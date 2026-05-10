"Путин готов к встречам": Зеленский — о мирных переговорах

Ангелина Подвысоцкая
10 мая 2026, 20:04
Украина подчеркивает необходимость положить конец войне.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Путин готов к переговорам / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на готовность российского диктатора Владимира Путина к реальным встречам. Он подчеркнул необходимость завершения войны. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Он добавил, что Украина готова к таким переговорам.

"Сейчас Путин сам говорит, что наконец готов к реальным встречам – мы его немного подтолкнули, и мы давно подготовились к встречам, – так что нужно находить формат. Нужно заканчивать эту войну – и надежно гарантировать безопасность. Мы благодарим всех, кто помогает!" – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина обсуждает вопросы безопасности с американской стороной.

"И обязательно работаем над тем, чтобы у нашей дипломатии были все необходимые сильные позиции, вместе с каждым партнером, который может укрепить Украину", — сказал он.

Перемирие на 9-11 мая – последние новости

Как сообщал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

Впоследствии Украина официально разрешила проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая. Решение принято по итогам международных переговоров. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы не готова к обмену военнопленными в формате "1000 на 1000". От Киева якобы не поступало новых предложений по реализации договоренностей.

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин вторжение России мирные переговоры
