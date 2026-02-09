Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко

Россия начала активно терроризировать Украину баллистическими ракетами, сбить которые крайне трудно, под угрозой все левобережье и не только, отметил Коваленко.

Россия будет активнее наносить по Украине удары ракетами, которые крайне сложно перехватить – Коваленко / Коллаж: Главред

Российский ракетно-дроновый террор против Украины набирает обороты. Все чаще Россия применяет для ударов по украинским городам десятки баллистических ракет за атаку, а сбить их гораздо сложнее, чем крылатые. Так, в январе 2026 года российские войска применили рекордное количество баллистических ракет – 91 за месяц.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал Главреду, почему Россия стала чаще бить баллистикой по Украине, почему для нас это является серьезной проблемой и одним из основных вызовов 2026 года, каким регионам страны это создаст наибольшие угрозы и проблемы, по каким целям россияне будут запускать баллистику, сколько РФ производит баллистических ракет, а также почему российский ракетный террор будет масштабироваться, и на ракетный голод в России рассчитывать не стоит.

Почему Россия стала больше использовать баллистику для атак на Украину? О чем это свидетельствует, неужели другие ракеты закончились?

Факторов, которые к этому привели, несколько.

Другие ракеты не закончились, они продолжают производиться. Ранее основными средствами поражения, которые использовала Россия, были ракеты Х-101 и 3М-14 "Калибр". Теперь эти ракеты применяются реже не потому, что их нет, а потому что в результате операции "Паутина" 1 июня 2025 года большая часть носителей Х-101, то есть самолеты Ту-95 и Ту-160, была уничтожена или повреждена. России сейчас не хватает носителей, чтобы устраивать массированные масштабные удары ракетами Х-101. За последнее время средний показатель применения Х-101 составил 15-20 ракет, тогда как в 2022 году россияне за атаку выпускали 90-100. Это свидетельствует о нехватке носителей. Именно поэтому ракета Х-101 не так актуальна, как раньше.

Россия стала меньше использовать "Калибры" и Х-101 из-за нехватки носителей и способности Украины их перехватывать, отметил Коваленко / Фото: Минобороны РФ

То же самое касается и 3М-14 "Калибр". За время полномасштабного вторжения в Украину в Черном море было уничтожено и повреждено много носителей "Калибров", именно кораблей-ракетоносцев. И для России сейчас проблема не только в том, что в Черном море ей не хватает носителей "Калибров", но и в том, что в большинстве случаев за эти четыре года они отработали свой ресурс, то есть пусковые установки крайне изношены. Но для того, чтобы их обслужить и отремонтировать, их нужно вывезти за пределы Черного моря, на ремонтные заводы где-то аж на Балтике. Вот России и остается одно – использовать тот ресурс, который есть в наличии.

Следовательно, и "Калибры", и Х-101 так часто не используются именно из-за проблем с носителями.

Другой фактор заключается в том, что крылатые ракеты и малого, и среднего радиуса действия сбиваются почти всеми средствами противовоздушной обороны, которые есть в наличии у Украины. Они уязвимы, и у нас есть широкая номенклатура средств, которые их сбивают. Кроме того, на эти ракеты достаточно эффективно охотятся истребители МиГ-29 и F-16. Поэтому россияне могут использовать хоть два десятка крылатых ракет, но это не значит, что все они достигнут цели – скорее всего, они будут перехвачены.

РФ наладила производство баллистических ракет даже больше, чем крылатых Х-101, отметил Коваленко / Инфографика: Главред

А вот баллистические ракеты могут перехватить только ЗРК Patriot и SAMP/T. Другие средства ПВО, даже истребители, их не перехватывают. Баллистические ракеты достаточно сложны именно из-за своей баллистической траектории нанесения ударов и некоторых других свойств.

Россияне сейчас делают ставку именно на баллистику, поскольку, во-первых, баллистические ракеты трудно перехватить, а, во-вторых, их не нужно привязывать к авиационному или морскому носителю, которых и так мало. Пусковые установки для запуска баллистических ракет – сухопутные, поэтому их можно зафиксировать только тогда, когда они осуществляют пуск. Уничтожение самой пусковой установки, например, "Искандера", осуществить сложно. Поэтому предупреждение ударов баллистическими ракетами является достаточно проблематичным для нас.

