"Путин готов к встречам": Зеленский — о мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на готовность российского диктатора Владимира Путина к реальным встречам. Он подчеркнул необходимость завершения войны. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
Он добавил, что Украина готова к таким переговорам.
"Сейчас Путин сам говорит, что наконец готов к реальным встречам – мы его немного подтолкнули, и мы давно подготовились к встречам, – так что нужно находить формат. Нужно заканчивать эту войну – и надежно гарантировать безопасность. Мы благодарим всех, кто помогает!" – сказал Зеленский.видео дня
Президент отметил, что Украина обсуждает вопросы безопасности с американской стороной.
"И обязательно работаем над тем, чтобы у нашей дипломатии были все необходимые сильные позиции, вместе с каждым партнером, который может укрепить Украину", — сказал он.
Перемирие на 9-11 мая – последние новости
Как сообщал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.
Впоследствии Украина официально разрешила проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая. Решение принято по итогам международных переговоров. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Впоследствии российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы не готова к обмену военнопленными в формате "1000 на 1000". От Киева якобы не поступало новых предложений по реализации договоренностей.
