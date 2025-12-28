Зарплаты педагогов резко вырастут: МОН назвал дату начисления надбавки

Учителя будут получать на 30% больше.

Педагогам повысят зарплату / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине зарплаты педагогов вырастут на 30%. Повышение произойдет с 1 января 2026 года. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

В ведомстве отмечают, что в госбюджете на 2026 год для повышения заработных плат педагогическим работникам учебных заведений, финансируемых из государственного бюджета, предусмотрены средства в размере 64,6 миллиарда гривен.

Повышение окладов будет касаться не только школьных педагогов, но и работников дошкольного, внешкольного и профессионального образования, финансируемых преимущественно из местных бюджетов.

Кроме того, с января по август 2026 года учителя школ продолжат получать доплату за работу в неблагоприятных условиях труда:

2000 грн (2600 грн до уплаты налогов) для всех педагогических работников;

4000 грн (5200 грн до уплаты налогов) для педагогов, которые очно работают на прифронтовых территориях.

"Это станет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы и усилит престиж профессии в условиях военного времени", - говорится в сообщении.

Увеличение выплат украинцам - новости по теме

Ранее Главред писал, что с 1 января 2026 года в Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум. В частности, общий прожиточный минимум увеличится до 3209 грн.

Недавно директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк сообщила, что в 2026 году 56% работодателей планируют увеличение зарплат для работников. Размер повышения составит в среднем 10-20%.

Кроме этого, на 1 марта 2026 года в Украине запланирована индексация пенсий. Это ежегодная процедура, которая проводится для частичной компенсации роста цен на товары и услуги. Перерасчет осуществляется автоматически - без дополнительных обращений от пенсионеров, на основе материалов их пенсионных дел.

Об источнике: Министерство образования и науки Украины Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности,трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования или осуществляющих другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