Объясню – почему. Когда речь идет о крылатой ракете Х-101, мы понимаем, что есть вероятность пусков, как только самолеты поднимаются в воздух. За полтора-два часа они выходят на пусковую площадку, осуществляют пуск, о чем сообщают мониторинговые каналы. И где-то примерно через час-полтора эти ракеты появляются в нашем воздушном пространстве. То есть есть достаточно времени, чтобы гражданские лица позаботились о безопасности, то есть спустились в метро или укрытие, а силы ПВО уже были приведены в режим повышенной боевой готовности.

Стоимость баллистической ракеты для ОТРК "Искандер-М" 9М723 составляет примерно 1,5 млн долларов, отметил Коваленко / Инфографика: Главред

С "Калибрами" та же история: как только носитель "Калибров" выходит в море, все уже начеку. Он осуществляет пуск, и примерно через час ракеты попадают в наше воздушное пространство, и начинается охота на них.

С баллистикой все гораздо сложнее: когда пусковая установка выезжает на позицию для осуществления пуска, она незаметна, ее никто не видит. Пуск фиксируется только тогда, когда он осуществляется. Но, в отличие от крылатых ракет дозвукового типа, баллистика летит гораздо быстрее – со сверхзвуковой скоростью, а потому и отреагировать гораздо сложнее, потому что речь идет даже не о минутах, а значительно меньше. Поэтому перехват таких ракет значительно сложнее.

Кроме того, что у россиян довольно много пусковых установок для запуска баллистических ракет, есть и другой важный момент: Россия за последние годы наладила производство баллистических ракет даже больше, чем крылатых Х-101.

Сегодня у РФ есть возможность производить в сутки не менее двух единиц готовой продукции баллистической ракеты для ОТРК "Искандер-М" 9М723. Подчеркиваю, это – как минимум, то есть за сутки они могут произвести и три, и четыре такие ракеты.

Это зависит от того, сколько элементов для производства этих ракет России поставляется контрабандой. Как правило, микросхемы, микрочипы, полупроводники, которые используются в этих ракетах, идут контрабандой через другие страны, в частности, через Китай. Если этих элементов и комплектующих много, производство баллистических ракет растет; если есть задержка с поставками – производство немного тормозит. Поэтому Россия сегодня имеет производство этих ракет даже больше, чем Х-101 и 3М-14.

Параллельно Россия постоянно делает запросы в Северную Корею на поставку ракет KN-23, которые являются аналогом 9М723, почти точной копией этой ракеты. КНДР имеет меньшие мощности по производству этих ракет, тем не менее, время от времени она отправляет России KN-23.

Именно поэтому баллистическая ракета стала сейчас столь популярным средством российского террора против Украины, который Россия пытается масштабировать.

Россия пытается масштабировать ракетный террор против Украины, отметил Коваленко / Фото: ГСЧС Украины

Поставляет ли Иран России баллистику?

Нет, никаких доказательств того, что Иран поставляет России баллистическое оружие, нет.

Насколько производство баллистических ракет дороже, чем производство крылатых ракет? Можем ли мы говорить о том, что каждая атака на Украину теперь обходится России дороже, чем раньше, когда она обстреливала нас в основном крылатыми ракетами и "шахедами"?

Нет, это почти та же ценовая категория – примерно 1,5 млн долларов (именно такой, в частности, является стоимость баллистической ракеты 9М723).

Для поражения каких целей РФ, как правило, применяет баллистику? Не по поездам и автобусам, которые были поражены во время недавних атак, она же ею бьет. То есть не получается ли так, что россияне "микроскопом гвозди забивают"?

По поездам Россия не наносит ударов баллистикой, разве что это какие-то крайне важные для нее цели, например, перевозка военных грузов. Такие случаи были в 2022-2023 годах.

Преимущественно баллистикой россияне бьют по важным для них объектам: ТЭС, подстанциям, военным объектам, полигонам и т. д. Баллистику россияне не тратят на удары по автобусным остановкам где-то в пригороде Днепра.

Впрочем, если Россия применяет баллистические ракеты по городам, пытаясь поразить объект, который она считает важным, то одновременно прилетает и по гражданским объектам рядом. 500 кг взрывчатого вещества осколочно-фугасного типа или кассетного типа – такой удар в любом случае затронет и гражданских.

