Главный аксессуар сезона: что в тренде в 2026 году

Марина Иваненко
14 февраля 2026, 06:10
28
Сумка в 2026 году становится главным акцентом образа. Какие модели, материалы и формы будут на пике популярности в этом сезоне.
Как выбрать трендовую сумку?
Как выбрать трендовую сумку? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие сумки будут в тренде в 2026 году
  • От чего стоит отказаться в новом сезоне

Одними из самых заметных трендов 2026 года становятся меховые сумки и модели с ворсистой отделкой. Речь идет как о полностью пушистых аксессуарах, так и о сумках с деликатными меховыми вставками. Дизайнеры все чаще выбирают искусственный или винтажный натуральный мех, делая акцент на этичности и повторном использовании материалов. Главред расскажет об этом более подробно.

Как рассказывает Дарья Кривченко, вместе с ними на пик популярности выходят сумки из ворса — фактура, которая раньше ассоциировалась исключительно с люксовым сегментом, а теперь активно появляется и у более доступных брендов.

видео дня

Плетение, замша и фактурные эксперименты

Тактильность в целом становится ключевой темой года. Это проявляется в большом количестве плетеных моделей — от переплетенной кожи до сложных тканевых структур, которые выглядят почти как арт-объекты.

Особое внимание стилист уделяет замше. Вопреки прогнозам, она не теряет актуальности, особенно в глубоких осенних оттенках — шоколадном, каштановом и темно-коричневом.

Анималистические мотивы и новое прочтение "хищных" фактур

Анималистические принты и тиснение под рептилий остаются в тренде, но получают новое звучание. В 2026 году это не только классическая имитация крокодила или змеи, но и фантазийные цветные вариации замши с "животной" текстурой, которых не существует в природе.

Видео о трендовых сумках сезона 2026 можно посмотреть здесь:

Возвращение поясных сумок и утилитарный настрой

Настоящей неожиданностью года становится возвращение поясных сумок. Однако теперь они выглядят максимально лаконично и стильно, окончательно избавившись от ассоциаций со спортивными "бананками".

Такие модели часто дополняют накладные карманы, что отсылает к утилитарному стилю и милитари-эстетике, которые продолжают влиять на моду.

Большие тоуты и четкая геометрия

Для поклонников практичности хорошей новостью станет тренд на большие и гиперболически объемные сумки-тоуты. Они созданы для активного городского ритма и способны вместить все необходимое на целый день.

Среди структурированных форм лидируют прямоугольные и квадратные сумки с закругленными краями — они хорошо держат форму и добавляют образу собранности.

Вечерние форматы и микросумки

Для вечерних выходов актуальными остаются маленькие сумки-мешочки из шелка или сатина, а также модели, декорированные бисером и вышивкой. Микросумки в 2026 году носят скорее как украшение, чем как полноценный аксессуар.

Мягкие силуэты, бохо и винтажный эффект

Мягкие сумки-хобо, которые можно складывать вдвое и носить под мышкой как клатч, становятся идеальным вариантом для расслабленных образов. В моду также входят сумки-бочонки и бохо-модели с изогнутыми линиями.

Винтажное направление поддерживают искусственно потертые поверхности и фурнитура "под старину", что создает иллюзию вещи с историей.

Декор и персонализация

Дизайнеры не забывают и о декоре. Брелки, подвески и сменные элементы остаются важным инструментом персонализации, позволяя сделать даже классическую модель уникальной.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Дарья Кривченко

Дарья Кривченко — профессиональный украинский персональный стилист и влиятельный фэшн-блогер, специализирующийся на создании функциональных капсульных гардеробов. Она приобрела популярность благодаря глубокому анализу мировых подиумных трендов и их успешной адаптации к повседневной жизни через призму минимализма и эстетики "тихой роскоши". На своем YouTube-канале Дарья регулярно публикует подробные обзоры аксессуаров, обуви и одежды, делая акцент на качестве материалов и долговечности вещей. Стилист активно популяризирует украинские бренды, демонстрируя высокий уровень локального производства и обучая аудиторию инвестировать в качественную базу вместо быстрой моды. Ее деятельность охватывает персональное шопинг-сопровождение, разбор гардеробов и образовательные проекты, направленные на формирование сознательного отношения к собственному стилю. Благодаря профессиональному подходу и четкой структуре подачи материала она стала одним из ведущих экспертов в украинском сегменте модной индустрии.

