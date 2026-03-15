Не листья и не чай: что на самом деле содержится в чайных пакетиках

Марина Иваненко
15 марта 2026, 12:03
Пакетированный чай часто изготавливают из пыли и старых листьев, а для цвета и аромата добавляют химию. Как самостоятельно проверить его натуральность.
Чай у пакетиках
О чем вы узнаете:

  • Насколько качественен чай в пакетиках
  • Как проверить, действительно ли в пакетиках чай

Большинство людей выбирают чай в пакетиках из-за быстроты его приготовления, но такой способ заваривания имеет скрытые недостатки. Основные проблемы касаются состава самого сырья, материала пакетика и химических добавок, которые используют производители для улучшения внешнего вида напитка. Главред расскажет о том, насколько настоящим является чай в пакетиках.

Проблема микропластика и упаковки

Как рассказывают на канале "Диалоги о еде", наиболее опасными являются современные пластиковые пирамидки (нейлоновые или ПЭТ). Исследование канадского университета Макгилла показало, что во время заваривания один такой пакетик выделяет в воду более 11 миллиардов частиц микропластика.

Обычные бумажные пакетики также имеют нюанс: чтобы бумага не рассыпалась в кипятке, ее пропитывают специальным веществом (эпихлоргидрином), которое при частом употреблении может быть вредным для здоровья.

Качество чайного сырья

Внутри пакетиков обычно содержится не измельченный лист, а чайная отрубя и пыль (fannings и dust). Это мельчайшие фракции, остающиеся после производства листового чая. Из-за небольшого размера пыль заваривается почти мгновенно. Однако вместе с цветом в воду быстро попадают пестициды и удобрения, которыми обрабатывали кусты, а также избыток танинов, что делает напиток горьким. Часто для пакетиков используют старые листья, которые накапливают много фтора, что в больших дозах вредит зубам и костям.

Химические добавки: красители и ароматизаторы

Производители используют уловки, чтобы скрыть низкое качество пыли.

Красители

Настоящий чай не окрашивает воду мгновенно. Если цвет появился за секунду — в чае есть краситель. Это позволяет выдать некачественное сырье за крепкий напиток.

Ароматизаторы

Резкие запахи фруктов или ягод обычно созданы синтетическими маслами. Они нужны, чтобы скрыть запах старого сырья, которое часто пахнет как обычное сено.

Как самостоятельно проверить чай

Автор видео предлагает три простых способа проверки качества дома.

Холодная вода

Стоит положить пакетик чая в холодную воду. Натуральный чай в ней не заварится. Если вода изменила цвет — там есть искусственный краситель.

Тест с лимоном

Добавьте лимон в горячий чай. Натуральный напиток должен посветлеть. Если цвет остался темным — это признак химии.

Осмотр содержимого пакетика

Разорвите пакетик. Если внутри однородная пыль и мелкие белые кристаллы (это сухие ароматизаторы) вместо кусочков листьев — перед вами продукт низкого качества.

Пакетированный чай — это продукт глубокой переработки. Из-за высокой концентрации оксалатов и микропластика он создает нагрузку на почки и организм в целом. Автор советует переходить на обычный листовой чай, чтобы контролировать качество того, что вы пьете.

Об источнике: канал "Диалоги о еде"

"Диалоги о еде" — это украинский просветительский YouTube-канал профессионального шеф-повара Андрея Клюса (опыт работы более 11 лет). Проект специализируется на "разборе еды на атомы": автор анализирует состав продуктов, объясняет разницу между маркировками ДСТУ, развенчивает маркетинговые мифы и учит зрителей выбирать качественные товары без переплат. Главная цель канала — превратить поход в магазин в сознательную инвестицию в собственное здоровье через понимание технологии производства и химии продуктов.

Зеленский готов отправить народных депутатов на фронт — жесткий ультиматум президента

Россия на переговорах раскрыла свои реальные планы по поводу войны — что известно

РФ стягивает значительные силы: Сырский назвал основное направление атаки врага

Реклама

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

Зеленский готов отправить народных депутатов на фронт — жесткий ультиматум президента

Не листья и не чай: что на самом деле содержится в чайных пакетиках

Реклама
Реклама
Реклама
