Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Хрущевки, чешки, сталинки: в каких квартирах времен СССР лучшая планировка

Дарья Пшеничник
14 февраля 2026, 04:41
40
По словам специалиста, изначально в СССР массово строили дома так, чтобы обеспечить минимальные потребности человека в жилье.

Сталинка, Хрущевка
Какая планировка советских квартир самая комфортная / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новости:

  • Украинцы все чаще выбирают вторичку, но советские планировки существенно различаются по комфорту
  • Самыми удобными считаются распашонки и квартиры с широкими коридорами и непроходимыми комнатами
  • Сталинки остаются престижными из-за качественной застройки и расположения

На фоне высоких цен на новостройки все больше украинцев обращают внимание на жилье вторичного рынка. Хрущевки, чешки и сталинки привлекают более низкой стоимостью и возможностью заселиться сразу, однако каждый тип имеет свои особенности.

видео дня

Архитектор и член Национального союза архитекторов Украины Валентин Погорелый в комментарии для УНИАН объяснил, как отличить между собой популярные советские планировки и какие из них считаются самыми удобными.

Чешка, хрущевка или американка: в чем разница

Погорелый напоминает, что первые массовые хрущевки строились в 1957–1970 годах и были максимально простыми — маленькие кухни, узкие коридоры, иногда совмещенный санузел. Уже в 70-х годах появились "чешки" - улучшенные серии с раздельным санузлом, более широкими коридорами и большими кухнями (8-10 м² против 5-7 м² в хрущевках). Однокомнатные квартиры в таких домах имели площадь от 35-40 м².

В советское время популярной была и перепланировка хрущевок в так называемые "американки" — сейчас это формат кухня-студия. Для этого демонтировали стену между кухней и комнатой, создавая общее пространство, из которого могли вести двери в одну или две спальни. Цель была проста — избавиться от лишних коридоров и сделать жилье более функциональным.

Отдельно существовали и квартиры с круговой планировкой, где комнаты были проходными — сегодня это считается одним из наименее удобных вариантов.

Линейка или распашонка: как ориентация окон влияет на комфорт

Тип планировки часто определяют по тому, на сколько сторон выходят окна. "Линейка" — это когда все окна расположены вдоль одной стены. Плюсы — больше света при южной ориентации; минусы — перегрев летом или холод зимой, если квартира выходит на север.

"Распашонка" — это сквозное жилье с окнами на две стороны. Оно лучше проветривается, имеет более равномерный температурный режим и естественное освещение. По словам архитектора, именно такие квартиры считаются наиболее комфортными для проживания.

Какие советские планировки самые удобные

Наиболее удачными Погорелый называет квартиры с:

  • широкими коридорами, где можно разместить шкафы или другую мебель;
  • непроходными комнатами;
  • кухней площадью 8–10 м²;
  • наличием балкона или лоджии.

Наименее удобными остаются квартиры с проходными комнатами — они нарушают приватность и создают постоянный дискомфорт.

Почему сталинки до сих пор считают престижными

Несмотря на почтенный возраст, сталинки остаются одними из самых комфортных вариантов вторичного жилья. Их строили в 1930–1950-х годах по индивидуальным проектам, из качественных материалов и с вниманием к архитектурным деталям. Такие дома имеют высокие потолки (3–4 м), просторные подъезды, большие кухни (12–15 м²) и привлекательный внешний вид.

Престижность жилья, отмечает архитектор, определяется не столько планировкой, сколько расположением. Дома в исторических районах или вблизи центра со временем только растут в цене — даже если их планировка типична.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

00:27Синоптик
Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

23:19Война
США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

22:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

Гороскоп на сегодня 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

Гороскоп на сегодня 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Последние новости

06:10

Главный аксессуар сезона: что в тренде в 2026 году

05:57

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

05:23

Очень вкусная закуска, когда мало времени: рецепт куриного рулета в вафле

05:02

"Как не целоваться": Остапчук вывез жену в Барселону на День влюбленных

04:41

Хрущевки, чешки, сталинки: в каких квартирах времен СССР лучшая планировка

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

03:48

Лучшие фильмы 2025 года: самые громкие релизы, которые уже вышли

03:32

Страсть, верность и контроль: астролог раскрыла правду о том, какие Скорпионы в любви

02:50

Земля входит в эру разрушительных климатических потрясений: пугающий прогноз

Реклама
01:41

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

00:27

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

13 февраля, пятница
23:43

Отключение электроэнергии 14 февраля в Украине: предупреждение о новых графиках

23:19

Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

23:10

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

23:03

Почему "трясет" именно Полтавщину: эксперт назвал причину частых землетрясений

22:45

США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

22:42

Салат всего из трех ингредиентов: бомбический рецептВидео

22:25

Референдум и встреча с Путиным: Зеленский назвал решающую дату для Украины

22:12

Агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине – эксперт

22:05

Как распознать действительно умного человека: его выдают 5 признаков

Реклама
21:41

Джастин Трюдо приобрел любовное гнездышко для Кэти Перри

21:13

В Киеве экстренно меняют формат обучения в школах и детсадах: что нужно знать

21:08

Украинцев будут отучать пить: в Кабмине рассказали о плане на 3 года

21:06

Жена Виктора Павлика решила отказаться от фамилии

20:47

"Трогательный момент": вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта

20:45

"Зеленскому придется действовать": громкое заявление Трампа о завершении войны

20:27

350 землетрясений произошло в Украине за 3 года: связано ли это с войной

20:15

Как будут отключать свет в Ровно 14 февраля: новый график для Ровенской области

20:00

Цель определена: РФ готовит ракетный удар по Украине, названы сроки

19:47

Уборка вашего жилья уже никогда не будет прежней: топ-5 правил идеального клининга

19:42

"Движется со скоростью улитки": Рютте высмеял армию Путина

19:10

Почему Трамп до весны не выйдет из мирных переговоровмнение

18:59

"Это недопустимо!": ПриватБанк блокирует счета военных

18:55

"Штаты могут влупить": прогноз мощного удара США, который опрокинет РФ

18:44

"Гонка оказалась нервной": украинец впервые в истории стал чемпионом "Формулы-4"Видео

18:41

"Тепла уже не увидят": тревожный прогноз отключения батарей в Киеве

18:31

Миропорядка, основанного на правах и правилах, больше не существует - Мерц

18:26

Заблокировали везде: скандал с Тодоренко набирает обороты в РФ

17:47

Ванна будет как новая: как избавиться от плесени в ванной комнатеВидео

17:35

Черная плесень исчезнет за минуты: секретное "оружие" скрывается в холодильникеВидео

Реклама
17:26

В одном из городов Украины планируют усилить контроль электроснабжения - детали

17:17

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

17:15

"Было отчаяние": Фединчик раскрыл, как пережил измену Наталки Денисенко

16:50

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

16:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

16:30

Имя вне закона: суд постановил вернуть "Иисусу Христосу" старые данные

16:17

Стюардесса назвала 4 вещи, которые запрещено делать во время полета

16:04

Густой туман и гололед: синоптики предупредили жителей Харькова об опасной погоде

16:04

Новый циклон ворвался в Украину: синоптики предупредили об опасности

15:59

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яне Глущенко

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять