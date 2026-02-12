Укр
Белый налет на листьях: чем опасна мучнистая роса и как спасти растения

Анна Ярославская
12 февраля 2026, 11:38
Садоводы рассказали, К=как избавиться от мучнистой росы без вреда для растений и людей.

Мучнистая роса
Мучнистая роса убивает комнатные цветы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Мучнистая роса нередко появляется на листьях комнатных растений. Игнорировать белый пыльный налет не стоит, поскольку эта грибковая инфекция легко распространяется и приносит вред растениям. Как быстро избавиться от мучнистой росы - разобрался Главред.

Чем опасна мучнистая роса

Чем шире распространяется грибковая инфекция, тем сильнее она подавляет фотосинтез, что может привести к пожелтению листьев, их скручиванию, замедлению роста и, в конечном итоге, к гибели растения.

Растения из группы риска

Мучнистая роса активно развивается на декоративных цветах с нежными листьями.

В особой группе риска находятся:

  • гортензии;
  • герберы Джемсона;
  • примулы;
  • бальзамин;
  • хризантемы горшечные многолетние;
  • сенполии (домашние фиалки);
  • каланхоэ;
  • клеродендрум Томпсона;
  • кампанулы;
  • бегонии разных сортов;
  • лимонное дерево (карликовая разновидность).

"По моему опыту, бегонии — наиболее восприимчивые к мучнистой росе комнатные растения , хотя я также видела, как она поражает африканские фиалки и каланхоэ", - рассказала изданию Martha Stewart специалист по комнатным растениям Бекс Клэр Хэмелл.

К счастью, благодаря быстрым действиям и правильному лечению вы можете остановить распространение грибка до того, как он поразит ваши растения, и предотвратить его повторное появление.

Как избавиться от мучнистой росы

Очень важно заметить грибок это на ранней стадии. Чем раньше вы обнаружите мучнистую росу, тем легче будет с ней бороться.

Обратите внимание на появление на листьях белого или светло-серого порошка. Обычно он начинается с небольших круглых пятен, но со временем может покрыть весь лист.

При первых признаках мучнистой росы необходимо действовать быстро, чтобы остановить ее распространение.

Как выглядит мучнистая роса
Белый налет на листьях — тревожный сигнал / скриншот

Немедленно переместите зараженные растения подальше от других и обрежьте пораженные листья, чтобы уменьшить вероятность распространения спор.

Нужно ли удалять листья пораженные мучнистой росой? Безусловно, да. После обрезки продезинфицируйте инструменты, чтобы избежать непреднамеренного переноса спор на другие растения.

После обрезки обработайте пораженное растение, а также подумайте об обработке соседних растений, чтобы еще больше снизить риск заражения.

Как приготовить раствор от мучнистой росы

Хэмелл рекомендует обработать растения серой. Она помогает бороться с активной формой мучнистой росы, а также предотвращает дальнейшее заражение.

Как утверждают специалисты, при правильном применении сера несет меньший риск токсического воздействия на растения, людей и домашних животных, чем большинство других химических фунгицидов. Она доступна в виде порошка, концентрата и готовых к применению спреев.

Для защиты листвы держите обработанные растения подальше от прямых солнечных лучей и температур выше 32 градусов Цельсия, а также избегайте смешивания серы с садовыми маслами. Периодически наносите средство на новые побеги, но повторная обработка участков не требуется, если средство не смывается.

Недостаток обработки растения серой в том, что она оставляет видимый осадок и поначалу может слегка пахнуть луком. Однако запах быстро выветривается.

Еще один эффективный натуральный вариант для борьбы с мучнистой росой — масло нима. Это пестицид, который получают из семян дерева ним. Он обладает как фунгицидными, так и инсектицидными свойствами. Однако применять его следует с большей осторожностью. Ним несет в себе более высокий риск повреждения чувствительной листвы.

После обработки маслом нима следует держать растения вдали от прямых солнечных лучей и температур выше +26 градусов, чтобы уменьшить вероятность повреждения листьев.

Хэмелл советует избегать непроверенных домашних средств, поскольку они не всегда эффективны.

"Я часто вижу, как люди рекомендуют пищевую соду , но нет убедительных доказательств того, что она лечит мучнистую росу", — сказала эксперт.

Хотя это средство может оказывать незначительное профилактическое действие, оно не устранит активную инфекцию. Биофунгициды — более эффективный вариант.

В целом, когда речь идёт о мучнистой росе, лучшая защита — это профилактика. Начните с создания среды, в которой грибок будет менее склонен к развитию.

Для этого:

  • обеспечьте достаточное освещение и хорошую циркуляцию воздуха;
  • оставляйте расстояние между растениями;
  • поливайте растения у поверхности почвы, а не сверху, чтобы избежать разбрызгивания спор;
  • поддерживайте необходимый уровень увлажненности, но не допускайте переувлажнения;
  • для дополнительной защиты можно рассмотреть применение биофунгицидов.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

