисквалификации Гераскевича

14:31

Верховная Рада пустует, деятельность парламента приостановлена - в чем причина

14:13

Почему педаль тормоза "бьет" зимой - главные ошибки водителей

14:08

Красивые поздравления с Днем Святого Валентина - картинки, проза и стихи

14:07

Не нужно тереть часами: найдено дешевое средство, которое быстро очистит духовку

14:05

Салат из капусты, который будут есть все: простой рецепт вкусного блюда

13:57

Божественный рецепт: блины по-особенному на Масленицу 2026Видео

13:01

Что нужно сделать с кустами смородины ранней весной: уход для большого урожаяВидео

12:41

"Идем вместе по жизни": путинист Киркоров признался в любви мужчине

12:36

В Украине масштабная воздушная тревога: россияне, вероятно, запустили Орешник

12:32

Собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком - что она сделала

12:32

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

12:08

"Мы не дуэт": Джанабаева сделала признание о браке с Меладзе

Реклама
11:57

Дешево только на бумаге: сколько на самом деле стоила жизнь в СССР

11:52

"Фламинго" накрыли арсенал ГРАУ: Генштаб подтвердил удары по военным объектам в РФ

11:38

Белый налет на листьях: чем опасна мучнистая роса и как спасти растения

11:38

Путинистка Снежана Егорова показалась без макияжа и высмеяла женщин

11:30

Украина усиливает свою ПВО: Сырский рассказал о плане действий и эффективности

11:18

Новый MacBook 2026: Apple готовит бюджетный ноутбук дешевле MacBook Air

10:58

"Американцы дожмут": эксперт спрогнозировал отказ большой страны от нефти РФ

10:37

Алина Гросу рассекретила пол будущего ребенка

10:37

Скандал набрал обороты: украинского спортсмена выгнали с Олимпиады из-за шлема

10:29

Китайский гороскоп на завтра 13 февраля: Кроликам - испытания, Собакам - лень

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять