Хрущевки, чешки, сталинки: в каких квартирах времен СССР лучшая планировка

По словам специалиста, изначально в СССР массово строили дома так, чтобы обеспечить минимальные потребности человека в жилье.

Какая планировка советских квартир самая комфортная / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Украинцы все чаще выбирают вторичку, но советские планировки существенно различаются по комфорту

Самыми удобными считаются распашонки и квартиры с широкими коридорами и непроходимыми комнатами

Сталинки остаются престижными из-за качественной застройки и расположения

На фоне высоких цен на новостройки все больше украинцев обращают внимание на жилье вторичного рынка. Хрущевки, чешки и сталинки привлекают более низкой стоимостью и возможностью заселиться сразу, однако каждый тип имеет свои особенности.

Архитектор и член Национального союза архитекторов Украины Валентин Погорелый в комментарии для УНИАН объяснил, как отличить между собой популярные советские планировки и какие из них считаются самыми удобными.

Чешка, хрущевка или американка: в чем разница

Погорелый напоминает, что первые массовые хрущевки строились в 1957–1970 годах и были максимально простыми — маленькие кухни, узкие коридоры, иногда совмещенный санузел. Уже в 70-х годах появились "чешки" - улучшенные серии с раздельным санузлом, более широкими коридорами и большими кухнями (8-10 м² против 5-7 м² в хрущевках). Однокомнатные квартиры в таких домах имели площадь от 35-40 м².

В советское время популярной была и перепланировка хрущевок в так называемые "американки" — сейчас это формат кухня-студия. Для этого демонтировали стену между кухней и комнатой, создавая общее пространство, из которого могли вести двери в одну или две спальни. Цель была проста — избавиться от лишних коридоров и сделать жилье более функциональным.

Отдельно существовали и квартиры с круговой планировкой, где комнаты были проходными — сегодня это считается одним из наименее удобных вариантов.

Линейка или распашонка: как ориентация окон влияет на комфорт

Тип планировки часто определяют по тому, на сколько сторон выходят окна. "Линейка" — это когда все окна расположены вдоль одной стены. Плюсы — больше света при южной ориентации; минусы — перегрев летом или холод зимой, если квартира выходит на север.

"Распашонка" — это сквозное жилье с окнами на две стороны. Оно лучше проветривается, имеет более равномерный температурный режим и естественное освещение. По словам архитектора, именно такие квартиры считаются наиболее комфортными для проживания.

Какие советские планировки самые удобные

Наиболее удачными Погорелый называет квартиры с:

широкими коридорами, где можно разместить шкафы или другую мебель;

непроходными комнатами;

кухней площадью 8–10 м²;

наличием балкона или лоджии.

Наименее удобными остаются квартиры с проходными комнатами — они нарушают приватность и создают постоянный дискомфорт.

Почему сталинки до сих пор считают престижными

Несмотря на почтенный возраст, сталинки остаются одними из самых комфортных вариантов вторичного жилья. Их строили в 1930–1950-х годах по индивидуальным проектам, из качественных материалов и с вниманием к архитектурным деталям. Такие дома имеют высокие потолки (3–4 м), просторные подъезды, большие кухни (12–15 м²) и привлекательный внешний вид.

Престижность жилья, отмечает архитектор, определяется не столько планировкой, сколько расположением. Дома в исторических районах или вблизи центра со временем только растут в цене — даже если их планировка типична.

