Не просто игра: почему коты гоняются за лазером и какая в этом опасность

Зооэксперты AnimalWised объяснили, почему игра с лазерной указкой может быть опасной для кошек и как сделать ее более безопасной для пушистого питомца.

Почему коты гоняются за лазером - почему котам нельзя лазерную указку / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

Почему котам нельзя лазерную указку

Что видит кошка с помощью лазерной указки

Как коты видят лазерную указку

Многие владельцы кошек любят развлекать своих любимцев лазерной указкой. Однако эксперты AnimalWised в видео на YouTube предупреждают - эта забава не такая уж и безопасная. Она может нанести вред психическому и даже физическому здоровью животного.

Главред выяснил, почему котам нравятся лазерные указки.

Как играть с кошачьей лазерной указкой

"Лазер не позволяет коту физически поймать цель. Это может привести к разочарованию, поскольку их охотничий инстинкт не удовлетворяется", - объясняют зооэксперты.

По их словам, в долгосрочной перспективе такая игра может вызвать у кота тревогу или стресс. Ведь для животного важно не только преследовать добычу, но и получить награду в виде реального улова.

Смотрите видео о том, можно ли играть с котом лазерной указкой:

Можно ли играть с котом лазерной указкой

"Когда вы играете с лазерной указкой, ваша кошка очень возбуждается, преследуя эту маленькую точку. Это может сделать ее чрезмерно нервной и неспособной расслабиться", - отмечают эксперты AnimalWised.

Специалисты добавляют, что со временем эта игра может превратиться в навязчивую идею.

"Ваша кошка может начать преследовать другие света, тени или блики по всему дому, даже когда лазера нет", - говорится в пояснении.

Опасность для зрения

Эксперты предостерегают, что направлять лазер непосредственно в глаза вашей кошки или свои собственные очень опасно.

"Интенсивный свет может сжечь чувствительную часть глаза, которая называется сетчаткой, что может вызвать постоянное повреждение зрения", - предупреждают они.

Именно поэтому никогда не стоит направлять луч лазера в глаза.

Почему кошки любят красную точку от лазерной указки

Хотя специалисты не считают игру с лазером полностью запрещенной, они отмечают важные правила.

"Чтобы лазерная игра была безопасной и веселой, всегда сочетайте ее с реальными игрушками, которые ваш кот может ловить и жевать", - говорится в видео.

Таким образом животное не только преследует точку, но и получает удовольствие от настоящей охоты. Это поможет избежать стресса и разочарования.

Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

