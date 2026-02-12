Серия взрывов прогремела в РФ: горит военный арсенал и атакован оборонный завод

В Волгоградской области объявлена эвакуация населения.

Атакован ГРАУ оккупантов в Волгоградской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress, t.me/exilenova_plus

Кратко:

В Волгоградской и Тамбовской областях РФ прогремели мощные взрывы.

Атакован военный арсенал ГРАУ возле поселка Котлубань

Под удар попал завод "Прогресс" в Мичуринске — стратегическое предприятие ВПК РФ

В ночь на 12 февраля в Волгоградской области РФ прогремели взрывы. Местные жители в соцсетях сообщали о сильном пожаре в районе военного объекта. Также взрывы прогремели в Тамбовской области.

В Волгоградской области был атакован арсенал главного ракетно-артиллерийского управления российской армии вблизи поселка Котлубань. Вспыхнул масштабный пожар, началась детонация.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, "в целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации при тушении пожара объявлена и проводится эвакуация населения населенного пункта Котлубань".

Губернатор области заявил, что российская ПВО якобы отражала ракетную атаку. По его словам, к тушению пожара привлечены подразделения МЧС и Министерства обороны РФ.

Смотрите видео - В Волгоградской области атакован арсенал ГРАУ:

Как пишет российский Telegram-канал Astra, жители Мичуринска Тамбовской области сообщали о большом количестве взрывов и пожаре. Целью атаки стал АО Мичуринский завод "Прогресс". В ста метрах от завода в результате атаки частично выгорел супермаркет. Также поврежден местный Промышленно-технологический колледж. Эту информацию подтвердил местный губернатор. По его данным, пострадали два человека.

АО Мичуринский завод "Прогресс" — крупное промышленное предприятие, специализирующееся на высокотехнологичном машиностроении. На предприятии выпускают высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов.

Смотрите видео - В Тамбовской области РФ прогремели взрывы:

Удары вглубь России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 11 февраля беспилотники массированно атаковали российский Волгоград. На местном нефтеперерабатывающем заводе возник масштабный пожар.

В ночь на 9 февраля Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по военным объектам РФ как на временно оккупированных территориях, так и непосредственно в России. В результате операции поражен важный пункт управления врага и подтверждено масштабное уничтожение запасов беспилотников врага.

Бойцы батальона беспилотных систем "Булава" 72-й механизированной бригады имени Черных Запорожцев провели уникальную боевую операцию. Украинские воины впервые в истории поразили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" непосредственно на территории РФ - в Белгородской области.

В январе 2026 года Вооруженные силы Украины провели серию ракетных ударов по российскому военному полигону "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда Россия запускает свои баллистические ракеты средней дальности "Орешник" по украинским городам и объектам инфраструктуры. Генштаб сообщил, что дальнобойные FP-5 "Фламинго" были применены для поражения инфраструктуры этого стратегического объекта, включая технические сооружения обслуживания ракет, монтажный корпус и склады.

Какова цель ударов Сил обороны по объектам в РФ: мнение эксперта

По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, основная цель ВСУ на ближайшие месяцы заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москвы.

Он отметил, что относительно способности Украины устроить такой блэкаут звучат разные мнения. Но если смотреть на последствия обстрелов Украиной российских объектов электроэнергетики, то становится понятно, что Силы обороны целятся именно по системам энергетики и распределения вокруг Москвы и Московской области.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

