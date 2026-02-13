Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

По словам специалиста, если в определенном регионе уже случались сильные землетрясения, то подобные события могут повториться.

Насколько серьезными могут быть землетрясения в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Киеве расчетная сейсмическая интенсивность составляет около 6 баллов, в Винницкой и Черновицкой областях - до 6,5.

Строительные нормы предусматривают запас прочности сооружений до 6,5–7 баллов.

В Украине снова заговорили о сейсмической опасности - и не случайно. По словам доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Института геофизики НАНУ Дмитрия Гриня в интервью Главреду, страна действительно может ощутить землетрясения заметной силы, хотя их характер и последствия существенно зависят от региона.

Ученый объясняет, что максимальная интенсивность толчков всегда фиксируется вблизи эпицентра. Именно поэтому отдельные области имеют более высокие расчетные показатели.

В частности, в Киеве, согласно государственным строительным нормам и картам сейсмического районирования, ожидаемая интенсивность составляет около 6 баллов. Зато в Винницкой и Черновицкой областях возможны более сильные колебания - более 6 баллов, иногда до 6,5.

"Семь баллов - это, как правило, интенсивность вблизи эпицентра землетрясения", - отмечает Гринь, подчеркивая, что такие показатели не являются фантастическими для территории Украины.

Он добавляет, что сейсмология в значительной степени основана на статистике: если в определенном регионе уже случались землетрясения интенсивностью 6 баллов, то подобные события могут повториться. Именно поэтому строительные нормы предусматривают дополнительный запас прочности для сооружений.

По словам ученого, современные объекты проектируются так, чтобы они выдерживали не только расчетные 6 баллов, но и потенциально более сильные толчки - до 6,5-7 баллов. Это позволяет минимизировать риски даже в случае маловероятных, но возможных сценариев.

Землетрясение может разрушить Крымский мост: мнение эксперта

Раньше Гринь рассказал, что большая часть ощутимых на территории Украины землетрясений поступает из Вранчанской зоны (Румыния).

Во время мощных толчков с эпицентром в этом районе первые сейсмические волны достигают Киева примерно за две минуты, а самые разрушительные - за пять. Серьезную угрозу также представляют Крым и акватория Черного моря. Землетрясение в этом регионе в 1927 году привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам. По словам Гриня, с тех пор прошло почти сто лет - а это типичный временной интервал для повторения сильных сейсмических событий в этом районе.

Грынь добавил, что если в Крыму произойдет землетрясение силой 7-8 баллов, Керченский мост может быть разрушен, поскольку построен на геологически нестабильной территории с разломами и грязевыми вулканами.

Землетрясения в Украине - новости по теме

В Украине произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Подземные толчки ощутили сразу в нескольких регионах. Отмечается, что эпицентр находился на глубине 10 км в Азовском море. Толчки были зафиксированы в 78 км к северо-западу от Керчи и в 35 км к северо-западу от Щолкино.

Как писал Главред, 28 октября в Украине произошло землетрясение в Днестровском районе Черновицкой области. Землетрясение было магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера). Оно произошло на глубине 3 км.

29 сентября во Львовской области произошло землетрясение. По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым.

О личности: Дмитрий Гринь Дмитрий Николаевич Гринь — украинский ученый-сейсмолог, доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина Национальной академии наук Украины (НАНУ). Один из ведущих украинских экспертов по землетрясениям и сейсмической активности, регулярно комментирует для СМИ природные причины землетрясений в Украине и соседних регионах, сейсмические риски для различных областей Украины, влияние человеческой деятельности и взрывов на сейсмичность.

