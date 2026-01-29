Укр
Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале

Руслана Заклинская
29 января 2026, 16:00
Президент Ассоциации украинских банков отметил, что стабильность гривни сейчас напрямую зависит от обстрелов и температуры воздуха.
Евро по 50 останется в памяти: эксперт раскрыл, что будет с курсом валют в феврале
Эксперт спрогнозировал курс в феврале / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какова была динамика курса гривни к доллару в январе
  • Как менялся курс гривни к евро и почему он рос
  • Чего ожидать от курса гривни к доллару и евро в феврале

Гривня сохраняет относительную стабильность по отношению к доллару, но слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов. В феврале ключевую роль на курс валют будут играть действия НБУ и ситуация на мировых рынках. Об этом в комментарии Главреду сообщил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

В январе курс гривни к доллару колебался в пределах 42,35-43,41 грн/долл., а в конце месяца частично стабилизировался на уровне 42,96 грн/долл. По его словам, ослабление гривни в начале месяца объясняется сезонным ростом спроса на валюту после декабрьских расходов, что требовало более активных интервенций НБУ. С снижением спроса ситуация постепенно выровнялась.

видео дня

"Другая ситуация сложилась с евро. Курс гривни к евро в январе рос почти непрерывно: с 49,79 грн за евро в начале года до 51,23 грн за евро по состоянию на 28 января. Признаков укрепления гривни к евро в течение месяца не было", - отметил Дубас.

Почему растет курс евро

Президент Ассоциации украинских банков объяснил, что основной причиной роста курса евро является укрепление валюты на мировых рынках. Дубас отметил, что 27 января курс евро достиг 1,21 долл. за евро, что стало одним из рекордных показателей с момента введения валюты в 1999 году.

"Текущий уровень евро выше среднего показателя с момента введения валюты в 1999 году, хотя значительно ниже исторического максимума 1,60 в 2008 году. На доллар давят политические и экономические риски в США - в частности торговые конфликты с союзниками, публичная критика Федеральной резервной системы со стороны президента Дональда Трампа, а также ожидания снижения ставок ФРС", - добавил он.

По мнению Дубаса, для евро дополнительную поддержку обеспечивают ожидания роста государственных расходов в странах еврозоны. В то же время слишком сильный евро создает риски для европейского экспорта и сдерживает инфляцию.

Какова ситуация на внутреннем рынке

В Украине внутренние факторы тоже играют роль. За первые три недели января спрос на валюту сократился с 2809 млн долл. до 2679 млн долл. по сравнению с прошлым годом. Ожидается также рост продажи валюты экспортерами для расчетов с бюджетом.

"В то же время риски остаются. Холодная зима и обстрелы увеличивают потребность в импортных энергоносителях, что требует дополнительной валюты. Пока цены на природный газ остаются приемлемыми, в то время как нефть и бензин демонстрируют определенный рост. Национальный банк Украины имеет достаточные валютные резервы, чтобы удерживать ситуацию под контролем", - сказал Дубас.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом в феврале

По оценкам Дубаса, в феврале пара гривня/доллар будет оставаться относительно стабильной при условии сохранения спроса и активной роли НБУ. Для гривни/евро риски выше.

"Если евро и дальше будет укрепляться на мировых рынках, курс гривни к нему может продолжить снижение. Это выгодно для украинских экспортеров, ориентированных на ЕС, но в то же время создает риски для инфляции из-за подорожания европейского импорта, в частности энергоносителей", - предположил эксперт.

Каким будет курс валют в начале февраля - прогноз экономиста

Директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в феврале на валютные курсы могут повлиять торговые споры между США и ЕС.

По его прогнозу, в Украине доллар будет колебаться в пределах 42,6-43,5 грн, а евро - 49-51,5 грн. В то же время эксперт отметил, что резких скачков ожидать не стоит, ведь обе валюты остаются мировыми резервными.

Курс валют в Украине - новости по теме

Напомним, НБУ снизил официальный курс доллара на 29 января до 42,76 грн/долл. Курс евро остался без изменений на рекордном уровне - 51,22 грн/евро.

Также финансовые аналитики советуют украинцам не хранить все сбережения в долларах. Оптимально держать в валюте до 50% средств, а остальное вкладывать в гривневые инструменты, в частности военные облигации, которые гарантирует государство.

Кроме этого, в 2026 году существенных колебаний курса гривни не ожидается, заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его словам, стабильность обеспечивают международная финансовая поддержка и надлежащее финансирование армии.

Читайте также:

О персоне: Андрей Дубас

Дубас Андрей Богданович - президент Ассоциации украинских банков. Высшее образование получил в Киевском национальном университете им. Т. Г. Шевченко, университете экономики и права "КРОК", а также в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. В банковской системе работает с 2014 года. С 2016 года является членом Высшего экспертного совета Национального банка Украины.

05:34

Типичная ошибка многих: что сделать, чтобы штаны быстро сохли зимой

05:05

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

