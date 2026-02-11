РФ хочет отравить Днепр, есть угроза для миллионов граждан - названа цель новой атаки

Россия готовится атаковать Бортническую станцию аэрации, разрушение которой может привести к экологической и гуманитарной катастрофе, указывают мониторы.

О чем идет речь в материале:

Россия хочет организовать экологическую катастрофу в Киеве ударом по Бортнической станции аэрации

В результате атаки Киев может остаться без воды, канализация может просочиться в Днепр

Такой теракт РФ может отравить воду для миллионов граждан на годы

Российские оккупационные войска могут готовить атаку на Бортническую станцию аэрации, которая является объектом ПАО "АК Киевводоканал" и единственной системой очистки сточных вод Киева и прилегающей агломерации. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Аналитики указали, что в течение дня МВД, ГСЧС и КГГА обращались к жителям с предупреждениями и рекомендациями сделать запасы питьевой и технической воды.

"По информации соответствующих источников, одной из потенциальных целей врага является Бортницкая станция аэрации. Данная станция аэрации ПАО "АК Киевводоканал" – это единственные очистные сооружения сточных вод г. Киева и прилегающих городов и поселков Киевской области (Вышгород, Ирпень, Вишневое, Бортничи, Гнедин, Счастливое, Чабаны, Коцюбинское, Пуховка, Новоселки, Софиевская и Петропавловская Борщаговка, Гатное). На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также стоки промышленных предприятий", - говорится в сообщении.

Каковы возможные последствия уничтожения Бортнической станции аэрации

Отмечается, что в случае разрушения станции городу может угрожать канализационный коллапс или масштабная экологическая катастрофа, ведь именно сюда поступает 95-100% всех стоков столицы и части области.

Худший сценарий предусматривает попадание неочищенных стоков в Днепр или их выход на поверхность с прорывами сетей и резким ухудшением санитарной ситуации в районах города, загрязнение реки с массовой гибелью рыбы и отравлением воды для миллионов людей, а также серьезные санитарно-эпидемиологические последствия, в частности вспышки кишечных инфекций, гепатита А или дизентерии и риски для работы больниц, школ и детских садов.

"Бортническая станция — одна из важнейших для Киева, как и энергетика. Ее повреждение приведет к экологической и гуманитарной катастрофе для всей страны", — резюмируется в сообщении.

Россия применяет новую тактику ударов — что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из главных инструментов российского террора против Украины. Наибольшая опасность угрожает регионам, входящим в 500-километровую зону поражения, охватывающую почти всю левобережную часть страны, южные области и часть северных регионов. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он также предупредил, что российские войска могут расширить перечень целей и начать наносить удары по новым видам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не остановятся. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ, вероятно, готовятся к новому массированному удару по Украине с применением баллистических ракет. Среди возможных целей называют Киев и Киевскую область. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы.

В Киевской городской государственной администрации призвали жителей заранее сделать запасы питьевой и технической воды для бытовых нужд и приготовления пищи, поскольку в случае новых атак возможны серьезные перебои с поставками. В Министерстве внутренних дел отметили, что Россия пытается оставить гражданское население без электроэнергии, тепла и воды, поэтому гражданам рекомендуют также подготовить запас продуктов длительного хранения, необходимых лекарств и собрать чемодан с документами, средствами гигиены, теплыми вещами, аптечкой, средствами обогрева и наличными деньгами.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Россия не намерена прекращать удары и продолжает готовиться к дальнейшему ведению войны.

