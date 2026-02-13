В поисках себя: 12-летний Гарри Галкин сменил имидж

Сын Пугачевой и Галкина находится на этапе экспериментов.

Гарри Галкин сейчас - как выглядит сын Пугачевой и Галкина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Гарри Галкин сменил прическу

Максим Галкин показал новый образ сына

Российский комик Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри вернулись после отдыха в Куршевеле в Лимасол. Однако "зимний" контент с курорта по-прежнему появляется на странице шоумена в Instagram.

Так Галкин показал забавное видео: как резвится с детьми в снегу, играет с Гарри в снежки, Лизу, которая делает снежного ангела и т.д. В кадре можно заметить, что 12-летний Гарри начал экспериментировать с внешностью.

Раньше сын Пугачевой и Галкина носил удлиненную прическу почти как у его отца. Однако на свежих кадрах можно разглядеть, что буйные локоны подросток сбрил, оставив на голове лишь "ежик" из густых темных волос.

Гарри Галкин сейчас - как выглядит сын Пугачевой и Галкина / фото: instagram.com/maxgalkinru

Гарри Галкин сейчас - как выглядит сын Пугачевой и Галкина / фото: instagram.com/maxgalkinru

Гарри Галкин сейчас - как выглядит сын Пугачевой и Галкина / фото: instagram.com/maxgalkinru

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

