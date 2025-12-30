"Сплошное дно": известный музыкант жестко прошелся по Пригожину и Валерии

Вы узнаете:
- Как себя вели с украинскими артистами Валерия и Пригожин
- С кем из российских артистов общался после начала войны Евгений Хмара
Известный композитор и пианист Евгений Хмара рассказал, как российские звезды вели себя с украинскими артистами. В интервью Славе Демину он признался, что уровень культуры в РФ всегда был низким, даже среди представителей шоу-бизнеса.
Самые яркие впечатления у Хмары оставили путинисты Иосиф Пригожин и Валерия. По словам музыканта, известный российский продюсер вел себя как бандит.
"Я очень хорошо помню Пригожина. Он вел себя максимально грубо, по-бандитски. Мне тогда все это было искренне неприятно... Все, что было связано с Россией, даже в те годы, для меня было как сплошное "дно". У меня всегда было больше Украины и даже Европы, чем России", — поделился композитор.
Евгений также сотрудничал с другими российскими артистами: Валерием Меладзе, Нюшей и Дианой Арбениной. Композитор отметил, что после начала полномасштабного вторжения они резко перестали выходить на связь и ни разу не попытались с ним связаться. Хмара признался, что сам тоже не общается ни с кем из российских звезд.
"После 24 февраля никаких звонков или сообщений, от Меладзе тоже не было — ни разу", — сообщил музыкант.
Однако нашелся человек, который сразу откликнулся на трагические события и выразил поддержку украинскому музыканту. Грузинская певица Нино Катамадзе первой написала Евгению после начала полномасштабного вторжения.
"Нино Катамадзе написала мне почти в первый день войны. Но она не российская артистка — и это принципиально разные вещи", — заявил Хмара.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что жена известного российского актера Виктора Логинова, прославившегося благодаря ситкому "Счастливы вместе", обвинила мужа в изменах, побоях и моральных издевательствах. По словам 27-летней Марии Гуськовой, он довел ее до физического и эмоционального истощения.
Также украинская певица Настя Каменских публично перешла на язык страны-агрессора. Спустя некоторое время после "языкового скандала" артистка не выдержала и начала подписывать свои фотографии на двух языках — английском и русском.
Вас может заинтересовать:
- "Испытывал на прочность свою жизнь": Байдак едва не погиб во время отдыха
- Богатство Бейонсе вышло на новый уровень: ошеломительная сумма
- Попала на крупную сумму: экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о шоу
О персоне: Валерия
Кто такая певица Валерия?
Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред