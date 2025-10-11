Укр
В магазине такого не купить: "бабушкина" подкормка для пышного цветения любых растений

Анна Ярославская
11 октября 2025, 14:57
Фиалки, пеларгония, бегония, а также денежное дерево и даже сансеверия от этой подкормки уже через пару дней покрываются большим количеством бутонов.
Денежное дерево, герань
Подкормка "три ложки" очень быстро заставит растения цвести / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как приготовить удобрение "три ложки"
  • Какие ингредиенты понадобятся для приготовления подкормки
  • Как часто нужно подкармливать растения этой натуральной подкормкой

Каждый цветовод хочет знать, как приготовить проверенное удобрение для комнатных цветов в домашних условиях, чтобы зеленые любимцы цвели ярко и пышно круглый год.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, как приготовить удобрение для цветов дома, при этом мне потратив практически ни копейки.

Ранее Главред писал, какое удобрение поможет вернуть цветение орхидей. Детальнее читайте в материале: Будет пышно цвести круглый год: как сделать так, чтобы орхидея выпустила цветонос.

Как приготовить удобрение для цветов дома

"Эту натуральную подкормку может приготовить каждый для яркого и пышного цветения. В магазине такого не купить. Да и любое покупное удобрение с этой натуральной подкормкой не сравнится. Рецепт этой подкормки мне рассказала моя бабушка. Она выращивала домашние растения более 50 лет. И они у нее всегда ярко и пышно цвели круглый год", - рассказала цветовод.

По словам женщины, благодаря этой натуральной подкормке любое растение начинает ярко и пышно цвести, завязывает очень много бутончиков, активно растет и цветет.

Фиалки, пеларгония, бегония, а также денежное дерево и даже сансеверия от этой подкормки уже через пару дней покрываются большим количеством ярких бутонов. Причем цвести они будут очень долго.

Какие ингредиенты понадобятся

Ингредиенты для подкормки найдутся дома у каждого.

Для начала в литровую банку налейте кипяченую горячую воду и добавьте первый ингредиент - это одна чайная ложка картофельного или кукурузного крахмала.

Крахмал - это самая лучшая подкормка для любых растений, так как содержит в себе натуральные стимуляторы роста, а также большое количество полезных микро- и макроэлементов, витаминов и минералов: витамины группы В, цинк, магний, железо, калий, фосфор – все, что необходимо растениям для яркого цветения.

Добавляем крахмал и тщательно размешиваем, чтобы не оставалось комочков.

Следующий ингредиент - это свежий или сушеный чеснок. Если берете сушеный, то понадобится всего одна чайная ложка, если свежий - то два зубчика.

Чеснок содержит в себе фитонциды - вещества, которые помогают защищать растения от грибков и бактерий. Также чеснок является натуральным стимулятором роста. Он буквально заставляет все растения и цветы активно расти и пышно цвести.

"Мало кто знает, но замиокулькас, а также сансевиерия, которую называют часто "тёщин язык", тоже цветут, но мало кто видел их цветение. С этой подкормкой даже эти растения у вас пышно начнут цвести. Денежное дерево от этой подкормки начинает покрываться маленькими цветочками", - рассказала цветовод.

Третий ингредиент - это чайная ложка куркумы.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать и дать настояться примерно пару часов.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Подкормка вносится по одной ложке во влажную почву. Достаточно подкармливать растения этим натуральным удобрением один раз в месяц, чтобы растения пышно и ярко цвели.

"Бабушка называла эту подкормку "три ложки", потому что все очень просто. Одна ложка крахмала, одна ложка чеснока и одна ложка куркумы", - поделилась женщина.

Стоит отметить, что эту подкормку можно использовать, если листья растения начали сохнуть и желтеть, а сам цветок стал вялым и остановился в росте.

Смотрите видео - Как приготовить удобрение для цветов в домашних условиях:

Как писал Главред, лаванда – одно из наиболее популярных многолетних цветущих растений. Она красива, проста в уходе и прекрасно вписывается в сады разных стилей. Французы называют ее "синее золото Прованса". Вырастить настоящий лавандовый сад вполне реально. Детальнее читайте в материале: Синее золото Прованса: как вырастить роскошный лавандовый сад в Украине.

Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

