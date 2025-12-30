"Сплошное дно": известный музыкант жестко прошелся по Пригожину и Валерии

Евгений Хмара рассказал о сотрудничестве с российскими звездами.

https://glavred.info/starnews/sploshnoe-dno-izvestnyy-muzykant-zhestko-proshelsya-po-prigozhinu-i-valerii-10728164.html Ссылка скопирована

Иосиф Пригожин и Валерия - что сказал Евгений Хмара / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерия

Вы узнаете:

Как себя вели с украинскими артистами Валерия и Пригожин

С кем из российских артистов общался после начала войны Евгений Хмара

Известный композитор и пианист Евгений Хмара рассказал, как российские звезды вели себя с украинскими артистами. В интервью Славе Демину он признался, что уровень культуры в РФ всегда был низким, даже среди представителей шоу-бизнеса.

Самые яркие впечатления у Хмары оставили путинисты Иосиф Пригожин и Валерия. По словам музыканта, известный российский продюсер вел себя как бандит.

видео дня

Путинисты Иосиф Пригожин и Валерия вели себя грубо с украинцами / фото: t.me, Валерия

"Я очень хорошо помню Пригожина. Он вел себя максимально грубо, по-бандитски. Мне тогда все это было искренне неприятно... Все, что было связано с Россией, даже в те годы, для меня было как сплошное "дно". У меня всегда было больше Украины и даже Европы, чем России", — поделился композитор.

Евгений также сотрудничал с другими российскими артистами: Валерием Меладзе, Нюшей и Дианой Арбениной. Композитор отметил, что после начала полномасштабного вторжения они резко перестали выходить на связь и ни разу не попытались с ним связаться. Хмара признался, что сам тоже не общается ни с кем из российских звезд.

Евгений Хмара - интервью / фото: instagram.com, Евгений Хмара

"После 24 февраля никаких звонков или сообщений, от Меладзе тоже не было — ни разу", — сообщил музыкант.

Однако нашелся человек, который сразу откликнулся на трагические события и выразил поддержку украинскому музыканту. Грузинская певица Нино Катамадзе первой написала Евгению после начала полномасштабного вторжения.

"Нино Катамадзе написала мне почти в первый день войны. Но она не российская артистка — и это принципиально разные вещи", — заявил Хмара.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что жена известного российского актера Виктора Логинова, прославившегося благодаря ситкому "Счастливы вместе", обвинила мужа в изменах, побоях и моральных издевательствах. По словам 27-летней Марии Гуськовой, он довел ее до физического и эмоционального истощения.

Также украинская певица Настя Каменских публично перешла на язык страны-агрессора. Спустя некоторое время после "языкового скандала" артистка не выдержала и начала подписывать свои фотографии на двух языках — английском и русском.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Валерия Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред