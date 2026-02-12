Укр
Почему педаль тормоза "бьет" зимой - главные ошибки водителей

Марина Иваненко
12 февраля 2026, 14:13
2. ABS не всегда сокращает тормозной путь на льду, но помогает сохранить управляемость. Почему педаль "бьет" по ноге и как безопасно тормозить зимой.
Зимняя дорога и ABS
Зимняя дорога и ABS / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что такое ABS
  • Как работает ABS зимой

Зимняя дорога — испытание даже для опытных водителей. Гололед, снежная каша и внезапные заносы значительно снижают сцепление с дорогой. Одним из главных электронных помощников в таких условиях является система ABS. Однако вокруг нее существует немало мифов.

Главред поможет разобраться, как система работает на самом деле.

Что такое ABS

Как объясняет Сергей Нагорный, ABS (Antilock Braking System) — антиблокировочная система торможения. Ее главная задача — не допустить полного блокирования колес при резком торможении.

Если колесо блокируется, оно перестает вращаться и начинает скользить. В таком случае автомобиль теряет управляемость и движется прямо независимо от положения руля.

Как работает система

Датчики контролируют скорость вращения каждого колеса. Если одно из них начинает блокироваться, система на доли секунды уменьшает тормозное усилие, позволяя колесу снова вращаться, а затем снова его повышает.

Цикл повторяется очень быстро — до нескольких десятков раз в секунду.

Именно поэтому водитель чувствует:

  • вибрацию педали;
  • характерное потрескивание или скрежет.

В этот момент не нужно отпускать тормоз — наоборот, следует удерживать педаль нажатой.

Сокращает ли ABS тормозной путь

Главная функция ABS — не сокращение дистанции, а сохранение управляемости.

На сухом или влажном асфальте система обычно помогает остановиться эффективнее. На льду или рыхлом снегу тормозной путь иногда может быть длиннее, чем при торможении "на грани блокировки". Однако водитель сохраняет возможность объехать препятствие — и это критически важно.

Видео о том, как работает ABS зимой, можно посмотреть здесь:

Когда стоит насторожиться

Если индикатор ABS кратко вспыхивает при запуске двигателя — это норма.

Если лампа постоянно горит во время движения — система неисправна.

В случае неисправности автомобиль будет тормозить, но без антиблокировочной функции.

Можно ли обойтись без ABS

Опытные водители могут применять прерывистое торможение, имитируя работу системы. Однако современная электроника реагирует быстрее и точнее.

Лучшая стратегия — ехать с такой скоростью, чтобы избегать резких экстренных торможений.

Если ABS срабатывает постоянно — это сигнал, что скорость выбрана неправильно или дистанция слишком мала.

Важное правило зимней езды

Тормозить следует до входа в поворот — на прямом участке. В самом повороте желательно только корректировать траекторию без резких нажатий на педаль.

Физику движения на скользкой дороге нельзя отменить даже самой современной электроникой.

ABS — это страховка от ошибок, но она не заменяет внимательности и правильной скорости. Лучшая безопасность зимой — это предсказуемость и контроль.

О личности: Сергей Нагорный

Сергей Нагорный — опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить автомобиль. В своих видео он делится техниками вождения, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.

