В поисках себя: 12-летний Гарри Галкин сменил имидж

Анна Подгорная
13 февраля 2026, 00:01
Сын Пугачевой и Галкина находится на этапе экспериментов.
Максим Галкин, Гарри Галкин
Гарри Галкин сейчас - как выглядит сын Пугачевой и Галкина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский комик Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри вернулись после отдыха в Куршевеле в Лимасол. Однако "зимний" контент с курорта по-прежнему появляется на странице шоумена в Instagram.

Так Галкин показал забавное видео: как резвится с детьми в снегу, играет с Гарри в снежки, Лизу, которая делает снежного ангела и т.д. В кадре можно заметить, что 12-летний Гарри начал экспериментировать с внешностью.

Раньше сын Пугачевой и Галкина носил удлиненную прическу почти как у его отца. Однако на свежих кадрах можно разглядеть, что буйные локоны подросток сбрил, оставив на голове лишь "ежик" из густых темных волос.

Гарри Галкин
Гарри Галкин сейчас - как выглядит сын Пугачевой и Галкина / фото: instagram.com/maxgalkinru
Гарри Галкин
Гарри Галкин сейчас - как выглядит сын Пугачевой и Галкина / фото: instagram.com/maxgalkinru
Гарри Галкин
Гарри Галкин сейчас - как выглядит сын Пугачевой и Галкина / фото: instagram.com/maxgalkinru

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Максим Галкин Гарри Галкин новости шоу бизнеса
