На "Рамштайне" пообещали Киеву мощную военную помощь: о какой сумме идет речь

Великобритания объявила о рекордном пакете помощи для усиления украинской ПВО.

Страны формата Рамштайн согласовали выделение 35 млрд евро на оборону Украины / Коллаж: Главред, фото: US Army, x.com/JohnHealey_MP

Кратко:

Контактная группа "Рамштайн" выделит Украине 35 млрд евро в 2026 году

Великобритания объявила пакет помощи более 500 млн фунтов на ПВО

Германия выделит Украине 11,5 млрд евро на оборону и дроны

Сегодня, 12 февраля, страны-участницы заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") пообещали выделить в этом году 35 миллиардов евро на поддержку украинской армии.

Об этом на брифинге после заседания в Брюсселе сообщил министр обороны Великобритании Джон Гилли.

видео дня

"Мы можем спасать жизни, мы можем давить на Путина, и мы можем согласовать мир, но только если мы активизируемся вместе. Поэтому, вместе, я могу подтвердить, что сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины мы обязались предоставить Украине новую военную помощь на общую сумму 35 миллиардов евро", – сказал Гилли.

Вклад Великобритании

Он добавил, что Великобритания вносит самый большой вклад в военную помощь Украине в истории страны. В частности, на срочные нужды противовоздушной обороны будет выделен пакет помощи более 500 млн фунтов.

"Сегодня Контактная группа послала очень четкий сигнал Путину. Мы более объединены и решительны, чем когда-либо. Мы усилим военную помощь для Украины. Мы усилим давление на Россию и мы хотим сделать 2026-й годом, когда эта война закончится, и годом, когда мы обеспечим мир", – подчеркнул министр.

Позиция Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку союзников и партнеров. Он подчеркнул, что в этом году Украине нужно не менее 60 млрд долларов для обеспечения обороны.

"Мы настойчиво призывали все страны из Контактной группы предоставить дополнительную поддержку. Мы видели результаты на сегодняшнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Только что Джон подчеркнул это, что результатом является 35 миллиардов евро", – сказал Писториус.

Германия также пообещала поддержать два ключевых проекта, представленных министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Первый касается развития "городского купола" – системы противовоздушной обороны над украинскими мегаполисами. Второй – поддержки современных беспилотных систем для срыва атак противника на передовой.

"В целом в 2026 году мы выделили на поддержку Украины 11,5 млрд евро", – отметил Писториус.

Он добавил, что Германия продолжит передавать Украине системы Iris-T, зенитные ракеты и артиллерийские боеприпасы дальнего действия.

Экспертная оценка поддержки Украины

Поддержка Украины со стороны западных партнеров остается стабильной и масштабной, а ее основным стратегическим союзником является Европейский Союз. Такое мнение высказал политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его оценке, ЕС играет ключевую роль не только в финансовой помощи, но и в обеспечении военных потребностей Украины. В частности, речь идет о финансировании закупки американского вооружения.

"Украина закупает американское оружие за средства ЕС. Во время встречи в Вашингтоне 18 августа обсуждался объем военных закупок на 90-100 млрд долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно затрудняет России одержать победу в войне", – подчеркнул Фесенко.

Эксперт считает, что именно системная и долгосрочная модель поддержки со стороны европейских партнеров формирует для Украины стратегические гарантии безопасности и усиливает ее позиции в противостоянии с Россией.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

