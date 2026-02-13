В поисках себя: 12-летний Гарри Галкин сменил имидж

Кратко:
- Гарри Галкин сменил прическу
- Максим Галкин показал новый образ сына
Российский комик Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри вернулись после отдыха в Куршевеле в Лимасол. Однако "зимний" контент с курорта по-прежнему появляется на странице шоумена в Instagram.
Так Галкин показал забавное видео: как резвится с детьми в снегу, играет с Гарри в снежки, Лизу, которая делает снежного ангела и т.д. В кадре можно заметить, что 12-летний Гарри начал экспериментировать с внешностью.
Раньше сын Пугачевой и Галкина носил удлиненную прическу почти как у его отца. Однако на свежих кадрах можно разглядеть, что буйные локоны подросток сбрил, оставив на голове лишь "ежик" из густых темных волос.
Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
