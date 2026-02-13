Трое братьев погибли, мать и бабушка ранены: последствия удара РФ по Краматорску

Армия РФ атаковала жилой дом в Краматорске. Семья потеряла троих детей.

РФ ударила по Краматорску, есть жертвы / Коллаж: Главред, фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Кратко:

Армия РФ нанесла удар по Краматорску

Снаряд попал в частный дом в жилом секторе.

Погибли трое братьев — двое 19-летних юношей и их 8-летний брат

Вечером 12 февраля 2026 года армия государства-агрессора РФ атаковала Краматорск. Оккупанты попали по дому, где жила семья: трое братьев погибли, их мама и бабушка получили ранения.

Как сообщила Донецкая областная прокуратура в Telegram, удар был нанесен в 21:15.

"В зоне поражения оказался жилищный сектор. В результате прямого попадания средства поражения в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат", - говорится в сообщении.

Кроме того, получили телесные повреждения 43-летняя мать погибших парней и 65-летняя старушка. У женщин диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузией.

Пострадавшим предоставлена ​​квалифицированная медицинская помощь. Тип оружия устанавливается.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Атаки на другие регионы Украины - последние новости

Как писал Главред, вечером 12 февраля Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. Взрывы прогремели в разных районах Одессы. Из-за атаки в Одесском районе возникли перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Специалисты уже проводят осмотр повреждений и восстанавливают сети. На местах работают все соответствующие службы. К счастью, обошлось без жертв. Подробности ночной атаки утром 13 февраля раскрыл глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В ночь на 12 февраля 2026 в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. Днепр и район были под ударом ракет и беспилотников. Повреждены жилые дома. В Днепре были ранены младенец и 4-летняя девочка.

В ночь на 11 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами город Богодухов на Харьковщине. В результате пострадала беременная женщина. Трое маленьких детей и 34-летний мужчина погибли. Известно, что семья несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев.

В ночь на 10 февраля армия РФ атаковала Запорожскую область. Под ударом дронов был Вольнянск. В результате вражеских обстрелов Запорожского района четыре человека были ранены, среди них - ребенок.

Эксперт назвал вероятную дату нового удара РФ по Украине

Угроза нового масштабного ракетно-дронового удара со стороны России остается высокой. Об этом 12 февраля в комментарии для ТСН заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, погодный фактор не играет ключевой роли в планировании российских операций. Решающим остается ресурс, который оккупанты способны накопить.

Селезнев предполагает, что очередная массированная атака может произойти уже в ближайшие дни. Он обращает внимание на характерную для РФ тенденцию атаковать именно в выходные.

"Для себя лично я вывел формулу, что россияне обычно пытаются нас атаковать в выходные... Я бы не исключал варианта, что атака может произойти в эти выходные", - сказал аналитик.

О персоне: Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

