Черная плесень исчезнет за минуты: секретное "оружие" скрывается в холодильнике

Многие бытовые очистители действительно справляются с грибком, но их состав может быть небезопасен.

От плесени можно избавиться без агрессивной "химии" — поможет обычный продукт

Чёрная плесень чаще всего появляется в холодный сезон

Избавиться от чёрной плесени можно без агрессивной "химии" — поможет обычный продукт, который часто лежит в холодильнике.

Речь идёт о лимоне. Его сок считается натуральной альтернативой магазинным средствам и позволяет очищать поверхности без резкого запаха и потенциально вредных испарений, пишет Express.

Многие бытовые очистители действительно справляются с грибком, но их состав может быть небезопасен при вдыхании или случайном контакте. Лимонный сок благодаря природной кислоте (около 5%) способен подавлять рост плесени и осветлять поражённые участки.

Использовать его просто: сок выжимают из свежего лимона или берут готовый концентрат и наносят в чистом, неразбавленном виде — распылителем или губкой. Перед этим поверхность желательно вымыть мыльной водой и высушить. Затем сок распределяют по пятнам плесени и тщательно протирают щёткой или губкой. При необходимости процедуру повторяют.

Чёрная плесень чаще всего появляется в холодный сезон в местах с повышенной влажностью. Она выглядит как тёмные пятна — от чёрных до тёмно-зелёных — и может иметь влажную, слизистую текстуру. Основные причины её появления — конденсат, протечки, слабое отопление, проблемы с крышей или трубами. Чаще всего грибок образуется на окнах в ванной и на кухне, где уровень влаги особенно высок.

Как избавиться от плесени: рекомендации специалистов

Иногда решить проблему налёта, желтых пятен и плесени в ванной помогает простое техническое решение. Эксперты советуют обратить внимание на качество воды — установка фильтра на душевую лейку может существенно снизить образование загрязнений.

Такой фильтр уменьшает содержание железа, солей и других примесей, смягчая воду. В результате на плитке, стекле и сантехнике реже появляются отложения и создаётся менее благоприятная среда для развития плесени.