Россияне бьют по городам этими ракетами, понимая, что будут гибнуть и гражданские. Один из таких примеров – это удар 29 апреля 2024 года баллистикой с кассетной боевой частью по зоне отдыха (вблизи Трассы здоровья) в Одессе, то есть по месту, где не было никаких военных объектов. Это был демонстративный удар, нанесенный для запугивания населения в рамках "зернового террора", который тогда устраивала Россия.

Таким образом, если России понадобится запугать население, она вполне может осуществить такой террористический удар баллистикой и по невоенным объектам. Но в основном россияне бьют ею по объектам, которые, как они считают, важно уничтожить.

Как, по вашему прогнозу, Россия может изменить тактику ударов с учетом приближения весны и более массового использования баллистики? Какие цели будут в приоритете, какие регионы под наибольшей угрозой?

Наибольшая угроза для регионов, которые попадают в 500-километровую зону поражения баллистики, а это почти вся левобережная часть Украины, юг и частично север.

Что касается объектов, то россияне часто используют баллистическое оружие для ударов по складским помещениям, в частности, это может быть "Новая почта", склады крупных супермаркетов, в том числе строительных. Также это могут быть крупные объекты не энергетической инфраструктуры, а другого назначения, например, логистические объекты, железная дорога и т.д. Также россияне могут выбрать новый тип целей, по которым будут наносить удары.

В любом случае они не будут останавливаться. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора.

Россия использует баллистику в основном для ударов по складам, крупным супермаркетам и почтовым терминалам, отметил Коваленко / Фото: ГСЧС Украины

А как насчет ударов по энергетике, прекратятся ли они с наступлением тепла?

К лету, я думаю, их количество уменьшится. В теплый период года россияне будут акцентировать внимание на других объектах. Впрочем, в целом, и весной, и летом, и осенью 2026 года Россия все равно будет наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Сейчас, зимой, она максимально активизировала эти удары, весной их станет меньше, но они будут сохраняться.

Вы сказали, что Россия производит не менее двух ракет в сутки. Если учитывать, что Россия осуществляет одну массированную атаку в неделю, то, получается, за одну атаку она сможет запускать по Украине до 20 баллистических ракет? Или больше – с учетом поставок из Северной Кореи и накопленных собственных запасов? То есть сколько за одну атаку по нам может прилетать российской баллистики?

Сколько баллистических ракет прилетит за одну атаку, будет зависеть от того, сколько у России есть в наличии боеспособных пусковых установок ОТРК "Искандер-М". Максимальное количество баллистических ракет, которое россияне запускали за атаку, составляло 32 ракеты, но не все они были 9М723, а было несколько ракет Х-55 с баллистической траекторией. Сейчас у них задействовано не более 15 пусковых установок, то есть 30 ракет они могут за раз запускать.

И да, у России действительно есть запасы 9М723, правда, они не такие большие, как Х-101 и "Калибров". Но, тем не менее, благодаря постоянному производству россияне могут накапливать баллистику, обеспечивая себе как ежедневный террор (то есть поражение одной-двух отдельно взятых целей в сутки), так и способность наносить массированные удары, применяя за раз 32 баллистические ракеты. К этому нужно готовиться. У россиян такая возможность есть.

Если противостояние российской баллистике станет одним из основных вызовов 2026 года, потому что сбивать ее мы можем исключительно Patriot и SAMP/T, то просматриваются ли сейчас какие-то варианты, каким образом мы в дальнейшем будем справляться с вражеской баллистикой? Ведь тех же Patriot и ракет к ним у нас мало.

Кроме активной обороны, мы можем начать настоящую охоту на российские пусковые установки, чтобы уничтожать их на территории РФ. Это очень сложная задача: их трудно выследить, зафиксировать, сопровождать и уничтожать. Но если мы говорим о каком-то противодействии, то оно может быть только такая.

Радует то, что это трудно, но не невозможно...

Да, это можно сделать. Мы таким образом уже уничтожали пусковые установки "Искандер-М", а также зарядные машины. Они были уничтожены во время точных операций на территории Российской Федерации, но реализовать их было очень сложно.

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

