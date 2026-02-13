РФ ударила по инфраструктуре Одессы: повреждены порт и энергосистема, есть жертва и раненые

После ночной атаки в Одесской области разбирают завалы и восстанавливают свет.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-po-infrastrukture-odessy-povrezhdeny-port-i-energosistema-est-zhertva-i-ranenye-10740464.html Ссылка скопирована

РФ атаковала порт и объекты энергетики в Одессе / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Кратко:

В результате атаки погиб один человек, шестеро - пострадали

Под ударом оказались портовая, жилая, промышленная и энергетическая инфраструктура

В порту повреждены склады с удобрениями, возникли пожары

В результате российской атаки на Одесскую область в ночь на 13 февраля один человек погиб, шестеро - пострадали. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, состояние трех пострадавших тяжелое, медики оказывают им всю необходимую помощь.

видео дня

Глава ОВА уточнил, что целью удара являлись объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры области. В порту повреждены склады с удобрением. Возникли пожары – загорелись 4 легковых автомобиля и грузовые вагоны.

Тем временем в компании ДТЭК сообщили, что российская армия ударила по энергетической инфраструктуре Одессы.

"Ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Разрушения очень серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте удара разбирают завалы.

"Сделаем все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры", - добавили в ДТЭК.

Как писал Главред, вечером 12 февраля Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. Взрывы прогремели в разных районах Одессы. Из-за атаки в Одесском районе возникли перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Специалисты уже проводят осмотр повреждений и восстанавливают сети. На местах работают все соответствующие службы. Подробности ночной атаки утром 13 февраля раскрыл глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Одесская область: графики отключений на 13 февраля

Как сообщили в ДТЭК, графики отключений света действуют только там, где разрешает состояние сети. В то же время в области большое количество аварий из-за непогоды.

"Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесчины – продолжаются экстренные отключения", - говорится в сообщении.

График отключения света 13 февраля / t.me/dtek_ua

График отключения света 13 февраля / t.me/dtek_ua

Просмотреть графики можно в чат-боте и на сайте.

График отключения света Одесса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

График отключения света Одесса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Группы отключения света Одесса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Где найти пункт несокрушимости

Пункты несокрушимости в Одессе и области работают для обеспечения электроэнергией, теплом, связью и водой во время блэкаутов.

Найти ближайший пункт можно через приложение "Дія", на официальной карте nezlamnist.gov.ua или в местных администрациях.

Кроме стационарных пунктов в школах и ГосЧС действуют мобильные пункты.

Атаки на другие регионы Украины - последние новости

Вечером 12 февраля 2026 года армия государства-агрессора РФ атаковала Краматорск. Оккупанты попали по дому, где жила семья. Погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат. Кроме того, получили телесные повреждения 43-летняя мать погибших парней и 65-летняя старушка. У женщин диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузией. Пострадавшим предоставлена ​​квалифицированная медицинская помощь.

В ночь на 12 февраля 2026 в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. Днепр и район были под ударом ракет и беспилотников. Повреждены жилые дома. В Днепре были ранены младенец и 4-летняя девочка.

В ночь на 11 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами город Богодухов на Харьковщине. В результате пострадала беременная женщина. Трое маленьких детей и 34-летний мужчина погибли. Известно, что семья несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев.

Другие новости:

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред