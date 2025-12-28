Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зарплаты педагогов резко вырастут: МОН назвал дату начисления надбавки

Марина Фурман
28 декабря 2025, 13:04
263
Учителя будут получать на 30% больше.
деньги, зарплата учителям
Педагогам повысят зарплату / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Зарплата учителей вырастет на 30%
  • Повышение платы произойдет с 1 января 2026 года

В Украине зарплаты педагогов вырастут на 30%. Повышение произойдет с 1 января 2026 года. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

В ведомстве отмечают, что в госбюджете на 2026 год для повышения заработных плат педагогическим работникам учебных заведений, финансируемых из государственного бюджета, предусмотрены средства в размере 64,6 миллиарда гривен.

видео дня

Повышение окладов будет касаться не только школьных педагогов, но и работников дошкольного, внешкольного и профессионального образования, финансируемых преимущественно из местных бюджетов.

Кроме того, с января по август 2026 года учителя школ продолжат получать доплату за работу в неблагоприятных условиях труда:

  • 2000 грн (2600 грн до уплаты налогов) для всех педагогических работников;
  • 4000 грн (5200 грн до уплаты налогов) для педагогов, которые очно работают на прифронтовых территориях.

"Это станет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы и усилит престиж профессии в условиях военного времени", - говорится в сообщении.

Увеличение выплат украинцам - новости по теме

Ранее Главред писал, что с 1 января 2026 года в Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум. В частности, общий прожиточный минимум увеличится до 3209 грн.

Недавно директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк сообщила, что в 2026 году 56% работодателей планируют увеличение зарплат для работников. Размер повышения составит в среднем 10-20%.

Кроме этого, на 1 марта 2026 года в Украине запланирована индексация пенсий. Это ежегодная процедура, которая проводится для частичной компенсации роста цен на товары и услуги. Перерасчет осуществляется автоматически - без дополнительных обращений от пенсионеров, на основе материалов их пенсионных дел.

Другие новости:

Об источнике: Министерство образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности,трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования или осуществляющих другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

зарплаты учителя новости Украины повышение зарплат
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

14:52Война
"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

14:31Синоптик
Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

14:09Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

Последние новости

14:35

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

14:34

Добрый дедушка или ночной ужас: кем на самом деле является домовой

14:31

"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

14:09

Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

14:02

Нефтяные гиганты и базы в огне: Силы обороны поразили сразу шесть объектов РФВидео

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
13:53

Россияне могут нанести массированный удар на Новый год: какой город под угрозой

13:38

Вопрос Трампа к кремлёвцам: предоплата прошла, где перемирие?мнение

13:34

Почему Кремль боится Львова больше, чем НАТО: главный миф российской пропаганды

13:04

Зарплаты педагогов резко вырастут: МОН назвал дату начисления надбавки

Реклама
12:55

Враг проникает в центральные районы важного города: военные сделали заявление

12:55

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

12:28

Умерла легендарная французская актриса Бриджит Бардо

12:05

Погода на Новый год удивит украинцев: где ударит мороз до -19 °C

12:01

Гороскоп на завтра 29 декабря: Овнам - важное приглашение, Водолеям - риск

11:55

Звездная закуска на новогодний стол: быстрый рецепт бутербродов с селедкой

11:54

Кинолог назвал пять самых сложных пород собак

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

11:00

Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

10:58

Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресеньеФото

Реклама
10:18

"Украинская власть никогда не подпишет мирные соглашения": экономист объяснил почему

10:14

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

10:04

Сколько будет стоить доллар после Нового года - неожиданный прогноз банкира

09:31

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 декабря (обновляется)

09:10

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:01

Гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января: Рыбам - перемены, Львам - успех

08:52

Уникальные два сценария: ветеран АТО сказал, как может закончиться война в Украине

08:27

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

08:14

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

05:30

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

04:41

Его можно обойти за несколько минут: где расположен самый маленький город Украины

03:37

Как избавиться от льда во дворе и не убить растения

02:55

Землю ждёт удар невиданной силы: ученые предупредили о катастрофической аномалии

02:23

Как легко убрать воск от свечи: секретный трюк, о котором мало кто знает

01:37

Сколько проедет авто после загорания лампочки уровня топлива - реальный запас хода

27 декабря, суббота
23:45

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

22:32

Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом

22:18

Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

Реклама
21:27

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

20:40

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматумВидео

20:30

Почти никто не замечает: скрытая функция популярного прибора на кухне меняет всеВидео

19:29

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войныВидео

19:19

Три батальона РФ "стерли в порошок": штурмовой полк ВСУ зачищает город на юге

19:10

Что еще важного Буш и Путин обсуждали в слитом разговоре: интересная детальмнение

18:35

Отключение света 28 декабря: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:20

Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ

17:43

"Это нелегко": Половинкина в слезах приняла поражение в финале "Холостяка"Видео

17:42

Без света 520 тысяч семей, поражены объекты "Нафтогаза": новые детали атаки РФФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять