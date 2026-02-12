Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

НБУ заметно снизил официальные курсы доллара, евро и злотого.

На пятницу, 13 февраля, Национальный банк Украины несколько укрепил гривню по отношению к основным иностранным валютам. Доллар США, евро и польский злотый продемонстрировали умеренное снижение. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара США установлен на уровне 42,99 грн/долл., что ниже показателя четверга, 12 февраля (43,0318 грн/долл.). Таким образом, американская валюта подешевела на 4 копейки.

Евро также снизился в цене. НБУ установил курс на уровне 51,03 грн/евро против 51,21 грн/евро днем ранее. Европейская валюта потеряла 17 копеек.

В то же время на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,06/43,09 грн/долл., а евро - 51,15/51,17 грн/евро.

Курс злотого на 13 февраля

Польский злотый подешевел до 12,11 грн, тогда как накануне его курс составлял 12,15 грн. Снижение составило около 5 копеек.

Что будет с курсом доллара в ближайшее время - прогноз эксперта

Доллар на мировых рынках находится под давлением, что уже отражается на валютном рынке Украины. Из-за этого гривня в ближайшее время может несколько укрепиться или оставаться в пределах узкого курсового диапазона, заявила член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

По ее словам, этому способствуют достаточные валютные резервы Украины и слабость доллара на глобальных рынках. Если не произойдет серьезных потрясений, в частности проблем с энергоснабжением, курс гривни будет оставаться стабильным или будет иметь тенденцию к умеренному укреплению.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, эксперт Тарас Лесовой сообщил, что валютный рынок Украины стабилизируется благодаря активности аграрного сектора и снижению спроса импортеров. С 9 по 15 февраля на курс будет влиять бюджетный фактор - налоговые платежи будут стимулировать бизнес продавать валюту. Ожидается, что доллар будет находиться в пределах 42,75-43,5 грн/долл. на межбанке, а евро - 50-52 грн/евро.

Также Лесовой сообщил, что до 22 февраля резких колебаний курса доллара не ожидается. Технические колебания свыше 43 грн не меняют настроений рынка.

Ранее президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас отметил, что гривня сохраняет относительную стабильность по отношению к доллару США, однако постепенно слабеет по отношению к евро под влиянием глобальных экономических факторов. По его словам, в феврале динамика курса валют в значительной степени будет зависеть от политики Национального банка Украины и ситуации на мировых финансовых рынках.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

