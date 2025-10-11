В магазине такого не купить: "бабушкина" подкормка для пышного цветения любых растений

Фиалки, пеларгония, бегония, а также денежное дерево и даже сансеверия от этой подкормки уже через пару дней покрываются большим количеством бутонов.

https://glavred.info/sad-ogorod/v-magazine-takogo-ne-kupit-babushkina-podkormka-dlya-pyshnogo-cveteniya-lyubyh-rasteniy-10705607.html Ссылка скопирована

Подкормка "три ложки" очень быстро заставит растения цвести / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как приготовить удобрение "три ложки"

Какие ингредиенты понадобятся для приготовления подкормки

Как часто нужно подкармливать растения этой натуральной подкормкой

Каждый цветовод хочет знать, как приготовить проверенное удобрение для комнатных цветов в домашних условиях, чтобы зеленые любимцы цвели ярко и пышно круглый год.

На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, как приготовить удобрение для цветов дома, при этом мне потратив практически ни копейки.

видео дня

Ранее Главред писал, какое удобрение поможет вернуть цветение орхидей. Детальнее читайте в материале: Будет пышно цвести круглый год: как сделать так, чтобы орхидея выпустила цветонос.

Как приготовить удобрение для цветов дома

"Эту натуральную подкормку может приготовить каждый для яркого и пышного цветения. В магазине такого не купить. Да и любое покупное удобрение с этой натуральной подкормкой не сравнится. Рецепт этой подкормки мне рассказала моя бабушка. Она выращивала домашние растения более 50 лет. И они у нее всегда ярко и пышно цвели круглый год", - рассказала цветовод.

По словам женщины, благодаря этой натуральной подкормке любое растение начинает ярко и пышно цвести, завязывает очень много бутончиков, активно растет и цветет.

Фиалки, пеларгония, бегония, а также денежное дерево и даже сансеверия от этой подкормки уже через пару дней покрываются большим количеством ярких бутонов. Причем цвести они будут очень долго.

Какие ингредиенты понадобятся

Ингредиенты для подкормки найдутся дома у каждого.

Для начала в литровую банку налейте кипяченую горячую воду и добавьте первый ингредиент - это одна чайная ложка картофельного или кукурузного крахмала.

Крахмал - это самая лучшая подкормка для любых растений, так как содержит в себе натуральные стимуляторы роста, а также большое количество полезных микро- и макроэлементов, витаминов и минералов: витамины группы В, цинк, магний, железо, калий, фосфор – все, что необходимо растениям для яркого цветения.

Добавляем крахмал и тщательно размешиваем, чтобы не оставалось комочков.

Следующий ингредиент - это свежий или сушеный чеснок. Если берете сушеный, то понадобится всего одна чайная ложка, если свежий - то два зубчика.

Чеснок содержит в себе фитонциды - вещества, которые помогают защищать растения от грибков и бактерий. Также чеснок является натуральным стимулятором роста. Он буквально заставляет все растения и цветы активно расти и пышно цвести.

"Мало кто знает, но замиокулькас, а также сансевиерия, которую называют часто "тёщин язык", тоже цветут, но мало кто видел их цветение. С этой подкормкой даже эти растения у вас пышно начнут цвести. Денежное дерево от этой подкормки начинает покрываться маленькими цветочками", - рассказала цветовод.

Третий ингредиент - это чайная ложка куркумы.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать и дать настояться примерно пару часов.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Подкормка вносится по одной ложке во влажную почву. Достаточно подкармливать растения этим натуральным удобрением один раз в месяц, чтобы растения пышно и ярко цвели.

"Бабушка называла эту подкормку "три ложки", потому что все очень просто. Одна ложка крахмала, одна ложка чеснока и одна ложка куркумы", - поделилась женщина.

Стоит отметить, что эту подкормку можно использовать, если листья растения начали сохнуть и желтеть, а сам цветок стал вялым и остановился в росте.

Смотрите видео - Как приготовить удобрение для цветов в домашних условиях:

Как писал Главред, лаванда – одно из наиболее популярных многолетних цветущих растений. Она красива, проста в уходе и прекрасно вписывается в сады разных стилей. Французы называют ее "синее золото Прованса". Вырастить настоящий лавандовый сад вполне реально. Детальнее читайте в материале: Синее золото Прованса: как вырастить роскошный лавандовый сад в Украине.

Вам также может быть интересно:

Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод. Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред