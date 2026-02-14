Хрущевки, чешки, сталинки: в каких квартирах времен СССР лучшая планировка

Главное из новости:
- Украинцы все чаще выбирают вторичку, но советские планировки существенно различаются по комфорту
- Самыми удобными считаются распашонки и квартиры с широкими коридорами и непроходимыми комнатами
- Сталинки остаются престижными из-за качественной застройки и расположения
На фоне высоких цен на новостройки все больше украинцев обращают внимание на жилье вторичного рынка. Хрущевки, чешки и сталинки привлекают более низкой стоимостью и возможностью заселиться сразу, однако каждый тип имеет свои особенности.
Архитектор и член Национального союза архитекторов Украины Валентин Погорелый в комментарии для УНИАН объяснил, как отличить между собой популярные советские планировки и какие из них считаются самыми удобными.
Чешка, хрущевка или американка: в чем разница
Погорелый напоминает, что первые массовые хрущевки строились в 1957–1970 годах и были максимально простыми — маленькие кухни, узкие коридоры, иногда совмещенный санузел. Уже в 70-х годах появились "чешки" - улучшенные серии с раздельным санузлом, более широкими коридорами и большими кухнями (8-10 м² против 5-7 м² в хрущевках). Однокомнатные квартиры в таких домах имели площадь от 35-40 м².
В советское время популярной была и перепланировка хрущевок в так называемые "американки" — сейчас это формат кухня-студия. Для этого демонтировали стену между кухней и комнатой, создавая общее пространство, из которого могли вести двери в одну или две спальни. Цель была проста — избавиться от лишних коридоров и сделать жилье более функциональным.
Отдельно существовали и квартиры с круговой планировкой, где комнаты были проходными — сегодня это считается одним из наименее удобных вариантов.
Линейка или распашонка: как ориентация окон влияет на комфорт
Тип планировки часто определяют по тому, на сколько сторон выходят окна. "Линейка" — это когда все окна расположены вдоль одной стены. Плюсы — больше света при южной ориентации; минусы — перегрев летом или холод зимой, если квартира выходит на север.
"Распашонка" — это сквозное жилье с окнами на две стороны. Оно лучше проветривается, имеет более равномерный температурный режим и естественное освещение. По словам архитектора, именно такие квартиры считаются наиболее комфортными для проживания.
Какие советские планировки самые удобные
Наиболее удачными Погорелый называет квартиры с:
- широкими коридорами, где можно разместить шкафы или другую мебель;
- непроходными комнатами;
- кухней площадью 8–10 м²;
- наличием балкона или лоджии.
Наименее удобными остаются квартиры с проходными комнатами — они нарушают приватность и создают постоянный дискомфорт.
Почему сталинки до сих пор считают престижными
Несмотря на почтенный возраст, сталинки остаются одними из самых комфортных вариантов вторичного жилья. Их строили в 1930–1950-х годах по индивидуальным проектам, из качественных материалов и с вниманием к архитектурным деталям. Такие дома имеют высокие потолки (3–4 м), просторные подъезды, большие кухни (12–15 м²) и привлекательный внешний вид.
Престижность жилья, отмечает архитектор, определяется не столько планировкой, сколько расположением. Дома в исторических районах или вблизи центра со временем только растут в цене — даже если их планировка типична.
