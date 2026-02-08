Невероятное перевоплощение: застенчивый котенок из приюта стал звездой в Сети

Спустя неделю в доме Джессики кошка полностью адаптировалась и стала более уверенной.

https://glavred.info/life/neveroyatnoe-perevoploshchenie-zastenchivyy-kotenok-iz-priyuta-stal-zvezdoy-v-seti-10739072.html Ссылка скопирована

История кошки из приюта взволновала сеть / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Кошка была в приюте с двух месяцев и её забирали в дом

Видео на TikTok о её приключениях стало настоящим хитом

Жительница Миннесоты, Джессика, долго выбирала своего первого питомца, тщательно подходя к выбору, пока одна фотография не изменила всё. Увидев снимок кошки по имени Кэррот, она сразу почувствовала, что должна забрать её домой.

По словам Джессики, она связалась с приютом, узнав, что кошка была там с двух месяцев, и её не забирали в дом уже пять месяцев, что довольно редко для молодых животных, пишет Newsweek.

видео дня

Тем не менее, кошка была очень застенчивой, что мешало её устройству. Однако Джессика не побоялась её стеснительности и решила, что кошка просто нуждается в времени, чтобы привыкнуть. Поехав за ней на встречу, она обнаружила, что животное сразу подошло и позволило себя погладить.

Спустя неделю в доме Джессики кошка полностью адаптировалась и стала более уверенной. В одном из видео в TikTok Джессика показала, как пушистик превратился из самой застенчивой кошки в приюте в милого и игривого питомца. Теперь она наслаждается своей жизнью в новом доме, радуясь вниманию и ласке.

/ Инфографика: Главред

Хотя первое время кошка пряталась, постепенно она стала проявлять больше уверенности, даже начав играть с игрушками. Джессика, хоть и переживает за свою новую роль владельца, абсолютно счастлива с новым другом.

Видео на TikTok о её приключениях стало настоящим хитом, собрав миллионы просмотров и множество положительных откликов. Комментарии пользователей пестрят от восхищения: "Она такая милая!" и "Поздравляю с новым другом!".

/ Скриншот

Хозяина собаки ожидал неожиданный поворот: что случилось?

Эрин Рид усыновила щенка мини-таксы по имени Пампкин и сразу заметила его забавную особенность — одно ухо, которое торчало в сторону. Однако вскоре и второе ухо поднялось, и Пампкин стал еще более привлекательным. Хозяйка объяснила, что у щенка редкая форма ушей, напоминающая "розовые" уши, что делает его внешний вид по-настоящему уникальным для этой породы.

Ранее сообщалось о том, что женщина оставила ненадолго свою кошку одну дома. Владелица не надеялась, что реакция животного будет настолько драматичной и заставит ее пожалеть о своем поступке.

Как писал ранее Главред, в зоопарке Хошимина, что во Вьетнаме, посетители заметили необычную картину. В вольере для медведей спокойно гуляла домашняя кошка.

Больше новостей о котиках:

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред