Редкие 'одноногие' существа напугали местных: что выбросил шторм на побережье Британии (фото)

На южном побережье Англии местные жители наткнулись на необычное зрелище: берег залива Стадленд в графстве Дорсет был буквально усыпан двустворчатыми моллюсками с мясистыми сифонами, напоминающими фантастических существ.
Некоторые сравнили их с монстрами из сериала "Странные чудеса", а соцсети быстро подхватили обсуждение. О массовом появлении моллюсков пишет Daily Mail.
Что случилось с морскими обитателями
В Национальном фонде Purbeck Countryside признают, что подобной картины на местных пляжах не видели уже давно. По словам представителя фонда, эти моллюски обычно живут глубоко под морским дном и редко попадают на поверхность.
Причиной стала комбинация сильных восточных ветров и мощных волн, которые разворошили донные слои и буквально "вытащили" моллюсков из их укрытий.
Печальные последствия для экосистемы
Несмотря на научную ценность находки, экологи говорят о серьезных потерях. Большинство моллюсков погибли еще во время шторма, а выжившие почти не имеют шансов вернуться к нормальной жизни даже после погружения в воду.
Специалисты Фонда дикой природы Дорсета определили возраст найденных особей по годовым кольцам на панцирях - примерно семь лет.
Стоит ли беспокоиться местным жителям
Жители Дорсета обеспокоены массовой гибелью морских существ, однако эксперты успокаивают, что такие события свидетельствуют о богатстве морской жизни региона. Подобный случай уже происходил в 2018 году, и тогда популяция полностью восстановилась.
Ученые продолжают мониторинг береговой линии и просят людей не пытаться самостоятельно спасать моллюсков — после шторма они практически не способны адаптироваться без специальных условий.
