Невероятное перевоплощение: застенчивый котенок из приюта стал звездой в Сети

Вы узнаете:
- Кошка была в приюте с двух месяцев и её забирали в дом
- Видео на TikTok о её приключениях стало настоящим хитом
Жительница Миннесоты, Джессика, долго выбирала своего первого питомца, тщательно подходя к выбору, пока одна фотография не изменила всё. Увидев снимок кошки по имени Кэррот, она сразу почувствовала, что должна забрать её домой.
По словам Джессики, она связалась с приютом, узнав, что кошка была там с двух месяцев, и её не забирали в дом уже пять месяцев, что довольно редко для молодых животных, пишет Newsweek.
Тем не менее, кошка была очень застенчивой, что мешало её устройству. Однако Джессика не побоялась её стеснительности и решила, что кошка просто нуждается в времени, чтобы привыкнуть. Поехав за ней на встречу, она обнаружила, что животное сразу подошло и позволило себя погладить.
Спустя неделю в доме Джессики кошка полностью адаптировалась и стала более уверенной. В одном из видео в TikTok Джессика показала, как пушистик превратился из самой застенчивой кошки в приюте в милого и игривого питомца. Теперь она наслаждается своей жизнью в новом доме, радуясь вниманию и ласке.
Хотя первое время кошка пряталась, постепенно она стала проявлять больше уверенности, даже начав играть с игрушками. Джессика, хоть и переживает за свою новую роль владельца, абсолютно счастлива с новым другом.
Видео на TikTok о её приключениях стало настоящим хитом, собрав миллионы просмотров и множество положительных откликов. Комментарии пользователей пестрят от восхищения: "Она такая милая!" и "Поздравляю с новым другом!".
Хозяина собаки ожидал неожиданный поворот: что случилось?
Эрин Рид усыновила щенка мини-таксы по имени Пампкин и сразу заметила его забавную особенность — одно ухо, которое торчало в сторону. Однако вскоре и второе ухо поднялось, и Пампкин стал еще более привлекательным. Хозяйка объяснила, что у щенка редкая форма ушей, напоминающая "розовые" уши, что делает его внешний вид по-настоящему уникальным для этой породы.
Ранее сообщалось о том, что женщина оставила ненадолго свою кошку одну дома. Владелица не надеялась, что реакция животного будет настолько драматичной и заставит ее пожалеть о своем поступке.
Как писал ранее Главред, в зоопарке Хошимина, что во Вьетнаме, посетители заметили необычную картину. В вольере для медведей спокойно гуляла домашняя кошка.
Больше новостей о котиках:
- Что на самом деле делает кот, когда хозяина нет дома: раскрыт опасный нюанс
- Почему коты так любят сидеть у окна: ответ точно удивит хозяев
- Почему коты без ума от коробок - истинные причины знают единицы
Об источнике: Newsweek
Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред