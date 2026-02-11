Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ хочет отравить Днепр, есть угроза для миллионов граждан - названа цель новой атаки

Юрий Берендий
11 февраля 2026, 23:06
232
Россия готовится атаковать Бортническую станцию аэрации, разрушение которой может привести к экологической и гуманитарной катастрофе, указывают мониторы.
РФ хочет отравить Днепр, есть угроза для миллионов граждан - названа цель новой атаки
РФ хочет отравить Днепр и устроить экоцид - мониторы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Россия хочет организовать экологическую катастрофу в Киеве ударом по Бортнической станции аэрации
  • В результате атаки Киев может остаться без воды, канализация может просочиться в Днепр
  • Такой теракт РФ может отравить воду для миллионов граждан на годы

Российские оккупационные войска могут готовить атаку на Бортническую станцию аэрации, которая является объектом ПАО "АК Киевводоканал" и единственной системой очистки сточных вод Киева и прилегающей агломерации. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Аналитики указали, что в течение дня МВД, ГСЧС и КГГА обращались к жителям с предупреждениями и рекомендациями сделать запасы питьевой и технической воды.

видео дня

"По информации соответствующих источников, одной из потенциальных целей врага является Бортницкая станция аэрации. Данная станция аэрации ПАО "АК Киевводоканал" – это единственные очистные сооружения сточных вод г. Киева и прилегающих городов и поселков Киевской области (Вышгород, Ирпень, Вишневое, Бортничи, Гнедин, Счастливое, Чабаны, Коцюбинское, Пуховка, Новоселки, Софиевская и Петропавловская Борщаговка, Гатное). На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также стоки промышленных предприятий", - говорится в сообщении.

Рекомендации МВД
Рекомендации МВД / Фото: МВД Украины
Рекомендации МВД для украинцев
Рекомендации МВД для украинцев / Скриншот

Каковы возможные последствия уничтожения Бортнической станции аэрации

Отмечается, что в случае разрушения станции городу может угрожать канализационный коллапс или масштабная экологическая катастрофа, ведь именно сюда поступает 95-100% всех стоков столицы и части области.

Худший сценарий предусматривает попадание неочищенных стоков в Днепр или их выход на поверхность с прорывами сетей и резким ухудшением санитарной ситуации в районах города, загрязнение реки с массовой гибелью рыбы и отравлением воды для миллионов людей, а также серьезные санитарно-эпидемиологические последствия, в частности вспышки кишечных инфекций, гепатита А или дизентерии и риски для работы больниц, школ и детских садов.

"Бортническая станция — одна из важнейших для Киева, как и энергетика. Ее повреждение приведет к экологической и гуманитарной катастрофе для всей страны", — резюмируется в сообщении.

Россия применяет новую тактику ударов — что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из главных инструментов российского террора против Украины. Наибольшая опасность угрожает регионам, входящим в 500-километровую зону поражения, охватывающую почти всю левобережную часть страны, южные области и часть северных регионов. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он также предупредил, что российские войска могут расширить перечень целей и начать наносить удары по новым видам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не остановятся. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко.

Искандер инфографика
ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска РФ, вероятно, готовятся к новому массированному удару по Украине с применением баллистических ракет. Среди возможных целей называют Киев и Киевскую область. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы.

В Киевской городской государственной администрации призвали жителей заранее сделать запасы питьевой и технической воды для бытовых нужд и приготовления пищи, поскольку в случае новых атак возможны серьезные перебои с поставками. В Министерстве внутренних дел отметили, что Россия пытается оставить гражданское население без электроэнергии, тепла и воды, поэтому гражданам рекомендуют также подготовить запас продуктов длительного хранения, необходимых лекарств и собрать чемодан с документами, средствами гигиены, теплыми вещами, аптечкой, средствами обогрева и наличными деньгами.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Россия не намерена прекращать удары и продолжает готовиться к дальнейшему ведению войны.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине Бортничи Киевская область новости Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

23:27Украина
РФ хочет отравить Днепр, есть угроза для миллионов граждан - названа цель новой атаки

РФ хочет отравить Днепр, есть угроза для миллионов граждан - названа цель новой атаки

23:06Война
Когда закончится война - Зеленский сделал заявление о датах референдума и выборов

Когда закончится война - Зеленский сделал заявление о датах референдума и выборов

22:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

Последние новости

00:51

После провала в финале: Khayat признался, вернется ли на Национальный отбор

00:16

Секрет маленькой буквы: что на самом деле означает "i" в iPhone, iPad и iPod

00:00

Умер 48-летняя звезда "Бухты Доусона" Джеймс Ван Дер Бик

11 февраля, среда
23:27

"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

23:20

Позиции крепчают: что изменилось в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - ХарченкоУкраине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко
23:14

Длительные графики возвращаются: как будут отключать свет в Днепре и области 12 февраляФото

23:06

РФ хочет отравить Днепр, есть угроза для миллионов граждан - названа цель новой атаки

22:26

Когда можно не платить за тепло и горячую воду: названо главное условие

22:11

Тодоренко решили уничтожить в России: за что поплатится предательница

Реклама
22:09

Когда закончится война - Зеленский сделал заявление о датах референдума и выборов

21:50

До 14 часов без света: новый график для Ровенской области на 12 февраля

21:49

Популярная в США актриса и модель госпитализирована в критическом состоянии

21:40

Ранний посев рассады: эксперт раскрыл типичные ошибки, чтобы не платить дважды

21:11

Когда могут закончить боевые действия в Украине: Зеленский назвал сроки

21:00

"Что б девчата не надеялись": Максим Галкин показал цветущую ПугачевуФото

20:34

Состоятся ли выборы 24 февраля и референдум: Зеленский дал окончательный ответ

20:26

Настоящий портал между эпохами в Украине: где находится мистическая деревня

20:14

Один дом в Харькове опередил время и его назвали первым: в чем уникальность

20:04

Вкусно, как в детстве: рецепт блюда, перед которым невозможно устоятьВидео

19:49

Кто может завоевать медаль для Украины на Олимпиаде: известен главный претендент

Реклама
19:45

Шквалы, снег и лавины: Украину накрывает штормовая погода

19:31

"Противно": Настя Каменских попала в новый скандал из-за своего поступка

19:29

Ситуация со светом для четырех городов самая сложная - в чем проблема

19:18

Слегла: Ада Роговцева рассказала о проблемах со здоровьем

19:14

Украина и РФ не подпишут договор о мире: неожиданный прогноз завершения войны

19:13

Рыхлые и румяные оладьи без молока и яиц: лучший рецепт

19:10

Почему РФ провалит цифровую диктатурумнение

18:50

"Дедлайн" Трампа: названы точные сроки завершения войны в Украине

18:47

Мороз постепенно отступает: какая будет погода в Днепре в конце недели

18:30

Повышение тарифов на свет и тепло в Украине - в СНБО предупредили украинцев

18:21

Легкие макияжи для Дня влюбленных: 3 идеи для свидания и тематической фотосессииВидео

18:17

"Сам вызвал скорую": известный украинский певец попал в больницу с инфарктом

18:12

Цены существенно снизились: в Украине подешевел популярный вид мяса

17:56

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

17:55

Паузы не будет: эксперт назвал, куда РФ готовится перебросить 150-тысячный кулак

17:45

Один трюк в доме разгоняет тепло за минуты: радиаторы "кочегарят" по максимумуВидео

17:14

На Полтавщину возвращается долгожданное тепло: синоптики назвали дату

17:00

Лучшие духи на весну/лето-2026: эксклюзивное парфюмерное "предсказание"

16:44

Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

16:41

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

Реклама
16:38

Китайский гороскоп на завтра 12 февраля: Драконам - одиночество, Лошадям - страх

16:36

Украинцев призвали запастись водой: названа дата обстрела

16:35

Как правильно сказать "перчатки": филолог удивила неожиданным ответом

16:32

Что будет с ценами на продукты: украинцев предупредили о нюансе из-за обстрелов

16:20

Кто сделал монстра из Путина и почему мира не будет после его смерти - командирВидео

16:07

"Отдать медаль россиянам": Ризатдинова сделала заявление о скандале на Олимпиаде-2026

16:06

ВСУ впервые сбили редкий вражеский дрон с искусственным интеллектом: чем он опасен

15:48

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

15:44

"Мгла" возвращается: в Голливуде снимут новую экранизацию книги Стивена Кинга

15:18

Старт в стриминге: оборудование для начинающих и профессионалов, которые хотят начать трансляции новости компании

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять